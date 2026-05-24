Gia đình có 'miệt vườn miền Tây' ở Mỹ gây sốt

Dù sinh sống ở Mỹ nhiều năm, gia đình chị Loan ở bang California vẫn giữ nếp sống đậm chất miền Tây Nam Bộ.

'Miệt vườn miền Tây' của gia đình ở Mỹ Khu vườn được gia đình chị Loan ở bang California (Mỹ) chăm sóc cẩn thận qua nhiều năm.

Mới đây, clip ghi lại khung cảnh sinh hoạt của một gia đình người Việt tại "miệt vườn miền Tây" ở Mỹ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong ngày nghỉ lễ, cả nhà tụ tập tổ chức tiệc với nhiều món ăn mang hương vị quê nhà như sườn nướng, tôm sốt trứng muối, mực nướng, ốc hương.

Điều khiến dân mạng ấn tượng không chỉ là những món ăn đậm chất Việt Nam mà còn ở phong cách sinh hoạt mang hơi thở miền Tây giữa nước Mỹ. Từ gian bếp ngoài trời, khu vườn rau, cách cả gia đình quây quần bên nhau đến việc tụ tập dịp lễ đều gợi cảm giác thân thuộc như ở quê nhà.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Loan (sinh năm 1989), hiện sinh sống tại Bắc California (Mỹ), cho biết chị sang Mỹ từ năm 2013. Ý tưởng dựng gian bếp kiểu miền Tây xuất phát từ tình yêu nấu ăn của mẹ.

Toàn cảnh khu vườn cùng hồ cá Koi của gia đình chị Loan.

"Mẹ tôi rất thích nấu ăn và nấu rất ngon nên tôi muốn dựng một gian bếp giống ở miền Tây để bà đỡ nhớ quê. Tôi cũng muốn các con biết được nguồn gốc, cội nguồn và hình dung gian bếp miền Tây ra sao", chị Loan nói.

Gia đình chị hiện có 4 người lớn và 2 bé. Bên cạnh khu bếp, chị còn trồng một vườn rau Việt Nam cùng vài loại cây ăn trái để không gian thêm gần gũi.

Nói về chi phí xây dựng và duy trì khu miệt vườn, chị Loan cho rằng điều này tùy quan điểm mỗi người. "Đắt hay không là tùy kinh tế mỗi gia đình, nhưng tốn nhiều công sức thì có. Từ việc chăm sóc, nuôi trồng, vun bón đều cần sự chăm chỉ, tâm huyết", chị chia sẻ.

Hoa và quả từ vườn nhà chị Loan bên Mỹ.

Theo chị Loan, gian bếp ngoài trời là nơi cả gia đình thường xuyên quây quần nấu ăn, dùng bữa cùng nhau, ngắm hoa, nghe tiếng suối chảy và ngắm cá Koi.

"Cuộc sống rất bình yên", chị trải lòng.

Nhiều người theo dõi các video của chị Loan đều cảm nhận được sự nhẹ nhàng, bình dị và hương vị quê nhà trong từng khoảnh khắc. Từ cách nấu nướng, ăn uống, sinh hoạt đến việc tụ tập mỗi dịp lễ đều mang đậm phong cách miền Tây dù gia đình chị đã sinh sống nơi đất khách nhiều năm.