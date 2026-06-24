Giá dầu Brent xuống thấp nhất kể từ xung đột Trung Đông

Giá dầu Brent giảm xuống dưới 75 USD/thùng khi lo ngại gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông hạ nhiệt và hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz dần bình thường.

Một thùng chứa được bơm đầy dầu thô vận chuyển từ Iraq tại cảng dầu Baniyas. Ảnh: Reuters.

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 25/6 khi lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông hạ nhiệt, kéo giá dầu Brent xuống mức thấp nhất kể từ trước khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran leo thang.

Theo CNBC, giá dầu Brent giao tháng 8 giảm 3,05%, còn 74,73 USD /thùng. Dầu WTI của Mỹ giao tháng 8 cũng mất khoảng 3%, xuống 71,02 USD /thùng.

Diễn biến này đồng nghĩa thị trường gần như đã xóa bỏ toàn bộ phần tăng giá do rủi ro địa chính trị tại Trung Đông gây ra trong những tuần gần đây.

Áp lực giảm giá xuất hiện khi nhà đầu tư bớt lo ngại về khả năng nguồn cung dầu bị gián đoạn tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) cho biết hơn 11.000 thuyền viên đang mắc kẹt tại khu vực Vịnh Ba Tư sẽ bắt đầu được di chuyển qua eo biển Hormuz sau khi các bên liên quan đạt được những cam kết cần thiết nhằm đảm bảo an toàn hàng hải.

Theo Tổng thư ký IMO Arsenio Dominguez, hoạt động này được triển khai với sự phối hợp của Iran, Oman, các quốc gia ven biển trong khu vực, Mỹ và ngành vận tải biển quốc tế.

Giới phân tích nhận định việc giao thông hàng hải dần trở lại bình thường sẽ góp phần giảm bớt áp lực đối với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bà Aditi Rasquinha, CEO DHL Global Forwarding Greater China, cho biết tình trạng tàu thuyền mắc kẹt tại eo biển Hormuz cùng với sự gián đoạn của vận tải hàng không đã khiến chuỗi cung ứng toàn cầu chịu thêm sức ép trong thời gian qua. "Tuy nhiên, nếu eo biển Hormuz được mở lại hoàn toàn, phần lớn áp lực này sẽ sớm được giải tỏa", bà nói với CNBC.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây chú ý khi chỉ trích các tập đoàn dầu khí lớn không giảm giá xăng tương ứng với đà lao dốc của giá dầu thô. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết rằng người tiêu dùng đang bị "móc túi" và cho biết đã yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ xem xét vấn đề này.

Tuy nhiên, bà Karen Young, chuyên gia thuộc Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu của Đại học Columbia, nhận định phát biểu của ông Trump mang nhiều màu sắc chính trị hơn là phản ánh thực tế thị trường.

Theo bà, giá xăng tại Mỹ không chỉ phụ thuộc vào giá dầu thô mà còn chịu tác động từ thuế địa phương, chi phí lọc hóa dầu và độ trễ trong quá trình truyền dẫn giá. Thông thường phải mất vài tuần để đà giảm của giá dầu thô được phản ánh đầy đủ vào giá bán lẻ xăng dầu.