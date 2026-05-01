Giá gas vượt 650.000 đồng/bình 12kg

Ngày 1/5, giá gas trong nước tiếp tục tăng theo đà tăng của giá gas thế giới, kéo mặt bằng giá bán lẻ lên mức cao nhất trong nhiều tháng.

Các doanh nghiệp như Petrolimex GAS, Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG), Công ty TNHH Khí hóa lỏng Việt Nam (VT GAS) đồng loạt điều chỉnh giá bán từ hôm nay. Theo đó, giá gas tăng khoảng 2.250 đồng/kg, tương đương tăng 27.000 đồng đối với bình 12kg so với tháng trước. Đây là tháng thứ ba liên tiếp giá gas đi lên.

Sau điều chỉnh, giá gas dân dụng phổ biến trên thị trường dao động từ 640.000 đến trên 660.000 đồng mỗi bình 12kg, tùy thương hiệu và khu vực. Trong đó, sản phẩm của Petrolimex Gas được niêm yết ở mức khoảng 650.000-667.000 đồng/bình, trong khi sản phẩm thuộc PV GAS LPG và VT Gas phổ biến quanh mức 640.000-660.000 đồng/bình.

Với loại bình lớn, mức tăng thể hiện rõ hơn. Bình 45kg của nhiều doanh nghiệp tăng khoảng 100.000 đồng, nâng giá bán lên trên 2,4 triệu đồng, có nơi tiến sát 2,5 triệu đồng/bình. Đây là mức giá được đánh giá là khá cao nếu so với mặt bằng chung hồi đầu năm.

Tại khu vực Bắc Trung bộ, trong đó có Nghệ An, giá gas có xu hướng “mềm” hơn nhưng vẫn tăng rõ rệt. Một số thương hiệu hiện niêm yết giá gas quanh mức 590.000-610.000 đồng/bình 12 kg. Xu hướng tăng giá gas đang diễn ra trên diện rộng, không còn phân hóa mạnh theo vùng như trước.


Giá gas bán lẻ liên tục tăng trong thời gian gần đây.

Theo các doanh nghiệp, nguyên nhân chính của đợt tăng giá lần này đến từ việc giá gas thế giới tiếp tục đi lên. Giá LPG hợp đồng (CP) tháng gần nhất vẫn duy trì ở mức cao, sau khi từng vọt lên khoảng 775 USD/tấn trong tháng trước và hiện vẫn dao động quanh ngưỡng 700 USD/tấn. Mức giá này cao hơn đáng kể so với giai đoạn đầu năm, kéo theo chi phí nhập khẩu tăng tương ứng.

Bên cạnh đó, chi phí vận chuyển và các khoản phụ phí trong chuỗi cung ứng năng lượng vẫn neo cao trong bối cảnh thị trường quốc tế còn nhiều biến động.

Thực tế thị trường cho thấy, dù giá tăng, mức chênh lệch giá gas giữa các thương hiệu vẫn duy trì. Một số doanh nghiệp giữ mức giá gas thấp hơn khoảng 20.000-40.000 đồng mỗi bình 12 kg so với nhóm dẫn đầu, chủ yếu do khác biệt về hệ thống phân phối và chiến lược thị phần.

Đối với người tiêu dùng, đợt tăng giá lần này tiếp tục tạo áp lực chi tiêu của người dân. Với hộ gia đình, mỗi lần thay bình sẽ phải chi thêm vài chục nghìn đồng. Trong khi đó, cơ sở kinh doanh ăn uống và sản xuất thực phẩm chịu tác động rõ rệt hơn khi chi phí bình 45kg tăng mạnh.

Trong ngắn hạn, giá gas khó có khả năng giảm khi các yếu tố đầu vào vẫn ở mức cao. Khi giá LPG và xăng dầu thế giới chưa hạ nhiệt, mặt bằng giá gas trong nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở vùng giá cao.

PV GAS nhập thêm gần 120.000 tấn LNG, LPG ngay trước thềm nghỉ lễ

Ngày 28/4, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã kịp thời nhập khẩu hơn 71.000 tấn LNG từ Australia và 45.000 tấn LPG từ Mỹ, đảm bảo cung ứng năng lượng phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

17:12 29/4/2026

Giá gas bán lẻ vượt 640.000 đồng/bình 12 kg

Từ ngày 1/4, giá gas bán lẻ tại TP.HCM tiếp tục tăng lên mức kỷ lục, khoảng 640.000-660.000 đồng/bình loại 12 kg, tức tăng 95.000 đồng so với giá cuối tháng 3.

14:56 1/4/2026

Giá gas tăng vọt, doanh nghiệp tìm cách để không đứt gãy nguồn cung

Tính từ đầu tháng 3 đến nay, bình gas loại 12 kg đã tăng quanh 100.000 đồng, có loại tăng 110.000 đồng/bình; nhân viên đại lý gas cho biết họ báo giá theo ngày.

14:03 12/3/2026

Xuân Phong/ Tiền Phong

    CTCP Nam Việt thời gian đầu chuyên hoạt động trong lĩnh vực xây dựng dân dụng. Từ năm 2000, công ty quyết định đầu tư mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực chế biến thủy sản, khởi đầu là việc xây dựng xí nghiệp đông lạnh thuỷ sản Mỹ Quý, chuyên chế biến xuất khẩu cá tra, cá basa đông lạnh.

    • Thành lập: 1993
    • Mã cổ phiếu: ANV

Ông Khuất Việt Hùng làm việc tại Vietjet

21:54 1/5/2026

Hãng hàng không Vietjet vừa công bố bầu bổ sung ông Khuất Việt Hùng - cựu Chủ tịch Hanoi Metro vào Hội đồng quản trị. Đợt này, hãng cũng bổ nhiệm tân Tổng Giám đốc mới thay cho ông Đinh Việt Phương.

Cách tính lương, phụ cấp mới từ ngày 1/7

21:53 1/5/2026

Từ ngày 1/7 tới, mức lương và phụ cấp hiện hưởng sẽ được tính theo mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng, thay vì mức 2,34 triệu đồng như hiện nay.

