Giả Tịnh Văn bị công kích vì đi xem show G-Dragon

Giả Tịnh Văn thích thú khi đi xem concert của thủ lĩnh nhóm nhạc Big Bang. Song, nữ diễn viên vấp phản ứng trái chiều vì một dòng chữ trong phần chú thích ảnh.

Theo China Times, Giả Tịnh Văn đăng tải loạt ảnh tận hưởng buổi concert của G-Dragon tại Taipei Arena (Đài Loan). Được biết, "ông hoàng Kpop" sẽ biểu diễn 3 đêm liên tiếp từ 11-13/7 tại đây. Trong khi đó, nữ diễn viên trở thành chủ đề gây tranh cãi bởi câu cuối ở phần chú thích ảnh.

Giả Tịnh Văn thích thú khi đi xem concert của G-Dragon. Ảnh: @alyssachia.

"Hãy để tôi cảm nhận sức hút của buổi hòa nhạc này. GD rất dễ thương. Ngay lập tức có thể khiến người khác trở thành fan", Giả Tịnh Văn viết.

Nhiều khán giả bày tỏ sự bức xúc khi cho rằng cô tới để PR cho concert thay vì thực sự hâm mộ G-Dragon. Số khác bênh vực với quan điểm mọi người đang thổi phồng vấn đề. Do đó, tranh cãi nổ ra.

"Cạn lời. Những người hâm mộ lâu năm không thể vào xem concert để dành chỗ cho vé PR của bạn đó", "Đây là vấn đề riêng khi bạn không thể mua vé, cô ấy đâu có lỗi khi mua vé PR?", "Tại sao nhiều người lại bức xúc như vậy, cô ấy có quyền sở hữu vé PR. Đừng đổ lỗi cho cô ấy.", một số bình luận xoay quanh sự việc.

Trên sân khấu, G-Dragon khuấy động bầu không khí với hàng loạt ca khúc làm nên tên tuổi, đồng thời tích cực giao lưu giữa các tiết mục.

Trong các buổi biểu diễn gần đây, G-Dragon thường xuyên đề cập tới việc Big Bang đang chuẩn bị kỷ niệm 20 năm ra mắt. Một khoảnh khắc mới được lan truyền trên mạng xã hội là việc G-Dragon giơ ngón tay ẩn ý về số lượng thành viên tái hợp. "Big Bang không thuộc về tôi, mà thuộc về tất cả mọi người và các thành viên. Chúng tôi sẽ trở lại vào lần tới", thủ lĩnh nhóm nhạc chia sẻ.

Hôm 10/7, khán giả ngỡ ngàng khi đơn vị tổ chức thông báo hủy bỏ concert G-Dragon 2025 World Tour [Übermensch] tại Bangkok (Thái Lan) vào ngày 2/8. Tới 11/7, Galaxy Corporation - công ty quản lý của G-Dragon lên tiếng xin lỗi, đồng thời tiết lộ thời tiết khắc nghiệt là nguyên do khiến concert bị hủy.

"Việc hủy bỏ là do đợt nắng nóng kỷ lục chưa từng có, dẫn đến các trường hợp say nắng. Do Sân vận động quốc gia Rajamangala là địa điểm ngoài trời và quyết định được đưa ra dựa trên những điều kiện thực tế. Sức khỏe và sự an toàn của người hâm mộ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi khi đưa ra quyết định này", Galaxy Corporation viết.