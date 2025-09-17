Gia đình nhà văn Nguyễn Huy Thiệp hiến tặng kỷ vật quý

Những hiện vật vừa được gia đình nhà văn Nguyễn Huy Thiệp trao tặng cho Bảo tàng Văn học Việt Nam gồm bản thảo viết tay chương V tiểu thuyết "Bên rìa nước", tập truyện ngắn "Những ngọn gió Hua Tát" cùng nhiều kỷ vật như kính, bút, mũ, dụng cụ vẽ, đĩa gốm có chữ ký.

Tại nhà riêng ở Hà Nội, gia đình nhà văn Nguyễn Huy Thiệp trao tặng nhiều hiện vật gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp sáng tác văn học, hội họa của ông cho Bảo tàng Văn học Việt Nam.

Theo thông tin từ bảo tàng, những hiện vật được gia đình trao tặng lần này gồm bản thảo viết tay chương V tiểu thuyết Bên rìa nước, tập truyện ngắn Những ngọn gió Hua Tát, Trò chuyện với hoa thủy tiên, bài viết về nhà văn Cổ Long cùng nhiều kỷ vật như kính, bút, mũ, dụng cụ vẽ, đĩa gốm có chữ ký, thẻ nhà văn và 50 bức ảnh tư liệu quý.

Đại diện gia đình cố nhà văn Nguyễn Huy Thiệp trao tặng nhiều hiện vật cho Bảo tàng Văn học Việt Nam.

Anh Nguyễn Phan Bách - con trai nhà văn Nguyễn Huy Thiệp - cho biết từ nhỏ đã thấy bố say mê vẽ. Mỗi khi nảy ra một câu chuyện, cố nhà văn lại cầm bút chì ký họa ngay lên tường. "Ông là người thầy đầu tiên dẫn dắt tôi bước vào con đường mỹ thuật. Khi lớn lên, bố vẫn luôn động viên, khích lệ tôi trong sáng tác. Tôi nhớ nhất những ngày cùng bố ngồi bên bàn vẽ gốm, vừa chuyện trò vừa lắng nghe ông thủ thỉ", anh Bách nói.

Sau khi Bảo tàng Văn học Việt Nam công bố thông tin tiếp nhận, nhiều bạn đọc cho rằng đây là kỷ vật tiêu biểu, giúp người xem hình dung được thói quen và chân dung của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp.

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp sinh năm 1950, mất năm 2021, quê gốc Hà Nội. Năm 1970, ông tốt nghiệp khoa Sử của Đại học Sư phạm Hà Nội và lên dạy học tại Tây Bắc (từ 1970-1980). Năm 1980, ông chuyển về công tác tại Bộ Giáo dục, sau đó, làm việc tại Công ty Kỹ thuật trắc địa bản đồ, Cục Bản đồ (trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng).

Các hiện vật phần nào khắc họa chân dung và phong cách văn chương Nguyễn Huy Thiệp.

Nguyễn Huy Thiệp là một trong những tên tuổi lớn của văn học Việt Nam đương đại, nổi tiếng với những tác phẩm như Tướng về hưu, Không có vua, Con gái Thủy thần, Những ngọn gió Hua Tát… Năm 2022, ông được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật với hai tập truyện ngắn Tướng về hưu và Những ngọn gió Hua Tát.

Nguyễn Huy Thiệp được nhận xét là hiện tượng độc đáo của văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới (bắt đầu từ năm 1986). Ông viết nhiều thể loại như truyện ngắn, thơ, tiểu thuyết, tiểu luận văn chương, kịch, nhưng đặc sắc nhất là truyện ngắn. Một trong những mảng đề tài đặc sắc nhất của truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp là viết về nông thôn.

Trong văn chương Việt Nam đương đại, Nguyễn Huy Thiệp là nhà văn có số lượng lớn tác phẩm được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau. Các tác phẩm của ông được săn đón ở Pháp. Truyện ngắn Tướng về hưu của Nguyễn Huy Thiệp được dịch và giới thiệu tại quốc gia này.