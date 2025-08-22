Chiêu thức marketing 'độc lạ' giúp thương hiệu mới ghi điểm

Hiện nay người tiêu dùng, đặc biệt là người trẻ thường chi mạnh tay hơn và không ngần ngại bỏ tiền để chạy theo xu hướng. Nhiều nhãn hàng đã tận dụng lợi thế này để phát triển.

Kem 3D có hình một di tích nổi tiếng được nhiều bạn trẻ yêu thích. Ảnh minh họa: VTC.

Thời đại chúng ta đang sống là thời đại sản phẩm vật chất ngày càng phong phú, nhu cầu tiêu dùng của người dân ngày càng đa dạng. Xét về phương diện chi tiêu, có những xu thế sau:

Một là mức sống của người dân đã được nâng cao, đang dần quá độ từ “thường thường bậc trung” lên “giàu có”.

Hai là mô hình tiêu dùng của người dân đang chuyển hóa từ hình thức tương tự, cứng nhắc sang mô hình đa dạng hóa, phân tầng rõ ràng.

Ba là chỉnh thể cấu trúc tiêu dùng đã chuyển hóa từ dạng sinh tồn sang dạng hưởng thụ và phát triển, người tiêu dùng chú trọng tới việc cải thiện chất lượng cuộc sống của bản thân hơn, mức độ tiêu dùng tăng nhanh.

Bốn là quyết sách tiêu dùng chuyển từ bị động sang chủ động, từ theo số đông sang cá nhân.

Năm là quan niệm tiêu dùng của người dân không còn là tiết kiệm như trước nữa, mà là tiêu dùng chừng mực, tiêu dùng lành mạnh, tiêu dùng xanh, tiêu dùng bảo vệ môi trường, tiêu dùng an toàn và tiêu dùng khoa học. Quan niệm phát triển bền vững dần được người tiêu dùng tiếp nhận.

Có nhu cầu mới có thể tạo ra thị trường nên trong bối cảnh hiện nay, khái niệm “marketing khác biệt” ngày càng được các doanh nghiệp chào đón.

Doanh nghiệp phải đặt tầm ngắm kinh doanh vào thị trường phân khúc, thực hiện chiến lược khác biệt hóa, thỏa mãn nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Chiến lược khác biệt hóa là gì?

Là doanh nghiệp thông qua việc cung cấp sản phẩm có đặc tính, kỹ thuật và hình tượng thương hiệu độc đáo, cung cấp dịch vụ cá nhân hóa để củng cố đặc điểm của sản phẩm, cung cấp giá trị gia tăng cho người tiêu dùng, khiến người tiêu dùng sẵn lòng chi trả cái giá tương đối cao để mua hàng hóa.

Xuất phát từ ba cấp độ của nội hàm hàng hóa, có thể chia chiến lược khác biệt hóa làm ba phương diện, bao gồm: khác biệt hóa sản phẩm, khác biệt hóa thị trường và khác biệt hóa hình tượng. Khi doanh nghiệp xây dựng hình tượng tốt đẹp trong lòng người tiêu dùng, người tiêu dùng tự nhiên sẽ nảy sinh lòng yêu thích đối với sản phẩm của doanh nghiệp.

Chiến lược khác biệt hóa mà chúng ta nói tới ở trên là một quá trình động, mọi sự khác biệt đều không phải là vĩnh viễn, bất biến. Cùng với sự phát triển của xã hội, sự tiến bộ của khoa học công nghệ, sự nâng cao trong mức sống của người dân, nhu cầu của người tiêu dùng cũng đang không ngừng biến đổi. Sự khác biệt của ngày hôm qua sẽ biến thành sự bình thường của ngày hôm nay.

Đồng thời, sách lược của đối thủ cạnh tranh cũng đang không ngừng thay đổi, đặc biệt là trên các phương diện như giá cả, quảng cáo, đóng gói, và những khía cạnh này cũng dễ bị các doanh nghiệp khác bắt chước. Không có khác biệt nào có thể được duy trì vĩnh viễn.

Nếu một doanh nghiệp muốn lấy sự khác biệt làm chiến lược phát triển lâu dài, chỉ có không ngừng sáng tạo, mới có thể thích ứng với sự biến đổi về nhu cầu của khách hàng; chỉ có thông qua sáng tạo để thoát khỏi việc bị bắt chước, mới có thể chiếm được sự yêu thích của người tiêu dùng.

Ví dụ, đối với doanh nghiệp truyền thông, sự khác biệt hóa trong dịch vụ được thể hiện ở chỗ có thể lựa chọn một số phương diện trong hoạt động marketing để tạo sự khác biệt, ví dụ kênh, phương pháp, sản phẩm…

Khác biệt hóa sản phẩm truyền thông chính là cách để sản phẩm của doanh nghiệp có ưu thế hơn đối thủ cạnh tranh về mặt tính năng, chất lượng. Giá trị nòng cốt của sản phẩm của một doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh cùng ngành nghề là tương đồng, cái khác là mức độ tốt xấu về tính năng, chất lượng.

Nhà quản lý doanh nghiệp phải coi sự khác biệt là chiến lược, chứ không phải là chiến thuật. Bậc thầy Quản lý học Peter Ferdinand Drucker từng nói rằng, tôn chỉ của doanh nghiệp là những thứ tồn tại ngoài bản thân doanh nghiệp, nó chỉ có một định nghĩa, đó chính là tạo ra khách hàng.

Còn then chốt của khác biệt hóa chính là sáng tạo giá trị độc đáo cho khách hàng, dùng đặc điểm không thể bắt chước của sản phẩm để thu hút khách hàng, tạo ra khách hàng, giữ chân khách hàng.