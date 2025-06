Giá nhà đất Hà Nội 'vượt' TP.HCM

Sau sáp nhập, TP.HCM mới trở thành siêu đô thị có dân số và quy mô kinh tế lớn nhất cả nước. Nhưng giá nhà ở, đặc biệt căn hộ lại thấp hơn Hà Nội.

Thị trường bất động sản vùng ven TP.HCM đang đứng trước một cơ hội lớn khi địa giới hành chính được mở rộng, hình thành “siêu đô thị” tầm cỡ khu vực phía Nam. Do đó, nhiều doanh nghiệp đã nắm bắt cơ hội, bung hàng đón sóng thị trường.

Đón sóng

Chẳng hạn, Công ty Địa ốc Hoàng Anh Holdings vừa đánh dấu sự trở lại thị trường bất động sản sau hơn 5 năm vắng bóng bằng sự kiện khởi công dự án Symlife - Symphony of Life tại TP Thuận An, tỉnh Bình Dương với vai trò là đơn vị phát triển dự án. Symlife - Symphony of Life có quy mô hơn 7.000 m2, gồm 27 tầng nổi và 1 tầng hầm, tổng số 659 căn hộ.

Phối cảnh dự án Symlife - Symphony of Life tại TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Sau nhiều năm không triển khai dự án mới và trải qua quá trình tái cấu trúc, Tập đoàn Thắng Lợi (Thắng Lợi Group) đã hoàn thành kế hoạch trở lại thị trường. Theo đó, Công ty Gỗ An Cường và Thắng Lợi Homes đang lên kế hoạch triển khai Khu đô thị Bình An Đức Hòa tại xã Đức Hòa Hạ (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Dự án có quy mô hơn 13 ha, được quy hoạch thành các phân khu nhà ở hiện đại. Khu A sẽ cung cấp khoảng 736 căn hộ, khu B có 1.850 căn hộ, khu C dự kiến đưa ra thị trường gần 3.000 căn hộ, đáp ứng nhu cầu ở thực và đầu tư dài hạn tại khu vực giáp ranh TPHCM.

Ông Nguyễn Thanh Quyền, Tổng giám đốc Thắng Lợi Group cho biết: “Trong quý III/2025, doanh nghiệp bắt đầu mở bán dự án nhà phố, biệt thự, đất nền còn lượng hàng. Bên cạnh đó, chúng tôi đang triển khai các khâu cuối cùng để ra mắt dự án Khu đô thị Bình An Đức Hòa trong quý III. Dự án này có tổng vốn đầu tư 9.000 tỷ đồng , gồm các sản phẩm chung cư thương mại”, ông Quyền nói.

Tương tự, Trường Sơn Land - tiền thân là Công ty CP Kinh doanh địa ốc Him Lam cũng đang trong giai đoạn nước rút để trở lại thị trường bất động sản. Theo kế hoạch, trong quý IV/2025, doanh nghiệp sẽ ra mắt dự án chung cư tại tỉnh Bình Dương và một dự án lớn tại Khu công nghiệp Đức Hòa 3 của tỉnh Long An.

Dự án Astral City được đổi tên thành La Pura.

Tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Hưng Phát Bến Lức đang khẩn trương hoàn tất các bước bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án Khu dân cư biệt thự nhà vườn tại xã An Thạnh. Dự án có quy mô hơn 55 ha, tổng vốn đầu tư 1.830 tỷ đồng , chia làm 2 giai đoạn. Chủ đầu tư đang hoàn thiện báo cáo Đánh giá tác động môi trường.

Còn ở Bình Dương, dự án Astral City được đổi tên thành La Pura, đang được quảng cáo rầm rộ. Dự án do Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt làm nhà phát triển đã khuấy động thị trường bất động sản phía Nam, khi giao dịch thành công 95% tổng quỹ hàng của phân khu Zenia chỉ sau hơn 1 tháng ra mắt.

Giá rẻ

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam, dòng tiền của nhà đầu tư đang đổ vào khu vực giá thấp hơn và chờ đợi cơ hội trong giai đoạn sắp tới. Hiện nay giá nhà Hà Nội cao gấp 2 lần TP.HCM. Điều này vừa là thách thức, vừa tạo ra cơ hội cho thị trường bất động sản TP.HCM hậu sáp nhập.

Ông Tuấn phân tích, sau sáp nhập TP.HCM trở thành siêu đô thị mới có dân số và quy mô kinh tế lớn nhất cả nước. Thế nhưng, giá nhà ở, đặc biệt căn hộ thấp hơn Hà Nội. Thậm chí có thời điểm, giá căn hộ TP.HCM chỉ bằng một nửa so với Hà Nội dù ở cùng phân khúc.

Giám đốc Batdongsan.com.vn chỉ ra 5 nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch này. Thứ nhất, TP.HCM tổn thương sâu do Covid-19. Các nhà đầu tư rút vốn, doanh nghiệp đóng cửa, lực cầu bị suy giảm. Nhà mặt phố và cho thuê bị ngắt mạch mất dòng tiền làm nản lòng giới đầu tư giữ tài sản lâu dài.

Thứ hai, trái phiếu và khủng hoảng niềm tin. Giai đoạn này, nhiều nhà phát triển bất động sản lớn bị vỡ cấu trúc tài chính do trái phiếu đáo hạn hàng loạt. Nhiều dự án đóng băng không thanh khoản được, khách hàng mất niềm tin vì bị treo sổ hồng, bàn giao trễ, vướng pháp lý... ảnh hưởng lớn tới niềm tin của nhà đầu tư vào TP.HCM.

Giá bất động sản tại TP.HCM thấp hơn Hà Nội không đồng nghĩa với việc TP.HCM yếu hơn.

Thứ ba, so với Hà Nội thì việc người dân TP.HCM sẵn sàng di dời ra ngoại vi như Bình Dương, Long An, Đồng Nai để có giá rẻ hơn, môi trường tốt hơn. Việc di chuyển diễn ra mạnh mẽ từ sau dịch Covid-19 đến nay. Ngược lại, Hà Nội nhu cầu ở lại trong nội đô vẫn rất cao.

Thứ tư, tâm lý sở hữu và tích sản với đất đai của người Hà Nội tốt hơn. Gia đình ba thế hệ tại Hà Nội có xu hướng mua nhà gần bố mẹ nên tạo được nhu cầu ổn định. Bên cạnh đó, dòng tiền từ khu vực công, hệ thống ngân hàng và các tập đoàn lớn vận hành ổn định hơn trong khủng hoảng.

Cuối cùng, cấu trúc đô thị TP.HCM trải rộng, không “neo” giá bằng hành chính. Trong khi đó, Hà Nội phát triển theo hướng tập trung quanh các trục hành chính, các khu đại đô thị tăng giá mạnh.

Tuy nhiên, theo ông Tuấn, giá bất động sản tại TP.HCM thấp hơn Hà Nội không đồng nghĩa với việc TP.HCM yếu hơn. Đây là kết quả của sự điều chỉnh sau giai đoạn sốt quá đà 2016-2020, cú sốc từ dịch bệnh, trái phiếu và mất niềm tin vào thị trường 2021-2023 cũng như việc cơ cấu dân cư, hành vi, quy hoạch đô thị của TP.HCM.

“Việc chênh lệch giá này có thể nhìn nhận là một cơ hội tái định vị giá trị thật của thị trường TP.HCM, trước khi bước vào chu kỳ phục hồi bền vững hơn. Đây cũng là giai đoạn dòng tiền từ nhà đầu tư Hà Nội và nhu cầu tìm kiếm từ thị trường Hà Nội đã rõ ràng hơn trong nửa đầu 2025”, ông Tuấn nói.