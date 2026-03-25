Giá của Olise có thể chạm mốc 200 triệu euro

Ban lãnh đạo Bayern Munich tỏ ra cứng rắn trước sự quan tâm dành cho tiền vệ Michael Olise trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Olise rực sáng ở mùa này.

Theo Bild, hàng loạt CLB châu Âu vào cuộc nhằm chiêu mộ Olise. Real Madrid được cho là sẵn sàng chi tới 165 triệu euro, trong khi Liverpool thậm chí cân nhắc mức giá lên tới 200 triệu euro cho tiền vệ người Pháp. "The Kop" xem Olise là phương án thay thế Mohamed Salah sau khi ngôi sao này tuyên bố rời Anfield.

Nếu thương vụ thành hiện thực, Olise không chỉ phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của Bundesliga mà có khả năng tiệm cận con số kỷ lục thế giới 222 triệu euro do Neymar nắm giữ. Tuy nhiên, phía Bayern lại tỏ ra bình thản trước sự quan tâm dồn dập này.

Giám đốc Thể thao Max Eberl khẳng định Bayern không cân nhắc bán Olise. Trong khi đó, CEO Jan-Christian Dreesen cũng tuyên bố cầu thủ 24 tuổi là "không thể đụng đến", đồng thời nhắc lại rằng hợp đồng của anh với Bayern có thời hạn đến năm 2029 và không có điều khoản giải phóng.

Olise đang hòa nhập rất tốt tại Bayern. Anh được đánh giá cao không chỉ về chuyên môn mà còn ở vai trò trong phòng thay đồ. Nội bộ đội bóng tin rằng cầu thủ người Pháp hài lòng với môi trường hiện tại và không có ý định ra đi.

Sau chiến thắng 4-0 của Bayern trước Union Berlin tại vòng 27 Bundesliga hôm 21/3, Olise có 11 bàn thắng và 18 pha kiến tạo ở giải quốc nội. Anh trở thành một trong những cầu thủ tấn công hiệu quả nhất châu Âu hiện nay.

