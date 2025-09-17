Giá vàng thế giới vượt mọi kỷ lục

Giá vàng tăng mạnh, áp sát ngưỡng 3.700 USD/ounce nhờ kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất, cộng với nhu cầu trú ẩn an toàn, lực mua từ các ngân hàng trung ương và đồng USD suy yếu.

Chốt phiên giao dịch ngày 16/9, giá vàng thế giới lập đỉnh ở mốc 3.688,5 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch ngày 16/9, giá vàng thế giới giao ngay tăng 10,4 USD lên 3.688,5 USD /ounce.

Có thời điểm kim loại quý bứt phá lên mốc 3.697,6 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ nhích thêm 0,2% lên 3.727,5 USD /ounce - ngưỡng kỷ lục kể từ đầu năm.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giao ngay phổ biến dao động quanh vùng 3.692 USD /ounce.

Đây cũng là vùng giá cao nhất trong lịch sử kim loại quý. Tính trong 1 tháng gần nhất, giá vàng đã tăng gần 11%, nếu tính từ đầu năm thì đà tăng của kim loại quý vượt 41%.

"Những bất ổn về tăng trưởng toàn cầu và rủi ro địa chính trị tiếp tục giữ nhu cầu trú ẩn ở mức cao. Dù vậy, đà tăng của vàng chủ yếu được thúc đẩy bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất mạnh tay", Zain Vawda, nhà phân tích tại MarketPulse thuộc OANDA, nhận định.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang định giá gần như chắc chắn Fed sẽ hạ lãi suất 0,25% sau cuộc họp kéo dài 2 ngày và sẽ kết thúc hôm 17/9, thậm chí vẫn có khả năng giảm tới 0,5%.

Diễn biến giá vàng thế giới giao ngay. Ảnh: TradingView.

Ngày 15/9 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải trên mạng xã hội kêu gọi Chủ tịch Fed Jerome Powell thực hiện một đợt cắt giảm mạnh hơn. Kim loại quý vốn không sinh lãi trong môi trường lãi suất thấp, theo Reuters.

Chỉ số USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tháng so với các đồng tiền chủ chốt khác.

Đồng bạc xanh yếu đi khiến giá vàng rẻ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác.

"Vàng đang bứt phá nhờ đồng USD suy yếu, thậm chí rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7. Tuy nhiên, thận trọng vẫn hiện hữu trước quyết định quan trọng của Fed vào ngày mai, nên khả năng chốt lời ngắn hạn là điều dễ hiểu", Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, cho biết.

Kim loại quý này đã vượt mốc 3.600 USD /ounce hôm 8/9. Giới phân tích nhìn nhận lực tăng chủ yếu đến từ sự kết hợp giữa làn sóng mua vào bền bỉ của các ngân hàng trung ương, dòng tiền trú ẩn ngày càng mạnh, cùng với xu hướng toàn cầu giảm phụ thuộc vào USD - vốn đang đối mặt tình trạng suy yếu kéo dài.

Trong năm 2024, vàng giao ngay đã tăng 27% và lần đầu tiên vượt mốc 3.000 USD /ounce hồi tháng 3, trong bối cảnh những bất ổn xoay quanh chính sách thương mại của ông Trump thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến kênh trú ẩn an toàn.