Giá phòng trọ sinh viên Hà Nội đồng loạt tăng

Với kinh phí dưới 2 triệu đồng/tháng, sinh viên khó tìm được phòng trọ tại các quận nội thành Hà Nội.

Giá phòng trọ sinh viên tăng cao trong quý III. Ảnh: Thế Bằng.

Trở lại Hà Nội sau 2 tháng nghỉ hè, Minh Thuận - sinh viên năm 3 tại một trường đại học ở quận Thanh Xuân - nhận thông báo phòng trọ tăng giá 10%, lên mức 3,3 triệu đồng/tháng.

Căn phòng 20 m2 đã trải qua 2 lần tăng giá kể từ khi Thuận đến thuê lần đầu vào năm 2022. Ngoài lý do tăng giá theo mặt bằng chung của thị trường, lần này, chủ nhà trọ giải thích phần tiền tăng thêm còn để bù vào các thiết bị phòng cháy chữa cháy vừa trang bị.

Đủ nguyên nhân tăng giá

Tương tự, Hoài Thu và Hoài An (sinh viên Đại học Sư Phạm Hà Nội) vừa chuyển đến một phòng trọ ở khu Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm), cách trường khoảng 5 km sau khi phòng trọ cũ tại quận Cầu Giấy tăng giá từ 3,5 triệu đồng lên 4,2 triệu đồng/tháng hồi giữa tháng 7.

Không riêng phòng trọ của Thuận, Hoài Thu và Hoài An, nhiều khu nhà trọ khác ở Hà Nội đã đồng loạt tăng giá thuê trong thời gian qua, đặc biệt tăng mạnh nhất trong quý III này khi sinh viên nhập học.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, phần lớn phòng trọ ở Hà Nội đã tăng giá 10-15% so với đầu năm. Lý do phổ biến nhất là thị trường nhà ở tại Hà Nội tăng cao, chi phí đầu tư theo đó bị đẩy lên. Ngoài ra, các yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy ngày càng cao buộc chủ nhà phải trang bị thêm nhiều thiết bị, chi phí này sau đó bị tính vào giá cho thuê phòng.

Hiện tại, giá cho thuê phòng trọ tại Hà Nội dao động quanh mức 3 triệu đồng/tháng cho một căn diện tích 15-20 m2, chưa tính tiền điện, nước, các dịch vụ khác như internet, vệ sinh chung…

Tại các quận tập trung nhiều trường đại học như Thanh Xuân, Cầu Giấy, Đống Đa, giá phòng cho thuê phổ biến 3,5-4,5 triệu/tháng đối với phòng 20-30 m2.

Tại quận Hai Bà Trưng, khu vực tập trung Đại học Bách Khoa, Đại học Xây dựng, Đại học Kinh tế Quốc dân, giá phòng trọ đã tăng 15-20% so với đầu năm.

Dữ liệu của Batdongsan.com.vn cũng cho thấy tại khu vực này, giá thuê phổ biến trong quý II vào khoảng 5 triệu đồng/tháng/căn, đây là mức cao nhất trong vòng 4 năm qua. Giá thuê phòng trọ tại khu vực này đã tăng 25% so với quý III/2023.

Hiếm phòng trọ giá 2 triệu đồng/tháng

Nhìn chung tại các quận trung tâm, loại phòng 2 triệu đồng/tháng gần như không còn, ngoại trừ những căn dạng “hộp diêm” rộng khoảng 10 m2, không có nội thất và nằm trong các ngõ hẹp.

Để thuê được phòng trọ giá "mềm", quanh mức 2 triệu đồng/tháng, không ít sinh viên chọn các khu vực xa trung tâm chẳng hạn quận Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm hoặc các khu vực xa trường học khác nhưng có lợi thế về phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, tàu điện.

Một giải pháp khác, theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, là sinh viên lựa chọn phòng trọ ít nội thất hơn và diện tích phòng nhỏ hơn.

Cụ thể, khảo sát của Batdongsan.com.vn về hành vi thuê nhà trong 6 tháng cuối năm 2024 của người tiêu dùng, có 47% người được hỏi chọn phương án thuê phòng trọ có ít nội thất hơn và 51% chọn thuê phòng nhỏ hơn.

Giá phòng trọ sẽ tiếp tục tăng ít nhất trong 1-2 tháng tới khi số lượng sinh viên nhập học tiếp tục tăng lên Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Batdongsan.com.vn

"Việc thị trường phòng trọ tăng giá đồng loạt đã đặt ra bài toán chi phí cho người thuê nhà, đặc biệt là những sinh viên còn phụ thuộc phần lớn kinh tế vào gia đình hay người trẻ mới ra trường đi làm với mức lương thấp", ông Quốc Anh đánh giá.

Vị chuyên gia này dự báo xu hướng tăng giá phòng trọ sẽ tiếp diễn ít nhất trong 1-2 tháng tới, khi số lượng sinh viên nhập học tiếp tục tăng.