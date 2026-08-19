Giá đất bồi thường khu Mả Lạng cao nhất gần nửa tỷ đồng/m2

Hơn 37.700 m2 đất tại khu Mả Lạng dự kiến được thu hồi, ảnh hưởng hơn 1.000 trường hợp. Mức bồi thường cao nhất được đề xuất là hơn 484 triệu đồng/m2.

UBND phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM vừa công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo (phường Bến Thành) để lấy ý kiến người dân trước khi thống nhất giá.

Riêng khu Mả Lạng có tổng diện tích đất dự kiến thu hồi hơn 37.740 m2, ảnh hưởng khoảng 1.042 trường hợp, gồm 1.029 hộ gia đình, cá nhân và 13 tổ chức.

Đất mặt tiền Nguyễn Trãi được bồi thường cao nhất

Theo dự thảo, đơn giá quyền sử dụng đất để tính bồi thường, hỗ trợ được xác định theo từng tuyến đường, loại đất và vị trí. Đối với đất ở đô thị, mức cao nhất hơn 484 triệu đồng/m2, áp dụng cho vị trí 1 tiếp giáp đường Nguyễn Trãi.

Mức cao thứ hai là hơn 457 triệu đồng/m2 đối với đất ở vị trí 1, tiếp giáp đường Nguyễn Cư Trinh. Trong khi đó, đất ở vị trí 1 tiếp giáp đường Trần Đình Xu có đơn giá bồi thường hơn 344 triệu đồng/m2.

Tại đường Nguyễn Trãi, đất ở vị trí 2, trong hẻm rộng từ 5 m trở lên và có độ sâu tính từ mép trong lề đường của mặt tiền dưới 100 m, được xác định đơn giá hơn 296 triệu đồng/m2. Với trường hợp có độ sâu từ 100 m trở lên, mức giá là hơn 268 triệu đồng/m2.

Các mức bồi thường đất ở tại những vị trí khác trong khu Mả Lạng dao động từ 120 triệu đồng đến gần 228 triệu đồng/m2.

Khu Mả Lạng là khu dân cư đông đúc ở trung tâm thành phố với nhiều nhà xây dựng lâu năm, diện tích nhỏ, xuống cấp và hạ tầng thiếu đồng bộ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đối với đất thương mại, dịch vụ, mức cao nhất hơn 339 triệu đồng/m2, áp dụng tại vị trí 1 tiếp giáp đường Nguyễn Trãi. Tiếp theo là hơn 320 triệu đồng/m2 tại vị trí 1 tiếp giáp đường Nguyễn Cư Trinh và hơn 241 triệu đồng/m2 tại vị trí 1 tiếp giáp đường Trần Đình Xu.

Dự thảo cũng xác định đơn giá quyền sở hữu căn hộ để tính bồi thường, hỗ trợ theo từng tầng. Mức cao nhất tại tầng 1 là hơn 70 triệu đồng/m2, giảm còn hơn 62 triệu đồng/m2 ở tầng 2, gần 61 triệu đồng/m2 ở tầng 3, hơn 58 triệu đồng/m2 ở tầng 4 và gần 56 triệu đồng/m2 ở tầng 5.

Ngoài tiền bồi thường về đất, người bị thu hồi đất còn được hưởng các khoản hỗ trợ tùy từng trường hợp. Đất không đủ điều kiện bồi thường nhưng thuộc diện được hỗ trợ sẽ được tính bằng 60% giá đất làm căn cứ bồi thường của loại đất bị thu hồi.

Đối với một số nhà, công trình không có giấy tờ hợp pháp, mức hỗ trợ bằng 60-70% giá trị xây dựng mới, tùy thời điểm hình thành. Riêng công trình được xây dựng từ ngày 1/7/2014 trở về sau không thuộc diện hỗ trợ này.

Mỗi hộ gia đình được hỗ trợ chi phí tháo dỡ từ 10 triệu đến 20 triệu đồng. Tiền thuê nhà cũng được hỗ trợ trong thời gian tạm cư 6 tháng. Cụ thể, hộ có từ 4 nhân khẩu trở xuống được hỗ trợ 8 triệu đồng/hộ/tháng; hộ có từ 5 nhân khẩu trở lên được hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng, nhưng tổng mức hỗ trợ không quá 24 triệu đồng/hộ/tháng.

Hộ có từ 7 nhân khẩu trở lên và có đăng ký thường trú có thể được xem xét mua thêm căn hộ tái định cư. Người đủ điều kiện tái định cư nhưng tự lo chỗ ở được hỗ trợ thêm 5% giá trị bồi thường đất ở.

Thưởng tối đa 50 triệu đồng nếu bàn giao mặt bằng sớm

Dự thảo cũng đề xuất chính sách thưởng đối với các trường hợp bàn giao mặt bằng trước thời hạn quy định. Cụ thể, nếu bị thu hồi toàn bộ diện tích đất, tổ chức được thưởng bằng số tiền bồi thường, hỗ trợ về đất nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng/tổ chức. Mức này không áp dụng đối với cơ quan Nhà nước và đơn vị hành chính, sự nghiệp.

Đối với hộ gia đình, cá nhân, mức thưởng bằng số tiền bồi thường, hỗ trợ về đất nhưng không quá 50 triệu đồng/hộ. Trường hợp chỉ bị thu hồi một phần diện tích đất, mức thưởng đối với cả tổ chức và hộ gia đình, cá nhân bằng 50% mức nêu trên.

Tại khu Mả Lạng, TP dự kiến xây dựng một chung cư nhà ở xã hội cao khoảng 38 tầng với khoảng 1.400 căn hộ, cùng 93 căn nhà thấp tầng và trường học liên cấp.

Cách khu Mả Lạng hơn 1 km, khu chợ Gà - Gạo cũng sẽ được giải tỏa để xây dựng chung cư nhà ở xã hội cao khoảng 35 tầng với khoảng 760 căn hộ tái định cư, đồng thời đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình xã hội đi kèm. Giá đất dự kiến bồi thường cao nhất tại dự án này hơn 609 triệu đồng/m2, áp dụng tại vị trí tiếp giáp đường Yersin.

Vị trí 2 khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo ở phường Cầu Ông Lãnh và Bến Thành, TP.HCM. Đồ họa: Phan Nhật.

Cả hai dự án do CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền thực hiện theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), dự kiến khởi công dịp Quốc khánh 2/9. Tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 16.369 tỷ đồng .

Mới đây, Khang Điền cũng thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư Khang Phúc An với vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng , do Khang Điền sở hữu 100% vốn. Công ty mới được thành lập nhằm thực hiện hợp đồng BT đối với dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo tại TP.HCM theo phương thức đối tác công tư.