Cơ hội vô địch Champions League thay đổi chóng mặt

Theo phân tích từ OPTA, Barcelona và Real Madrid là hai đội hưởng lợi nhiều nhất từ kết quả bốc thăm, trong khi Liverpool vẫn là ứng cử viên số một, dù tỷ lệ vô địch của họ đã giảm sút. Ngược lại, Arsenal và Atlético Madrid rơi vào tình thế bất lợi, khiến cơ hội đăng quang của họ giảm đáng kể.

Kết quả bốc thăm vòng knock-out giúp một số đội bóng tăng đáng kể cơ hội vô địch. Ba đội bóng được hưởng lợi nhiều nhất chính là Barcelona, Real Madrid và Bayer Leverkusen.

Barcelona là cái tên có bước nhảy vọt lớn nhất, khi tỷ lệ vô địch của họ tăng từ 12,7% lên 15,4%. Điều này đến từ việc họ rơi vào nhánh đấu thuận lợi hơn, tránh được những đối thủ "xương xẩu" ở các vòng tiếp theo.

Cùng với đó, Real Madrid và Bayer Leverkusen cũng có những bước tiến đáng kể. Real Madrid, dù phải đối đầu với Atlético Madrid ngay từ vòng 1/8, vẫn tăng tỷ lệ vô địch từ 10,5% lên 11,6%, giúp họ vươn lên vị trí thứ năm trong danh sách ứng viên hàng đầu.

Bayer Leverkusen cũng tăng nhẹ 1,2%, dù họ vẫn bị đánh giá thấp hơn so với các ông lớn khác. Tuy nhiên, đáng chú ý là thầy trò Xabi Alonso được đánh giá cao hơn cả Bayern Munich, đối thủ của họ ở vòng knock-out, và cả Atlético Madrid.

Dù bị giảm tỷ lệ vô địch, Liverpool vẫn là đội bóng có cơ hội cao nhất để giành Champions League mùa này. Đội bóng của Arne Slot phải đối mặt với một kết quả bốc thăm không mấy dễ dàng khi họ đụng độ PSG của Luis Enrique. Điều này khiến tỷ lệ vô địch của "The Kop" giảm từ 20,2% xuống còn 17,2%.

Điều thú vị là PSG không bị ảnh hưởng bởi kết quả bốc thăm. Đội bóng nước Pháp vẫn duy trì tỷ lệ vô địch ở mức 8%, cho thấy họ vẫn có cơ hội tranh đấu để lần đầu tiên nâng cúp bạc.

Arsenal là đội bị ảnh hưởng tiêu cực nhất từ kết quả bốc thăm. Trước lễ bốc thăm, họ có tỷ lệ vô địch 16,8%, nhưng sau khi được ghép cặp với PSV, tỷ lệ này giảm xuống 13,6%. Không phải do đối thủ của họ quá mạnh, mà vì họ đã rơi vào nhánh đấu "tử thần". Nếu vượt qua vòng 1/8, Arsenal có thể phải đối đầu với đội thắng trong trận derby Madrid ở tứ kết, một thử thách vô cùng khó khăn.

Tương tự, Atlético Madrid cũng là đội bóng chịu thiệt. Việc đụng độ Real Madrid ngay từ vòng 1/8 khiến cơ hội vô địch của họ giảm từ 3,8% xuống chỉ còn 2,9%, khiến họ rơi xuống vị trí thứ 9 trong danh sách ứng viên hàng đầu.

Theo dữ liệu của OPTA, những đội bóng như Feyenoord, Brugge, Dortmund hay Aston Villa gần như không có cơ hội tạo ra cú sốc, khi tỷ lệ vô địch của họ dưới 1%.

Tuy nhiên, Inter Milan vẫn là đối thủ đáng gờm. Đội bóng của Simone Inzaghi tăng nhẹ 0,3%, nâng tỷ lệ vô địch lên 12,7%, giúp họ vươn lên vị trí thứ tư trong danh sách ứng viên hàng đầu, chỉ sau Liverpool, Barcelona và Arsenal. Với một đội hình ổn định và nhánh đấu thuận lợi, Inter có thể trở thành "ngựa ô" tại Champions League năm nay.

Với sự thăng tiến mạnh mẽ của Barcelona và Real Madrid, cộng với vị thế vững chắc của Liverpool, cuộc đua Champions League mùa này đang dần nghiêng về các đại diện của Tây Ban Nha và Anh. Liệu Barca hay Real Madrid có thể tận dụng cơ hội để mang chiếc cúp bạc về La Liga? Hay Liverpool sẽ tiếp tục khẳng định sức mạnh của mình? Hay sẽ có một bất ngờ đến từ Inter Milan hoặc một đội bóng ít được kỳ vọng hơn?

