'Giá trị độc bản' của những nhân sự cấp cao

Các tập đoàn lớn sẵn sàng chi mức lương hấp dẫn để chiêu mộ nhân tài cho các vị trí cấp cao. Kinh nghiệm và giá trị cá nhân của họ sẽ làm nên tên tuổi cho doanh nghiệp.

Mức độ cạnh tranh của các vị trí nhân sự cấp cao là rất lớn. Ảnh: tvN.

Khi một thương hiệu có sức hấp dẫn lớn đối với một khách hàng, vấn đề cạnh tranh về mặt giá cả sẽ không tồn tại, nguyên nhân là thương hiệu lớn có sức hấp dẫn độc đáo của riêng mình.

Vậy giá trị là gì? Nói một cách đơn giản, vật phẩm thỏa mãn nhu cầu của chúng ta, có tác dụng đối với cuộc sống của chúng ta, vật phẩm này đã được gửi gắm giá trị.

Khi đôi giày của một người bị bẩn, bạn lau sạch giúp người đó, việc bạn làm là việc có giá trị, nhưng vì những người khác cũng có thể làm việc này, nên có thể nói bạn không sáng tạo ra giá trị độc đáo, bởi vậy bạn có thể bị người khác thay thế.

Steve Jobs, nhà sáng lập Apple, đã sáng tạo ra điện thoại thông minh, khiến điện thoại tăng sức hấp dẫn độc đáo của nó, đây là điều mà những người khác không làm được, đây chính là giá trị độc đáo.

Có người từng hỏi bậc thầy Quản lý học Peter Ferdinand Drucker rằng làm thế nào mới có thể trở thành người thành công. Câu trả lời của ông khiến người kia rất hoang mang, ông nói, những người hỏi loại câu hỏi này thường sẽ không thành công.

Truy cứu nguyên nhân, chúng ta không thể chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để trở thành người thành công, mà phải nỗ lực trở thành người có giá trị. Bill Gates từng nói rằng mọi người chỉ để tâm xem bạn có giá trị gì đối với người khác, mà không bao giờ để tâm xem cái tôi của bạn là gì. Đây chính là mấu chốt của thành công!

Vậy thì bạn phải làm gì để tăng giá trị cho bản thân? Trước tiên, bạn phải học cách phát hiện ra điểm độc đáo của bản thân, đừng quá quan tâm đến điểm giống nhau giữa mình và người khác. Thương hiệu ưu tú luôn thể hiện ra điểm đặc biệt của mình trong cuộc cạnh tranh với thương hiệu khác, sau đó mới có thể giành được phần thắng.

Một thương hiệu có giá trị là thương hiệu có thể lột tả ưu điểm và sở trường của mình một cách rõ ràng, chuẩn xác, như vậy mới để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khách hàng. Thứ mà doanh nghiệp bán không chỉ là hàng hóa mà còn là món quà lưu niệm giàu ý nghĩa.

Điểm khác biệt của bạn có thể chẳng mấy đáng kể. Trên thực tế, giữa đa số sản phẩm cùng loại không có khác biệt quá lớn, nhưng chính khác biệt nhỏ bé đã tạo ra ưu thế cạnh tranh lớn mạnh. Tương tự như vậy, bạn không cần có khác biệt quá nổi trội so với người khác, điểm độc đáo của bạn có thể rất nhỏ bé, nhưng bạn nhất định phải hiểu rõ rốt cuộc bạn khác người ta ở đâu.

Một khi bạn phát hiện ra điểm khác biệt của bản thân mình, bạn nên trân trọng nó, bởi có thể nó sẽ mang tới vô số cơ hội cho bạn. Mọi người thường bỏ ra một số tiền lớn để mua hàng hóa có tính độc đáo.

Tương tự vậy, doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp cũng sẽ bỏ ra khoản tiền lương cao hơn để khai thác nhân tài. Khi bạn là một người quản lý cấp cao, những khách hàng coi trọng bạn chắc chắn cũng hiểu được sự khác biệt của công ty bạn, chính vì những khác biệt này, khách hàng mới tin tưởng rằng hợp tác với bạn sẽ sản sinh nhiều giá trị và lợi ích hơn.