Gia đình vỡ òa đón siêu chiến hạm Mỹ trở về sau hải trình kỷ lục

Siêu hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford đã chính thức cập cảng Virginia ngày 16/5 sau hải trình dài kỷ lục.

Trong suốt 11 tháng làm nhiệm vụ trên biển (vượt quá thời gian thiết kế tiêu chuẩn là 7 tháng), tàu USS Gerald R. Ford đóng vai trò hạt nhân trong chuỗi mục tiêu quân sự hải ngoại của Tổng thống Donald Trump.

Con tàu vừa trải qua nhiệm vụ bắt giữ cựu Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, cuộc chiến Iran, một vụ hỏa hoạn và những sự cố hệ thống vệ sinh liên tục.

Đây là đợt làm nhiệm vụ dài nhất lịch sử của một tàu sân bay kể từ khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc. Trong suốt hải trình này, con tàu đóng vai trò chủ lực thực hiện hàng loạt mục tiêu quân sự ở nước ngoài.

Niềm vui trở về của các gia đình thủy thủ

Với gia đình các thủy thủ, ngày trở về là cái kết trọn vẹn được mong mỏi từ lâu sau một năm đầy căng thẳng, khi người thân của họ liên tục xuất hiện trên các bản tin tiêu điểm về các chiến dịch quân sự.

Thủy thủ và người thân ôm chầm lấy nhau khi tàu USS Gerald R. Ford cập cảng khép lại đợt làm nhiệm vụ dài kỷ lục. Ảnh: Stars and Stripes, Hải quân Mỹ.

Họ tập trung tại Norfolk vào thứ Bảy để đón con tàu trở về, reo hò vang dội khi tàu tiến vào cảng. Từ trên boong, các thủy thủ vẫy tay chào đám đông đang mang theo nhiều biểu ngữ tự làm, trong đó có tấm biển viết: "Nhớ anh vô cùng! Thật hạnh phúc khi anh đã trở về".

"Những gì Nhóm tác chiến tàu sân bay Ford và các tàu khu trục này làm được là vô cùng đặc biệt và phi thường", Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth, người cùng các gia đình đón thủy thủ đoàn trở về, phát biểu.

Chia sẻ với phóng viên Brian Todd của đài CNN, cô Victoria Dobson - người cùng con gái 2 tuổi diện chiếc váy trắng in hình cờ Mỹ để đón chồng - bộc bạch: "Tôi đang rất hào hứng và nhẹ nhõm".

"Khó khăn nhất chắc chắn là việc phải một mình chăm con. Khi anh ấy đi, con bé mới chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, giờ đã lớn thế này rồi", cô nói. "Tất cả những cột mốc lớn lên của con, từ việc thôi ngồi ghế ăn dặm cho đến lúc cai bình sữa, tôi đều phải tự làm một mình mà không có anh ấy bên cạnh. Điều đó thực sự không dễ dàng".

Thủy thủ Hải quân Mỹ thuộc Phi đoàn Chỉ huy và Kiểm soát Trên không số 124 trở về Căn cứ Hải quân Norfolk, bang Virginia. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Đô đốc Daryl Caudle ghi nhận những vất vả trong đợt làm nhiệm vụ kéo dài hơn dự kiến này, đồng thời nhấn mạnh ông không "muốn điều này trở thành tiền lệ".

Thông thường, các tàu sân bay chỉ được thiết kế để làm nhiệm vụ tối đa 7 tháng, nhưng tàu Ford đã phải lênh đênh trên biển tới 11 tháng.

Dù ông Caudle thừa nhận "sự trùng hợp của chuỗi sự kiện... hiếm gặp trong đời" - bao gồm cuộc chiến của Mỹ với Iran - là nguyên nhân khiến đợt làm nhiệm vụ bị kéo dài. Ông nói thêm: "Chúng tôi thực sự muốn các tàu của mình vận hành đúng khung thời gian thiết kế".

Những sự cố kỹ thuật trên biển

Ông Amini Osias, người có con gái làm thợ điện hàng không trên tàu Ford, chia sẻ với CNN trước khi tàu cập cảng: "Giờ thì tôi mới có thể thực sự nhẹ nhõm, thở phào và quay lại giấc ngủ bình thường". Ông cho biết mình dự định đưa con gái đi ăn, lắng nghe cô kể về chuyến đi và đơn giản là ở bên cạnh thực hiện thiên chức làm cha.

Đó là một hải trình không ít trắc trở. Một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại khu vực giặt là của tàu Ford vào tháng 3, khiến thủy thủ đoàn mất khoảng 30 giờ để dập tắt, dọn dẹp và ngăn chặn lửa bùng phát trở lại. Khoảng 600 thủy thủ bị mất chỗ ngủ do tổn thất này, may mắn không có ai bị thương nặng. Sự cố cũng khiến hệ thống giặt là của tàu bị tê liệt trong một thời gian, chồng chất thêm khó khăn cho thủy thủ đoàn.

Ông Caudle cho biết vào thứ Bảy rằng vụ hỏa hoạn "vẫn đang trong quá trình điều tra".

Vụ hỏa hoạn xảy ra vài tháng sau khi tàu bắt đầu đợt làm nhiệm vụ, nối tiếp hàng loạt sự cố liên tục ở hệ thống nhà vệ sinh gây tắc nghẽn cục bộ gián đoạn - một sự cố phiền toái buộc tàu phải cập cảng để sửa chữa.

Dù tàu Ford được trang bị công nghệ tối tân và là tàu sân bay mới nhất của hạm đội, ông Osias cho biết người nhà các thủy thủ "vẫn luôn lo ngại có bất trắc xảy ra", và dẫn chứng vụ hỏa hoạn như một minh chứng cho mối bận tâm đó.

Các gia đình được đoàn tụ khi thủy thủ về nước. Ảnh: Stars and Stripes.

Các quan chức và cựu quan chức quân đội khẳng định siêu hạm trị giá 13 tỷ USD này đóng vai trò không thể thay thế trong các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran và Venezuela. Ở chiến dịch Venezuela, tàu đã xuất kích các máy bay tham gia sứ mệnh bắt giữ. Còn tại Iran, con tàu trở thành bệ phóng liên tục đưa các chiến đấu cơ vào vùng chiến sự.

Hệ thống máy phóng điện từ của tàu cho phép cất cánh mọi loại khí tài, từ máy bay không người lái cỡ nhỏ đến phi cơ cỡ lớn, mang lại cho các chỉ huy nhiều phương án hỏa lực linh hoạt - ông Brent Sadler, cựu sĩ quan tàu ngầm với 26 năm phục vụ trong Hải quân, chia sẻ với CNN. Theo ông Sadler, 10 tàu sân bay còn lại của Mỹ hiện không sở hữu năng lực này.

Sau khi rời Virginia vào tháng 6 năm ngoái, tàu Ford băng qua Đại Tây Dương, ban đầu hướng tới Địa Trung Hải và tiến lên Na Uy theo lộ trình định sẵn, trước khi được điều động khẩn cấp đến vùng biển Caribbean phục vụ chiến dịch bắt giữ Maduro vào tháng 1.

Ngay sau đó, con tàu nhận lệnh nhanh chóng cơ động để hỗ trợ ngăn chặn xung đột ở Trung Đông, trực tiếp tham gia vào các hoạt động trong cuộc chiến Iran, trước khi chuyển hướng hành trình về nước và tiến ra Đại Tây Dương từ Biển Địa Trung Hải vào đầu tháng này.