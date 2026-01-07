Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giả danh giảng viên, lừa bán đồng phục, chiếm đoạt 700 triệu

  • Thứ tư, 7/1/2026 19:38 (GMT+7)
Bằng thủ đoạn giả danh giảng viên các trường đại học, Bảo yêu cầu sinh viên chuyển khoản đặt mua đồng phục và chiếm đoạt số tiền hơn 700 triệu đồng.

Ngày 7/1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Duy Bảo (20 tuổi, trú phường Bà Rịa, TP.HCM) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

lua ban dong phuc anh 1

Võ Duy Bảo bị khởi tố. Ảnh: C.A.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng phát hiện nhiều sinh viên thuộc các trường đại học trên địa bàn thành phố bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đặt mua áo đồng phục.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định đối tượng thực hiện hành vi trên là Võ Duy Bảo.

Kết quả điều tra xác định, khoảng tháng 4/2024, do không có việc làm ổn định, không có tiền tiêu xài, Võ Duy Bảo nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua không gian mạng. Nhận thấy vào đầu năm học mới, tân sinh viên thường có nhu cầu mua đồng phục của trường, khoa, Bảo lợi dụng việc này để thực hiện hành vi phạm tội.

Cụ thể, đối tượng dùng sim rác để tạo các tài khoản Zalo, giả danh giảng viên tại nhiều trường đại học bằng cách lấy tên, hình ảnh đại diện, ảnh bìa của các thầy cô được đăng công khai trên mạng xã hội. Sau đó, thông qua các hội nhóm Facebook công khai của các trường, khoa, Bảo tìm cách tham gia vào nhóm chat Zalo của các lớp, khoa.

Khi đã vào được nhóm, Bảo nhắn tin với danh nghĩa giảng viên, yêu cầu sinh viên đăng ký mua đồng phục và gửi kèm đường link Google Form do Bảo tạo.

Trong các biểu mẫu này, Bảo yêu cầu người đăng ký điền thông tin cá nhân, lựa chọn loại đồng phục và chuyển khoản tiền đặt mua vào các tài khoản ngân hàng đều mang tên VÕ DUY BẢO.

Sau khi sinh viên chuyển tiền, Bảo chiếm đoạt, lập tức rời nhóm chat, chặn liên lạc để tránh bị phát hiện. Mở rộng điều tra, Bảo khai nhận đã thực hiện thủ đoạn tương tự với nhiều bị hại trên cả nước, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng,

Cơ quan công an đề nghị những ai là bị hại liên quan đến hình thức lừa đảo nêu trên của đối tượng Bảo thì liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng (47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu) hoặc Điều tra viên Trần Anh Vũ, số điện thoại 0775.537.888, để được giải quyết.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

