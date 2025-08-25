Giá vàng miếng đã vượt 127 triệu đồng/lượng

Theo đà tăng giá từ phiên giao dịch buổi sáng, tới chiều nay (25/8), vàng miếng SJC đã chính thức vượt mốc 127 triệu đồng/lượng để thiết lập mức đỉnh lịch sử mới.

Giá vàng trong nước tăng không ngừng, bất chấp diễn biến suy yếu của thị trường quốc tế. Ảnh: Chí Hùng.

Chiều 25/8, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tăng thêm 200.000 đồng so với buổi sáng. Cộng dồn với mức tăng của phiên giao dịch sáng, vàng miếng SJC hiện đã tăng tới 500.000 đồng/lượng, chính thức chạm mốc 127,1 triệu đồng/lượng. Ở chiều mua vào, giá vàng miếng hiện neo tại 125,6 triệu/lượng, đi ngang so với giá chốt phiên cuối tuần trước.

Cùng thời điểm, các thương hiệu vàng lớn khác trong nước như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng nhanh chóng nâng giá bán vàng miếng lên ngang bằng với SJC, cùng vượt 127 triệu đồng/lượng.

Như vậy, chỉ trong phiên giao dịch ngày 25/8, giá vàng miếng SJC đã có 2 lần phá đỉnh lịch sử. Tính riêng trong tháng 8, mặt hàng này đã có 7 lần lập đỉnh, và nếu tính từ đầu năm thì đã có tới 9 lần.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC VƯỢT 127 TRIỆU ĐỒNG/LƯỢNG Nguồn: SJC Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 Bán ra

121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1

Đà tăng chiều nay cũng ghi nhận với giá vàng nhẫn trơn. Mặt hàng này thậm chí còn tăng cao hơn cả vàng miếng. Tại SJC, giá mua - bán vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ đã tăng tới 600.000 đồng so với giá chốt phiên cuối tuần trước, hiện niêm yết ở mức 119,1 - 121,6 triệu/lượng. Đây cũng là vùng giá cao nhất mà vàng nhẫn SJC từng ghi nhận.

Tại các doanh nghiệp khác, hầu hết doanh nghiệp như PNJ, DOJI, Phú Quý... cũng đã kéo giá bán vàng nhẫn vượt 121 triệu đồng/lượng.

Riêng Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải vẫn giữ giá bán vàng nhẫn ở mức 122 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với sáng nay. Dù vậy, đây vẫn là mức giá bán cao nhất thị trường hiện nay, cũng là mức cao nhất lịch sử của mặt hàng vàng nhẫn.

Tính từ đầu năm đến nay, vàng miếng và vàng nhẫn đều ghi nhận mức tăng ròng 40-50%, người mua từ đầu năm đến nay đã lãi 36 triệu đồng/lượng (với vàng nhẫn) và hơn 46 triệu đồng/lượng (với vàng miếng).

Trên thế giới, giá vàng giao ngay vẫn đang trong đà suy yếu, hiện giao dịch quanh 3.364 USD /ounce, tức thấp hơn khoảng 6 USD (-0,18%) so với lúc mở cửa. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng quốc tế tương đương 107,5 triệu đồng/lượng. Mức giá này thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước tới gần 20 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn khoảng 15 triệu đồng/lượng.