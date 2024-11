Amorim vào top 4 HLV lương cao nhất Premier League

HLV người Bồ Đào Nha nhận mức đãi ngộ kém người tiền nhiệm Erik ten Hag khi đến Manchester United làm việc.

Ruben Amorim tăng thu nhập khi đến MU.

Ruben Amorim ký hợp đồng 4 năm với MU, kèm điều khoản ưu tiên gia hạn thêm 1 năm. The Sun cho biết HLV người Bồ Đào Nha bỏ túi 6,5 triệu bảng/mùa tại sân Old Trafford, kém đôi chút so với Ten Hag (6,75 triệu bảng/mùa). Trước đó, A Bola hé lộ mức lương của Amorim tại Sporting chỉ vào khoảng 2,5 triệu bảng/mùa.

Cơ hội dẫn dắt một đội bóng lớn, có truyền thống như MU và mức thu nhập hấp dẫn là yếu tố khiến Amorim đồng ý thỏa thuận, đặc biệt sau khi đã đạt thành tích ấn tượng trong việc đưa Sporting trở lại đỉnh cao của bóng đá Bồ Đào Nha.

Tại Premier League, Amorim xếp thứ 4 trong số những HLV có thu nhập cao nhất giải đấu. Dẫn đầu là Pep Guardiola của Man City với mức lương 20 triệu bảng/mùa. Hai người xếp sau lần lượt là Mikel Arteta của Arsenal (10 triệu bảng/mùa) và Unai Emery của Aston Villa (8 triệu bảng/mùa).

HLV Arne Slot của Liverpool xếp thứ 5 trong danh sách với mức lương 6,2 triệu bảng/mùa tại Liverpool. Enzo Maresca của Chelsea là HLV có mức đãi ngộ thấp nhất trong nhóm "Big Six", khi ông kiếm 4,2 triệu bảng/mùa. Người còn lại là Ange Postecoglou của Tottenham (5 triệu bảng/mùa).

Ngoài việc trả lương hậu hĩnh cho Amorim, MU còn thanh toán 8,3 triệu bảng tiền đền bù hợp đồng của HLV này cho Sporting. Ngoài ra, "Quỷ đỏ" trả thêm 900.000 bảng cho CLB Bồ Đào Nha để đón Amorim ngay lập tức thay vì phải chờ đợi 30 ngày như trong hợp đồng lao động.