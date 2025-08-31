'Đòn sát thủ' mà HaiDiLao dùng để thu phục khách hàng

Ngoài bữa ăn đa dạng và ngon miệng, HaiDiLao còn mang tới cho khách hàng nhiều trải nghiệm thú vị đi kèm. Từ đó, mang tới cho thực khách cảm giác được chào đón nồng nhiệt.

Haidilao là thương hiệu được giới trẻ ưa chuộng, bởi thực đơn phong phú. Ảnh minh họa: S.P.

Giá trị khách hàng, thực ra chính là mức độ cống hiến của khách hàng đối với doanh nghiệp. Giá trị ở đây bao gồm giá trị kinh tế và giá trị xã hội. Giá trị khách hàng chủ yếu thể hiện ở trách nhiệm. Một doanh nghiệp nên có tinh thần “ba trách nhiệm”, tức chịu trách nhiệm về lợi ích công ty, về sự trưởng thành của công ty và về giá trị khách hàng.

Doanh nghiệp có hai loại khách hàng: khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài. Giữa các phòng ban, giữa các đồng nghiệp, giữa trình tự làm việc trên và dưới trong doanh nghiệp đều tồn tại mối quan hệ phục vụ và được phục vụ, nên họ cũng trở thành khách hàng nội bộ của nhau.

Khách hàng bên ngoài chính là người tiêu dùng, bao gồm khách hàng cố định sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp, và khách hàng tiềm năng.

Bởi vậy, một doanh nghiệp muốn giành được hiệu quả phục vụ khách hàng tốt nhất, đầu tiên nên phục vụ tốt khách hàng nội bộ. Phải chăm sóc nhân viên, có chế độ đãi ngộ hợp lý, cung cấp cơ hội học tập và thăng tiến cho nhân viên… Doanh nghiệp có tiêu chuẩn, chế độ và phương thức khảo hạch như thế nào, sẽ xây dựng được đội ngũ nhân viên như thế.

Ngoài ra, đối với khách hàng bên ngoài, phải không ngừng nâng cao và cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ, không ngừng sáng tạo mô hình thương mại, như vậy mới có thể có được một lượng khách hàng lớn, chất lượng cao.

Ở phương diện này, Haidilao (Haidilao International Holding Ltd) đã thực hiện rất tốt. HaiDiLao là một chuỗi nhà hàng lẩu Tứ Xuyên mở ra ở Giản Dương, Tứ Xuyên, Trung Quốc đã trổ hết bản lĩnh trong trận tranh hùng trên mặt trận kinh doanh nhà hàng ăn uống, vươn mình nổi tiếng khắp quốc gia này chỉ trong thời gian ngắn.

Đòn sát thủ mà Haidilao tung ra chính là dịch vụ chất lượng cao. Sự coi trọng của Haidilao đối với dịch vụ đã thẩm thấu tới mỗi mắt xích trong sự vận hành của doanh nghiệp. Ví dụ, nhà hàng đã chuẩn bị các loại đồ ăn, thức uống, trò chơi cùng với các dịch vụ miễn phí khác cho khách hàng đang chờ được phục vụ, để quá trình này tràn đầy niềm vui.

Khi bạn dùng bữa ở Haidilao, bạn sẽ cảm nhận được rằng, cái bạn mua không phải là đồ ăn thức uống, mà là lòng nhiệt tình, chu đáo của nhà hàng. Đây là điều mà những doanh nghiệp kinh doanh đồ ăn khác không thể làm được. Haidilao đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức cố hữu của mọi người về định nghĩa “dịch vụ”.

Ngoài ra, ở Haidilao, từ quản lý cho tới nhân viên, đều nhận được đãi ngộ cao hơn rất nhiều so với nhân viên các nhà hàng khác. Toàn bộ nhà ở cho nhân viên của Haidilao đều là phòng hai gian hoặc ba gian trong tiểu khu chung cư, hơn nữa đều được lắp đặt điều hòa. Chỉ tính riêng chi phí nhà ở cho nhân viên, một năm một cửa hàng của Haidilao đã tiêu tốn tới 500 nghìn tệ.

Thực tế, mục đích căn bản của marketing thị trường là tạo ra giá trị cho khách hàng. Nếu sản phẩm và dịch vụ của bạn có thể mang lại thêm chút giá trị cho khách hàng, thì bạn sẽ nhận được sự xem trọng của họ, hoạt động marketing cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

Giống như vị giám đốc marketing của một công ty đa quốc gia đã nói: “Nếu bạn có thể tạo ra giá trị cho khách hàng, khách hàng sẽ mở rộng cánh cửa chào đón bạn.”

Một người muốn sống hạnh phúc, thì cần phải suy nghĩ tới cảm nhận của người khác, học cách nhìn nhận vấn đề từ lập trường của người khác. Điều này cũng đúng khi áp dụng cho doanh nghiệp. Một doanh nghiệp muốn thu được lợi nhuận, thì trước tiên phải tạo ra giá trị và lợi ích cho khách hàng.

Cuộc cạnh tranh cốt lõi giữa các doanh nghiệp chính là cuộc cạnh tranh tạo ra lợi ích cho người tiêu dùng, cho khách hàng. Doanh nghiệp vĩ đại theo đuổi lợi nhuận, khách hàng giành được càng nhiều lợi ích trong thời gian càng dài, thì lợi nhuận của công ty sẽ càng cao.