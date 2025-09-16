Giá vàng thế giới cao nhất mọi thời đại

Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới khi đồng USD yếu hơn và lợi suất trái phiếu kho bạc giảm. Giới đầu tư cũng định hình lại vị thế trước cuộc họp then chốt của Fed trong tuần này.

Giá vàng thế giới tiếp tục lập đỉnh mới trong phiên 15/9. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch ngày 15/9, giá vàng thế giới giao ngay tăng 36,7 USD lên 3.678,1 USD /ounce. Trong phiên, kim loại quý có thời điểm bứt phá lên mốc 3.684 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng nhích 0,8% lên 3.719 USD /ounce.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giao ngay phổ biến dao động quanh vùng 3.678 USD /ounce, cũng là vùng giá cao nhất trong lịch sử kim loại quý. Tính trong 1 tháng gần nhất, giá vàng đã tăng hơn 10%, nếu tính từ đầu năm đà tăng của kim loại quý đã vượt 40%.

Đà tăng của giá vàng thế giới xuất phát từ chỉ số USD giảm 0,3% xuống mức thấp nhất trong một tuần khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường gần như chắc chắn Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 0,25% lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm ngoái vào cuộc họp ngày 17/9 (giờ địa phương). Một số ý kiến khác kỳ vọng mức cắt giảm mạnh hơn lên đến 0,5%.

"Dự báo về việc giảm lãi suất 0,25% gần như đã được tính sẵn vào giá vàng", Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals nhận định, đồng thời cho rằng có thể sẽ còn thêm 1-2 đợt giảm lãi suất trước thềm cuối năm.

Grant cho biết các ngưỡng kháng cự tiếp theo của vàng trong ngắn hạn là 3.700 USD /ounce, sau đó là 3.730 USD /ounce và 3.743 USD /ounce.

Vàng là tài sản không sinh lợi tức và thường được coi là nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn, đồng thời kim loại quý có xu hướng hưởng lợi khi lãi suất thấp, theo Reuters.

Fed tổ chức cuộc họp tháng 9 trong bối cảnh áp lực với các tranh cãi về lãnh đạo nội bộ và việc Tổng thống Donald Trump muốn gia tăng ảnh hưởng lên chính sách.

Thượng viện cũng đã để ngỏ khả năng cố vấn kinh tế của ông Trump, ông Stephen Miran, có thể tham gia Ủy ban thiết lập chính sách lãi suất kịp thời để bỏ phiếu vào ngày 17/9 sắp tới.

Ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập nhận định các báo cáo cuối tuần cho thấy Trung Quốc có thể nới lỏng quy định về xuất nhập khẩu vàng. Yếu tố này đã thúc đẩy lực mua mạnh, trong đó cả nhu cầu chính thức lẫn tư nhân đều được coi là động lực chính cho đà tăng giá của kim loại quý.

Dữ liệu công bố tuần trước cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng với tốc độ nhanh nhất vào tháng 8, trong khi số liệu việc làm gần đây lại phản ánh thị trường lao động suy yếu - những yếu tố củng cố khả năng Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất.