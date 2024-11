Ten Hag lần đầu trở lại sân bóng

Hôm 28/10, Ten Hag nhanh chóng thu dọn hành lý trở về Hà Lan ngay sau khi bị MU sa thải. 5 ngày sau, cựu HLV Ajax xuất hiện trở lại sân bóng với tư cách khán giả. "Niềm đam mê bóng đá của Ten Hag là bất tận", Daily Mail viết.

Thất bại 1-2 trước West Ham khiến sự nghiệp của Ten Hag tại Old Trafford kết thúc. Trong hơn 2 năm rưỡi dẫn dắt "Quỷ đỏ", Ten Hag giành được FA và Carabao Cup, nhưng màn trình diễn của CLB tại giải Ngoại hạng Anh dưới mức kỳ vọng. Mùa trước, MU cán đích ở vị trí thứ 8 - thấp kỷ lục trong lịch sử dự Premier League.

Trước đó, ông phá vỡ im lặng về việc rời MU qua bức tâm thư: "Ước mơ của tôi là mang thêm nhiều cúp về phòng truyền thống của MU. Thật không may, tôi phải kết thúc hành trình của mình". Ten Hag cũng gửi lời chúc MU thành công, đồng thời khẳng định luôn coi Old Trafford là nhà.

Sau khi sa thải Ten Hag, Manchester United nhanh chóng bổ nhiệm HLV Ruben Amorim làm người kế nhiệm, với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi và tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng. Amorim sẽ bắt đầu công việc tại Old Trafford vào ngày 11/11.

Trong thời gian chờ đợi, Ruud van Nistelrooy nắm vai trò tạm quyền. Cựu tiền đạo Hà Lan có màn ra mắt ấn tượng với chiến thắng 5-2 trước Leicester ở Carabao Cup. Tối 3/11, MU sẽ tiếp đón Chelsea tại Old Trafford thuộc vòng 10 Premier League. Họ cần một chiến thắng để cải thiện vị trí thứ 13 sau màn khởi đầu tồi tệ nhất trong lịch sử.

