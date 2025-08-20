Cách Lenovo sống sót và vượt lên trong 'cuộc đua đường trường'

Lenovo rất thông minh khi đưa ra chiến lược phát triển toàn diện, từ công nghệ, kinh doanh tới phát triển chuỗi cung ứng. Họ hiểu rằng muốn bền bỉ trong kinh doanh cần sự đa dạng.

Một số sản phẩm của Lenovo. Ảnh minh họa: T.N.

Về việc làm thế nào để cung cấp giá trị độc đáo cho người tiêu dùng, chúng ta có thể đi từ phía nhà cung cấp. Đầu tiên, nhà cung cấp phải có tài nguyên và năng lực độc đáo. Tài nguyên, chỉ là sự vật có thể nhìn thấy, có thể định lượng, còn năng lực để chỉ thứ không thể nhìn thấy, không thể định lượng.

Tài nguyên bao gồm vốn dự trữ, tài sản cố định, thiết bị sản xuất, số lượng kênh phân phối… Còn năng lực bao gồm khả năng trù hoạch vốn, mức độ cao thấp trong giá trị đầu ra của tài sản cố định, khả năng giải phóng sản lượng và tỉ lệ sử dụng, còn có vị thế thị trường của doanh nghiệp…

Tục ngữ có câu: “Đắt ra quế, ế ra củi”, chủ yếu để chỉ tầm quan trọng của tài nguyên khan hiếm. Đúng như câu: “Ông trời thưởng cho miếng cơm ăn”, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất và gia công sản phẩm nông nghiệp, đã tận dụng giá trị độc đáo do tài nguyên khan hiếm cung cấp để có thể thu được lợi nhuận. Đơn cử có thể kể đến ngọc Hòa Điền của Tân Cương, táo Thiểm Tây…

Nếu các khu vực có thể tận dụng tài nguyên của mình để tạo ra giá trị độc đáo, vậy thì doanh nghiệp cũng có thể sử dụng ưu thế của mình để cung cấp giá trị độc đáo cho người tiêu dùng. Ví dụ, Công ty Dong-E E-Jiao (Shandong Dong-e E-Jiao Co.,Ltd.) chuyên sản xuất và bán các sản phẩm y học cổ truyền Trung Quốc đã vang danh thiên hạ với “thần dược” có tên Ejiao được ca tụng là “báu vật của ngành Dược Trung Quốc”.

Đây là chất gelatin được chiết xuất từ da lừa, được quảng cáo là có công dụng tăng cường sinh lực, duy trì nét trẻ, chữa bệnh mất trí nhớ, vô sinh và các vấn đề về hô hấp khác. Công ty này có lợi thế về lịch sử lâu đời, tài nguyên da lừa và tài nguyên nước, hơn nữa còn có công nghệ luyện cao độc đáo. Những điều này cùng tạo nên giá trị “độc nhất vô nhị” của công ty.

Chiến lược tạo sự khác biệt thứ hai chính là xây dựng năng lực đặc biệt. Điều này được thể hiện ở phương diện sáng tạo của doanh nghiệp, ví dụ nghiên cứu phát triển kỹ thuật sản xuất và công nghệ sản xuất sáng tạo.

Đương nhiên, nó còn được thể hiện ở phương thức kinh doanh, ví dụ trong phương diện quản lý kênh, chuỗi cung ứng và quản trị marketing. Ví dụ như hãng máy tính Lenovo sở hữu mô hình thương mại độc đáo, có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng.

Hiện tại, tập đoàn Lenovo đã đầu tư xây dựng nhà máy mới và liên doanh với các doanh nghiệp ở Trung Quốc, Brasil, Mỹ để sản xuất máy tính cá nhân và thiết bị Internet lưu động.

Lenovo có thể đánh đâu thắng đó, là vì đã áp dụng mô hình thương mại độc đáo. Người đi sau đã bắt chước mô thức này, nhưng đều không thu được hiệu quả lý tưởng. Nguyên nhân là tại sao? Bởi Lenovo đã xoay quanh mô hình thương mại này để xây dựng năng lực độc đáo khó có thể bắt chước, doanh nghiệp khác khó mà áp dụng được.

Hãng đã tận dụng công nghệ thông tin tiên tiến, xây dựng hệ thống quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu hiệu quả cao, trong đó năng lực quản lý chuỗi cung ứng mạnh mẽ của Lenovo được cấu thành bởi bộ phận then chốt như quản lý tồn kho cung ứng, quản lý nhu cầu người tiêu dùng, quản lý cân bằng cung cầu toàn cầu thông qua sự ủng hộ của việc tối ưu hóa quy trình và sự nâng cấp hệ thống.

Đây là một loại năng lực có tính kết cấu, tính hệ thống, là hệ thống kinh doanh được quy hoạch khoa học, thiết kế hợp lý, gắn kết với công nghệ thông tin hiện đại, tiên tiến.

Do kết cấu tổ chức và mô hình kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất máy tính truyền thống khó có thể tương thích với mô hình thương mại hiện đại, nên các nhà chế tạo máy tính truyền thống khó mà bắt chước mô hình kinh doanh độc đáo của Lenovo.

Cố định mô hình kinh doanh là bệnh chung của các doanh nghiệp truyền thống. Trong thị trường hiện nay, có thể nói mô hình thương mại giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp là rất giống nhau, không phân biệt được, vì vậy có thể gây ra cạnh tranh đồng nhất hóa.

Nếu một doanh nghiệp muốn thoát khỏi lớp lớp vòng vây, trổ hết tài năng từ mô hình thương mại về cơ bản giống nhau, vậy thì doanh nghiệp cần hình thành mô hình thương mại khác biệt. Chỉ có thông qua sự khác biệt, cung cấp giá trị thương mại độc đáo cho thị trường, doanh nghiệp mới có thể đứng vững.