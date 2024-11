Gerrard nguy cơ bị sa thải

Al-Ettifaq của HLV Steven Gerrard gây thất vọng khi để thua 0-2 trước Al-Qadsiah trên sân nhà tại Saudi Pro League vào hôm 2/11 (giờ Hà Nội).

HLV Gerrard bị xem là thảm họa.

Đây là thất bại thứ 4 trong 6 trận gần nhất của đội bóng, khiến làn sóng chỉ trích Gerrard tăng cao. Sau trận đấu, một bộ phận lớn khán giả đã la ó Gerrard và yêu cầu ông "rời đi ngay lập tức".

Một fan viết trên trang cá nhân: “Gerrard đang tự làm trò cười cho chính mình. Tôi chưa bao giờ thấy một HLV thất bại với nhiều cái tên xuất sắc trong đội mà lại không biết cách sử dụng họ đúng cách".

Al-Ettifaq không thiếu những cầu thủ danh tiếng. Tiền đạo chủ lực Moussa Dembele từng chơi cho Lyon, Fulham và Celtic. Georginio Wijnaldum (cựu cầu thủ Liverpool) và Demarai Gray (cựu cầu thủ Leicester City) đều từng gây tiếng vang ở Premier League. Nhưng nhóm này đều chơi thiếu ổn định tại Saudi Arabia.

Phát biểu sau trận, cựu danh thủ Liverpool cho biết: "Tôi phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi đã từng phòng ngự tốt từ các tình huống cố định. Một cầu thủ trẻ đã mắc sai lầm dẫn đến bàn thua. Nhưng tôi cũng phải nhận trách nhiệm ở pha bóng này".

Trước làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ CĐV nhà, HLV Gerrard nói thêm: "Dựa trên những kết quả gần đây, tôi luôn nhận thức được sự thất vọng từ người hâm mộ. Tôi phải gánh vác trách nhiệm này và sẽ tiếp tục chiến đấu để cải thiện kết quả".

Huyền thoại của Liverpool đã dẫn dắt Al-Ettifaq được 16 tháng, với mức lương 15,2 triệu bảng mỗi năm. Gerrard nằm trong số những HLV có mức lương cao nhất giải SPL. Tuy nhiên, nhiều CĐV cho rằng mức đãi ngộ khủng của Gerrard không tương xứng với đóng góp của cựu danh thủ này cho CLB.

Dù phải nhận nhiều tiếng la ó sau trận đấu, một số CĐV vẫn thể hiện sự ủng hộ đối với Gerrard. Biểu ngữ quen thuộc "You'll never walk alone" của Liverpool xuất hiện ở trận đấu của Al-Ettifaq, như một động thái ủng hộ huyền thoại của "The Kop".