Generali Việt Nam khánh thành sân chơi trẻ em tại Hải Phòng và TP.HCM

Nhằm tạo không gian vui chơi giúp trẻ em phát triển toàn diện, tháng 5/2026, Generali Việt Nam khánh thành thêm 2 công trình “Sân chơi Chú Sư Tử” tại Hải Phòng và TP.HCM.

Những năm đầu đời là giai đoạn quan trọng trong hành trình phát triển của trẻ. Thông qua trải nghiệm vui chơi ban đầu, trẻ không c­­hỉ được vận động để khỏe mạnh hơn mà còn học cách phối hợp, giao tiếp, sáng tạo và hình thành sự tự tin. Vì vậy, một sân chơi lành mạnh, giàu trải nghiệm sẽ góp phần đặt nền móng cho sự phát triển thể chất, tinh thần, xã hội và cảm xúc của trẻ trong tương lai.

Xuất phát từ niềm tin đó, Generali Việt Nam phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam triển khai dự án “Sáng kiến Sân chơi Chú Sư Tử - kiến tạo môi trường phát triển toàn diện cho trẻ em”trên toàn quốc. Dự án hướng tới việc tạo ra không gian vui chơi an toàn, hòa nhập và bền vững, nơi trẻ em có thêm cơ hội tiếp cận các thiết bị, vật liệu, hoạt động vui chơi phù hợp, thân thiện với môi trường. Qua đó, trẻ được hỗ trợ phát triển toàn diện trong những năm tháng đầu đời.

Công trình “Sân chơi Chú Sư Tử” tiêu biểu tại công viên Phan Đình Phùng (phường Xuân Hòa, TP.HCM).

Ngày 23/5, “Sân chơi Chú Sư Tử” được khánh thành tại trường Mầm non thị trấn Gia Lộc (TP Hải Phòng). Tiếp đó, ngày 31/5, Generali Việt Nam đồng hành cùng địa phương khánh thành và bàn giao công trình tại công viên Phan Đình Phùng (phường Xuân Hòa, TP.HCM).

“Sân chơi Chú Sư Tử” được khánh thành tại trường Mầm non thị trấn Gia Lộc (TP Hải Phòng).

Đây cũng là 2 sân chơi đầu tiên được Generali triển khai trong năm 2026, tiếp nối thành công của 2 sân chơi trong cùng dự án đã đi vào hoạt động tại An Giang và Cần Thơ năm 2025.

Generali Việt Nam đồng hành cùng địa phương khánh thành và bàn giao công trình tại công viên Phan Đình Phùng (phường Xuân Hòa, TP.HCM).

Nếu sân chơi tại Hải Phòng được đặt trong không gian trường học, góp phần bổ sung môi trường vui chơi và học tập hàng ngày cho học sinh trong khu vực, thì công trình tại TP.HCM lại nằm trong công viên trung tâm để trẻ em và gia đình dễ dàng tiếp cận.

Các công trình “Sân chơi Chú Sư Tử” được xây dựng từ vật liệu thân thiện môi trường như lốp xe tái chế, gỗ rừng trồng có quản lý và nhiều vật liệu quen thuộc khác. Qua đó, dự án mong muốn tạo nên không gian vui chơi gần gũi, sáng tạo và bền vững, giúp trẻ em địa phương có thêm điều kiện phát triển toàn diện.

Với Generali Việt Nam, đầu tư cho trẻ em chính là đầu tư cho tương lai. Bà Nguyễn Phương Anh, Tổng Giám đốc Generali Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng mỗi sân chơi là một hạt giống yêu thương được gieo xuống hôm nay, để mai này nảy mầm thành niềm tin, ước mơ của các em khi lớn lên”.

Đại diện Generali Việt Nam trao tặng “Sân chơi bền vững và Ngày hội vui chơi cho trẻ em” cho đại diện Đoàn phường - Hội đồng Đội phường Xuân Hòa.

Dự án còn mang đến chuỗi workshop “Lý thuyết chơi và phát triển vật liệu mở thành sân chơi tự do cho trẻ mầm non” nhằm nâng cao năng lực cho giáo viên, phụ huynh và cộng đồng, mở ra nhiều hướng đi mới cho giáo dục sớm.

Trong khuôn khổ chương trình, Generali cũng mang đến nhiều hoạt động thú vị cho các em nhỏ như vui chơi tự do với vật liệu tái chế, tự tay trồng cây để trang trí lớp học và tô vẽ mô hình sư tử bằng gỗ. Những hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của vui chơi trong sự phát triển toàn diện của trẻ.

Bên cạnh công trình sân chơi cùng các hoạt động tại công viên Phan Đình Phùng, Generali đã trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm niềm tin để các em tiếp tục học tập, nuôi dưỡng ước mơ và vững bước trên hành trình phía trước.

Đại diện Generali Việt Nam trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sự kiện tại TP.HCM cũng gắn với hoạt động khởi động chương trình Thử thách toàn cầu - Global Challenge 2026. Đây là sáng kiến gây quỹ toàn cầu do The Human Safety Net triển khai. Chương trình quy tụ tình nguyện viên là nhân viên, tư vấn tài chính và khách hàng Generali cùng thực hiện các hoạt động gây quỹ, hỗ trợ gia đình, trẻ em và những người sống trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động ý nghĩa sẽ được triển khai như gây quỹ sáng tạo, thử thách chinh phục 15 triệu bước chân và hoạt động gắn kết cộng đồng nhằm xây dựng không gian vui chơi bền vững cho trẻ nhỏ.

Mỗi công trình được hoàn thành, mỗi tiếng cười của trẻ thơ đều minh chứng cho cam kết “Người bạn trọn đời” của Generali Việt Nam. Thời gian tới, Generali tiếp tục đồng hành để đưa “Sân chơi Chú Sư Tử” đến nhiều địa phương, vùng miền khắp cả nước, giúp các em học sinh được tự do khám phá, phát huy tiềm năng và tận hưởng tuổi thơ trọn vẹn.