Giá dầu thô tiếp tục giảm

Giá dầu thô Brent liên tục giảm về mức trước khi cuộc chiến tại Iran nổ ra, sau khi giao thương qua eo biển Hormuz được nối lại.

Tàu thuyền bắt đầu tấp nập trở lại trên eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch ngày 26/6, giá dầu thô tiêu chuẩn quốc tế Brent đã giảm 1,8%, xuống còn 72,4 USD /thùng, theo Financial Times.

Đáng chú ý, các nhà giao dịch sẵn sàng trả giá cao hơn cho các hợp đồng giao dầu vào cuối năm. Đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy thị trường đang rơi vào tình trạng thừa cung trong ngắn hạn.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng nổ, giá dầu giao dịch ở mức thấp hơn mốc 72,48 USD /thùng.

Ông Francis Osborne - người đứng đầu bộ phận phân tích dầu mỏ tại cơ quan định giá năng lượng Argus Media - cho rằng các nhà giao dịch đang định giá dựa trên kịch bản thị trường quay trở lại trạng thái bình thường mà không tính đến các rủi ro xa hơn phía trước, vốn vẫn rất hiện hữu.

Dù vậy, ông thừa nhận giá dầu đang giảm mạnh đến mức bản thân chắc chắn sẽ không mở vị thế mua vào thời điểm này trước làn sóng bán tháo ồ ạt. Số liệu theo dõi tàu biển từ công ty Windward cho thấy đã có 31 tàu chở dầu rời vùng Vịnh vào hôm 24/6, tăng gần 50% so với ngày trước đó.

Trước đó, cuộc xung đột tại Trung Đông đã khiến hơn 1 tỷ thùng dầu bị mắc kẹt bên trong vùng Vịnh khi các nhà sản xuất buộc phải ngừng hoạt động, do việc xuất khẩu qua eo biển Hormuz bị tê liệt.

Tình trạng này ép nhiều quốc gia phải rút cạn nguồn khoáng sản dự trữ chiến lược của mình. Sau khi chạm đỉnh ở mức 126 USD /thùng vào tháng 3, giá dầu đã liên tục lao dốc khi giới đầu tư đặt cược chính xác rằng Mỹ không thể kéo dài một cuộc chiến gây tổn thất kinh tế nặng nề như vậy.

Bà Amrita Sen - nhà sáng lập công ty tư vấn Energy Aspects - cho biết thế giới đã đốt phần lớn lượng hàng tồn kho và đẩy mức dự trữ xuống ngưỡng cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, thị trường đã hoàn toàn bỏ qua thực tế đó với niềm tin rằng tình trạng khan hiếm này không thể kéo dài.

Bà Sen tiết lộ một số quỹ đầu tư lớn đang bắt đầu thu hẹp các vị thế bán khống và bà tin rằng mức sàn mới cho giá dầu thô sẽ dao động trong khoảng 80- 90 USD /thùng. Nữ chuyên gia dự báo giá dầu sẽ bắt đầu tăng trở lại trong khoảng một tháng tới, sau khi lượng dầu thô bị kẹt trên các tàu viễn dương ở vùng Vịnh được luân chuyển hết.

Ông Paul Horsnell - nhà phân tích độc lập kiêm Chủ tịch Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford - cũng chỉ ra thị trường đang phản ứng mạnh mẽ trước những tuyên bố tích cực từ chính quyền Tổng thống Donald Trump sau khi Mỹ gỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt đối với dầu Iran trong vòng 60 ngày.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright xác nhận đã có 20 triệu thùng dầu thô rời khỏi eo biển này chỉ trong vòng 24 giờ qua, tương đương gần 1/5 lượng tiêu thụ hàng ngày của toàn cầu, được vận chuyển trên 72 con tàu.

Mặc dù vậy, ông Horsnell lập luận rằng sự bùng nổ ngắn hạn của nguồn cung từ vùng Vịnh là không bền vững do hoạt động sản xuất cần thời gian để bắt kịp nhu cầu, trong khi các tàu thuyền phải tái định tuyến và các mỏ dầu cần khởi động lại.

Ông cảnh báo các lô hàng này có thể đang tạo ra sự dư thừa ảo trên các thị trường vật chất ngắn hạn, nhưng đó chỉ là hiệu ứng tạm thời. Chuyên gia này kỳ vọng cung và cầu sẽ bắt đầu cân bằng trở lại vào tháng 10 nếu tiến trình hòa bình không gặp trục trặc.