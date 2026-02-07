Giá vàng tăng vọt, khách sạn Macau dỡ 79 kg vàng lát sàn đi bán

Khách sạn Grand Emperor tại Macau (Trung Quốc) đã cho tháo dỡ toàn bộ lớp gạch vàng lát sàn ở sảnh chính để bán, thu về gần 13 triệu USD trong bối cảnh giá vàng tăng mạnh.

Khách sạn Grand Emperor ở Macau nổi tiếng với lối đi dát vàng ở sảnh. Ảnh: Bellevue Architectural.

Khai trương từ năm 2006, Grand Emperor nổi tiếng với lối trang trí xa hoa, trong đó có lối đi dát vàng ngay ở sảnh, được tạo thành từ hàng chục thỏi vàng nguyên khối.

Tuy nhiên, theo Guardian, công ty mẹ của khách sạn có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc) - Emperor Entertainment Hotel Ltd - cho biết hôm 4/2 rằng dù số vàng này từng góp phần tạo nên không gian lộng lẫy và sang trọng cho khách sạn, trước "điều kiện thị trường hiện tại", đây là thời điểm thích hợp để tháo dỡ và bán đi.

Tập đoàn cho biết đã bán tổng cộng 79 kg vàng, thu về khoảng 12,8 triệu USD từ một đơn vị tinh luyện tại Hong Kong. Khoản tiền này sẽ giúp củng cố tình hình tài chính và tạo dư địa cho các kế hoạch đầu tư mới trong tương lai.

Macau từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha suốt 442 năm trước khi được trao trả cho Trung Quốc vào năm 1999. Hiện nay, đây là một trong hai đặc khu hành chính của Trung Quốc, cùng với Hong Kong, được hưởng mức độ tự chủ cao hơn so với các địa phương khác.

Macau cũng là nơi duy nhất tại Trung Quốc cho phép hoạt động casino hợp pháp và từng dẫn đầu thế giới về doanh thu cờ bạc vào năm 2025. Tuy nhiên, dưới sức ép từ Bắc Kinh nhằm đa dạng hóa nền kinh tế, nhiều sòng bạc tại đây đã thu hẹp hoặc chấm dứt hoạt động, trong đó có Grand Emperor, nơi đóng cửa casino từ tháng 10 năm ngoái.

Cận cảnh những khối vàng nguyên chất từng được lát trên sàn khách sạn Grand Emperor. Ảnh: Cempaka.

Trong thông báo mới nhất, Emperor Entertainment Hotel cho biết sau khi dừng mảng kinh doanh cờ bạc, tập đoàn đang lên kế hoạch phát triển các loại hình giải trí khác. Khu sảnh dát vàng của khách sạn cũng nằm trong diện cải tạo, tái phát triển.



Theo doanh nghiệp này, khi khu vực trên chuẩn bị được sửa chữa và đổi mới, những chi tiết kim loại quý từng là một phần của thiết kế nội thất "không còn phù hợp với định hướng phát triển của khách sạn trong tương lai".

Giá vàng đã tăng mạnh trong 12 tháng qua, trong bối cảnh các chính sách thương mại khó lường và biến động thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi quay lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025. Trong những giai đoạn bất ổn kinh tế, nhà đầu tư thường tìm đến vàng và kim loại quý như một kênh trú ẩn an toàn, do khả năng giữ giá tốt hơn so với tiền pháp định và cổ phiếu.