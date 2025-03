Gia đình ông Bùi Thành Nhơn 'mất' hơn 90% tài sản sau 3 năm

Sau đợt bán gần 3 triệu cổ phiếu NVL của ông Bùi Cao Nhật Quân, sở hữu của Chủ tịch Bùi Thành Nhơn và người có liên quan tại Novaland tiếp tục bị thu hẹp.

Nhóm cổ đông liên quan ông Bùi Thành Nhơn đã mất quyền chi phối Novaland và chỉ còn sở hữu 38,5% vốn doanh nghiệp. Ảnh: NVL.

Mới đây, ông Bùi Cao Nhật Quân - con trai Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn - đã đăng ký bán hơn 2,9 triệu cổ phiếu NVL với lý do cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện trong thời gian 21/3-18/4.

Nếu giao dịch thành công, sở hữu của ông Quân ở Novaland sẽ giảm xuống còn hơn 75,3 triệu cổ phiếu, tương đương 3,86% vốn. Với thị giá hiện tại của cổ phiếu NVL, giao dịch này dự kiến đem về cho ông Quân trên 30 tỷ đồng .

Sở hữu của gia đình ông Bùi Thành Nhơn tại Novaland ngày càng thu hẹp

Sau giao dịch của ông Bùi Cao Nhật Quân, sở hữu của Chủ tịch Bùi Thành Nhơn và người có liên quan tại Novaland sẽ tiếp tục bị thu hẹp.

Thực tế, từ cuối năm 2022 tới nay, nhóm cổ đông liên quan ông Bùi Thành Nhơn đã liên tục bị bán giải chấp hoặc chủ động bán cổ phiếu NVL để giải quyết các khoản nợ của Novaland.

Riêng năm 2023, nhóm cổ đông này đã bán ra khoảng 198 triệu cổ phiếu NVL, giảm sở hữu chỉ còn 41,48%, qua đó mất quyền chi phối Novaland.

Thời điểm Novaland chưa gặp khó khăn về tài chính, gia đình ông Nhơn nắm quyền chi phối tập đoàn bất động sản này với tỷ lệ sở hữu hơn 61,4%. Với tổng cộng 1,18 tỷ cổ phiếu giao dịch ở vùng giá 91.000 đồng vào thời điểm đó, tài sản quy đổi theo giá trị thị trường của gia đình ông Bùi Thành Nhơn đạt xấp xỉ 108.000 tỷ đồng .

Năm 2022, ông Bùi Thành Nhơn từng được Tạp chí Forbes xếp vào danh sách các tỷ phú USD Việt Nam với tổng tài sản 2,9 tỷ USD . Tuy nhiên, việc cổ phiếu NVL rơi “cắm đầu” đã khiến vị doanh nhân rời danh sách tỷ phú USD chỉ sau 1 năm.

Cổ phiếu NVL lao dốc khiến tài sản của gia đình Chủ tịch Bùi Thành Nhơn giảm mạnh. Ảnh: TradingView.

Hiện ông Bùi Thành Nhơn đang trực tiếp nắm giữ gần 96,8 triệu cổ phiếu NVL, tương đương 4,96% vốn doanh nghiệp. Ngoài ra, Chủ tịch của Novaland còn sở hữu gần 512,4 triệu cổ phiếu Novaland thông qua 2 công ty riêng là Novagroup và Diamond Properties.

Sau đợt bán ra của con trai, ước tính ông Nhơn cùng gia đình còn sở hữu khoảng 750,5 triệu cổ phiếu NVL, tương đương 38,5% vốn. Tính theo thị giá gần nhất, khối tài sản của nhóm cổ đông này chỉ vào khoảng 8.400 tỷ đồng , tức giảm 92% so với 3 năm trước.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, ông Dương Văn Bắc, Giám đốc Tài chính Novaland, lý giải việc Novagroup đăng ký bán lượng lớn cố phiếu NVL là nhằm hỗ trợ tập đoàn tái cơ cấu các khoản nợ. Trong đó, có một lượng đáng kể cổ phiếu NVL mà Novagroup nắm giữ là bán giải chấp nhằm giữ đúng cam kết với trái chủ trong một số gói trái phiếu bán lẻ.

Cũng tại phiên họp này, ông Bùi Thành Nhơn cho biết đến nay, Novaland về cơ bản đã hoàn thành tái cấu trúc lại các khoản nợ, trái phiếu trong và ngoài nước. Đồng thời, tài sản của công ty vẫn cân đối với công nợ.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu NVL liên tục hồi phục từ mức đáy lịch sử thiết lập vào cuối tháng 1. So với thời điểm trên, thị giá NVL đã tăng gần 30% lên mốc 11.000 đồng/cổ phiếu, qua đó giúp “ông lớn” bất động sản phía Nam lấy lại ngưỡng vốn hóa 20.000 tỷ đồng .

Dẫu vậy, nếu nhìn về thời điểm đỉnh cao giai đoạn 2021-2022, cổ phiếu NVL đã bị kéo tụt 88% giá trị.

Phải mua lại lô trái phiếu gần 900 tỷ

Động thái đăng ký bán cổ phiếu của “thiếu gia” Novaland xuất hiện trong bối cảnh Công ty Chứng khoán MB (MBS) vừa buộc Novaland mua lại lô trái phiếu NVLH2123010 trị giá 864 tỷ đồng .

Theo MBS, tỷ lệ tài sản bảo đảm của lô trái phiếu này đã giảm xuống dưới 100% từ ngày 10/1. Với vai trò đại diện người sở hữu trái phiếu và tổ chức quản lý tài sản bảo đảm, MBS đã yêu cầu Novaland bổ sung tài sản bảo đảm.

Tuy nhiên, sau 30 ngày kể từ hạn chót (ngày 10/2), Novaland vẫn không thực hiện bổ sung tài sản theo quy định tại văn kiện trái phiếu. Công ty chứng khoán sau đó đã phải gửi thông báo vi phạm.

Sau 15 ngày làm việc kể từ khi nhận thông báo vi phạm, Novaland vẫn chưa khắc phục tỷ lệ tài sản bảo đảm về ngưỡng quy định. Do đó, vào ngày 4/3, MBS đã phát đi thông báo về việc trái phiếu đến hạn bắt buộc, đồng thời yêu cầu Novaland có nghĩa vụ thanh toán gốc, lãi cho nhà đầu tư và các nghĩa vụ khác liên quan đến gói trái phiếu này trong vòng 10 ngày làm việc, không muộn hơn ngày 17/3.

Lô trái phiếu NVLH2123010 được Novaland phát hành vào tháng 9/2021 với giá trị 1.000 tỷ đồng . Sau khi gia hạn thời gian thanh toán thêm 21 tháng, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn vào tháng 3 năm nay với lãi suất trong thời gian gia hạn được áp dụng cố định ở mức 11,5%/năm (trước đó là 10,5%/năm).

Năm ngoái, nhà phát triển bất động sản từng nhiều lần bổ sung bên đảm bảo và tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu này.

Trong thông báo gần nhất, các bên thế chấp tài sản cho lô trái phiếu này bao gồm: CTCP Novagroup, CTCP Diamond Properties, bà Trần Thị Thanh Vân, CTCP The Prince Residence, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Phúc Nguyên (chủ đầu tư dự án The Tresor 39-39B Bến Vân Đồn), CTCP Đầu tư và Thương mại Nhà Rồng, Công ty TNHH MTV Địa ốc An Phú An, CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Hồ Điệp, Công ty TNHH Nova Property Management và Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức (chủ đầu tư dự án Phoenix Island thuộc Aqua City).