Tình thế đảo ngược với Real Madrid

"Mọi thứ xảy ra đều có lý do". Câu nói mà Vicente del Bosque thường nhắc đến có lẽ chưa bao giờ đúng với Real Madrid hơn lúc này.

Sau những hoài nghi, những chệch choạc hậu Toni Kroos, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tìm lại sự trật tự đúng thời điểm quan trọng nhất của mùa giải. Và khi Real Madrid trở lại với hình hài tốt nhất của họ, cả châu Âu sẽ phải dè chừng.

Chiến thắng trước Manchester City trở thành lời tuyên chiến mạnh mẽ của Real Madrid: Họ đã sẵn sàng chinh phục Champions League thêm một lần nữa.

Khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp, Real Madrid không có suất vào thẳng vòng 1/8 - theo đó phải chơi hai trận play-off, và nhiều người xem đây là một bước lùi đáng lo ngại. Nhưng hóa ra, đó lại là cú hích quan trọng giúp họ tìm lại chính mình.

Lượt đi tại Etihad, Real Madrid gặp khó khăn, thi đấu thiếu ổn định và để lộ những khoảng trống đáng báo động. Nhưng khi trở về Bernabeu, tất cả thay đổi. Người hâm mộ được chứng kiến một Real Madrid với phong cách quen thuộc: chắc chắn, quyết tâm và đầy bản lĩnh.

Dưới sự dẫn dắt của Carlo Ancelotti, Real Madrid trình diễn lối chơi hoàn thiện ở mọi tuyến. Vinicius Jr và Kylian Mbappe không chỉ biết tấn công mà còn sẵn sàng lui về hỗ trợ phòng ngự. Rodrygo Goes và Jude Bellingham chơi bóng như những chiến binh thực thụ, tranh chấp quyết liệt ở tuyến giữa. Dani Ceballos dần trở thành nhạc trưởng, điều phối lối chơi mượt mà, trong khi Aurélien Tchouaméni làm tốt vai trò "máy quét".

Điểm sáng lớn nhất đến từ hàng thủ, nơi Fede Valverde - một tiền vệ thuần túy - bất ngờ trở thành hậu vệ phải xuất sắc. Cùng với Raul Asensio, bộ đôi này mang đến sự chắc chắn bất ngờ, khiến hàng công Man City hoàn toàn tê liệt.

Nhưng hơn cả những màn trình diễn cá nhân, điều quan trọng nhất là Real Madrid trở thành một tập thể thống nhất, kỷ luật và đầy bản lĩnh. Hỗn loạn đã lùi xa, giờ đây họ là một cỗ máy vận hành trơn tru, sẵn sàng nghiền nát bất kỳ đối thủ nào.

Một trong những khoảnh khắc thú vị sau trận đấu là khi Mbappe được hỏi về đối thủ mà anh muốn chạm trán ở vòng tiếp theo giữa Atletico Madrid và Bayer Leverkusen. Sau một thoáng suy nghĩ, anh chọn Atletico với lý do đơn giản: “Vì như vậy chúng tôi không phải di chuyển xa”.

Một câu trả lời bình thản nhưng đầy khí chất của một nhà vô địch. Hầu hết người hâm mộ Madrid có lẽ sẽ muốn tránh Atletico - đối thủ luôn gây ra những trận đấu căng thẳng, nặng tính chiến thuật và đầy rủi ro.

Nhưng với Mbappe, không quan trọng đối thủ là ai, bởi một đội bóng lớn phải sẵn sàng đánh bại mọi đối thủ trên đường đến vinh quang. Đây chính là tinh thần của Real Madrid. Họ không trốn tránh thử thách mà đối mặt với nó. Và với những gì "Los Blancos" đang thể hiện, thật khó để tìm ra một đội bóng nào đủ sức ngăn cản họ tiến vào trận chung kết.

Sau chiến thắng trước Man City, một điều chắc chắn là Real Madrid đang có trong tay tất cả yếu tố cần thiết để giành Champions League lần thứ 16 trong lịch sử. Họ sở hữu hàng công xuất sắc với Mbappe, Vinicius, Rodrygo, Bellingham - bốn quân át chủ bài sẵn sàng trừng phạt mọi hàng thủ. Một tuyến giữa toàn diện, gồm Ceballos và Tchouameni mang đến sự cân bằng giữa kiểm soát và phòng ngự, trong khi Bellingham và Valverde luôn sẵn sàng tạo ra khác biệt. Một hàng thủ chắc chắn với Courtois vẫn là một "bức tường" khó bị đánh bại, Valverde và Asensio đang mang đến sự bất ngờ đầy tích cực nơi hàng thủ. Một tinh thần chiến thắng khi Real Madrid không chỉ mạnh về chuyên môn mà còn sở hữu DNA của một nhà vô địch - luôn biết cách thắng trong những thời khắc quan trọng nhất.

Khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định, Real Madrid không còn là đội bóng loạng choạng tìm kiếm sự ổn định. Giờ đây, họ là ứng cử viên số một cho chức vô địch.

Real Madrid trải qua một hành trình đầy thăng trầm trong mùa giải này. Nhưng với chiến thắng trước Man City, họ gửi đi một thông điệp rõ ràng: Nhà vua đã trở lại.

Vòng tiếp theo sẽ không dễ dàng, đối thủ là Atletico ở vòng 1/8. Nhưng với tinh thần Real Madrid đang thể hiện, ai dám đặt cược chống lại họ?

Với Real Madrid, họ chỉ có một mục tiêu duy nhất: trận chung kết. Và nếu tiếp tục thi đấu như thế này, thật khó để bất kỳ đội bóng nào có thể ngăn thầy trò Carlo Ancelotti bảo vệ ngai vàng Champions League.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.