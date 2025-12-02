Gia đình Enzo Fernandez lục đục

Valentina Cervantes dường như không hạnh phúc với mối quan hệ cùng Enzo Fernandez, chưa đầy một năm sau khi cả hai quay lại sau 3 tháng ly thân.

Enzo Fernandez từng chia tay rồi tìm cách quay lại với vợ Valentina Cervantes.

Mới đây, tiền vệ ngôi sao của Chelsea và đội tuyển Argentina đăng tải một loạt hình ảnh ấm áp bên gia đình nhỏ trên mạng xã hội. Trong những bức ảnh, nhà vô địch World Cup 2022 cười rạng rỡ khi ôm vợ Valentina Cervantes và hai thiên thần nhỏ của mình.

Cậu con trai lớn và cô con gái út của cặp đôi cũng xuất hiện với vẻ mặt dễ thương, tạo nên khung cảnh gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, ngay sau khi những bức ảnh được đăng tải, cộng đồng mạng lại nhanh chóng chú ý đến biểu cảm của Valentina Cervantes.

Cô vợ của Enzo trông có phần không vui. Trong hầu hết bức ảnh, cô chỉ mỉm cười rất nhẹ hoặc gần như không cười. Thậm chí có người còn nhận xét “trông Valentina buồn và mệt mỏi”.

Theo Ole, Valentina không hạnh phúc vì Enzo dường như chưa bỏ thói trăng hoa. Tại London, tiền vệ của Chelsea thường xuyên giao lưu với nhiều người mẫu và hot girl trên mạng.

Hồi tháng 10/2024, Enzo tuyên bố ly thân Valentina vì tiền vệ này muốn tận hưởng cuộc sống độc thân mà anh chưa có vì sớm lập gia đình. Khi đó, Valentina sốc nặng và không sống ở London để trở về Buenos Aires.

Enzo gặp Valentina lần đầu vào năm 2018, khi anh mới 17 tuổi và còn khoác áo đội trẻ của River Plate tại Argentina.

Trong thời gian ly thân, có những tin đồn Enzo hẹn hò với rapper Nicki Nicole và nhiều người mẫu. Trong gần 3 tháng ly thân, Valentina nuôi cả hai con là Olivia và Benjamin tại Argentina. Tuy nhiên, cô thường bay sang Anh để hai con gặp bố và ông bà nội. Sau đó vào đầu năm nay, cả hai quay lại.

Valentina sinh năm 2000, là người nổi tiếng trên mạng xã hội với hơn 1,5 triệu lượt theo dõi trên Instagram. Cô và Enzo cưới năm 2019, có hai con là Olivia và Benjamin.

Valentina được nhiều người ngưỡng mộ vì yêu và hy sinh cho Enzo từ thời cầu thủ này còn chơi cho đội trẻ ở Argentina, không có lương. Cô phải làm thêm công việc để nuôi gia đình nhỏ.

Hai bàn thắng trận Chelsea - Arsenal Rạng sáng 1/12, Chelsea và Arsenal hòa nhau với tỷ số 1-1 đầy kịch tính thuộc vòng 13 Premier League 2025/26.