Dù FIFA Club World Cup 2025 vừa kết thúc hồi tháng 7, những câu lạc bộ đầu tiên giành quyền tham dự giải đấu năm 2029 chính thức lộ diện.

Flamengo giành Copa Libertadores, danh hiệu tương đương Champions League ở châu Âu.

Với chức vô địch Copa Libertadores 2025, Flamengo trở thành đội thứ 5 góp mặt tại FIFA Club World Cup 2029. Trước đó, PSG với chức vô địch Champions League mùa 2024/25, trở thành đại diện đầu tiên của UEFA giành vé đến Club World Cup 2029.

Cruz Azul (Mexico) cũng vô địch CONCACAF Champions Cup 2025 và trở thành đại diện của khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe. Ở CAF Champions League 2025, Pyramids (Ai Cập) đăng quang, qua đó góp mặt trong giải đấu lớn nhất hành tinh dành cho các CLB.

Với chức vô địch AFC Champions League 2025, Al Ahli (Saudi Arabia) sẽ là đại diện châu Á đầu tiên dự giải đấu năm 2029. Hôm 30/11, Flamengo đánh bại Palmeiras 1-0 ở chung kết Copa Libertadores 2025 trên sân Monumental, để trở thành đại diện đầu tiên của Nam Mỹ đến FIFA Club World Cup 2029.

5 đội đầu tiên dự FIFA Club World Cup 2029

FIFA Club World Cup 2029 chưa xác định được nước chủ nhà, nhưng giải đấu danh giá dành cho các CLB trên toàn cầu hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo sức hút lớn với thể thức mở rộng lên 32 đội. UEFA (châu Âu) sẽ có 12 suất, gồm 4 đội vô địch Champions League từ mùa 2024/25 đến 2027/28, cùng 8 CLB có điểm số cao nhất trên BXH 4 năm của UEFA.

CONMEBOL (Nam Mỹ) có 6 suất, gồm 4 đội vô địch Copa Libertadores và 2 đội có thành tích cao nhất trong BXH 4 năm. AFC (châu Á) có 4 suất cho 4 đội vô địch AFC Champions League từ 2025 đến 2028.

CAF (châu Phi) cũng có 4 suất cho các đội vô địch CAF Champions League. Tương tự, CONCACAF cũng có 4 suất cho các nhà vô địch Champions Cup.

