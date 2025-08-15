Gemini được nâng cấp

Google nâng cấp Gemini với khả năng tự động ghi nhớ chi tiết và sở thích người dùng, giúp cá nhân hóa trả lời mà không cần nhắc lại thông tin.

Gemini được bổ sung ghi nhớ nội dung cuộc trò chuyện với người dùng. Ảnh: Bloomberg.

Theo The Verge, người dùng Gemini sẽ không còn phải nhắc chatbot AI nhớ lại những gì đã thảo luận trước đó. Mới đây, bản cập nhật mới đã cho phép Gemini tự động lưu giữ các “chi tiết và sở thích quan trọng” của người dùng, từ đó cá nhân hóa câu trả lời trong các phiên trò chuyện sau.

Tính năng này mở rộng khả năng mà Google giới thiệu năm ngoái, vốn yêu cầu người dùng chủ động yêu cầu Gemini ghi nhớ thông tin cá nhân. Giờ đây, quá trình ghi nhớ sẽ diễn ra tự động. Ví dụ, nếu trước đây người dùng Gemini tìm ý tưởng cho kênh YouTube về văn hóa Nhật Bản, chatbot có thể gợi ý nội dung liên quan tới ẩm thực Nhật khi tìm kiếm ý tưởng mới.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nền tảng AI khác cũng triển khai tính năng ghi nhớ. Hồi tháng 4, ChatGPT của OpenAI giới thiệu bộ nhớ trò chuyện chéo, nhưng kèm theo đó là vấn đề gia tăng các báo cáo về nội dung “ảo tưởng”. Ông lớn công nghệ này sau đó cho biết đang bổ sung biện pháp phát hiện tình trạng căng thẳng tinh thần hoặc cảm xúc của người dùng.

Trả lời New York Times, phát ngôn viên Google Elijah Lawal khẳng định công ty đang “liên tục” cải thiện các biện pháp bảo vệ người dùng. “Trọng tâm của chúng tôi là xây dựng một trợ lý AI cá nhân. Gemini cần hiểu sở thích của bạn, nhưng cũng phải cung cấp tùy chọn để bạn kiểm soát trải nghiệm, có thể bật hoặc tắt bất kỳ lúc nào”, Lawal nói.

Theo Google, tính năng ghi nhớ sẽ được bật mặc định nhưng người dùng có thể tắt trong phần “bối cảnh cá nhân” của ứng dụng Gemini. Bản cập nhật bắt đầu triển khai cho Gemini 2.5 Pro tại một số quốc gia từ ngày 14/8, trước khi mở rộng sang Gemini 2.5 Flash.

Cùng với đó, Google điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư. Trong vài tuần tới, mục “hoạt động của ứng dụng Gemini” sẽ đổi tên thành “giữ hoạt động”. Khi bật tùy chọn này từ ngày 2/9, Google có thể sử dụng mẫu tệp và ảnh người dùng tải lên để cải thiện dịch vụ cho mọi người. Nếu đã tắt “hoạt động của ứng dụng Gemini”, cài đặt “giữ hoạt động” sẽ mặc định tắt.

Ngoài ra, Gemini bổ sung chế độ “trò chuyện tạm thời”. Những cuộc trò chuyện này không lưu trong lịch sử gần đây, không được dùng để cá nhân hóa hoặc huấn luyện AI và chỉ tồn tại tối đa 72 giờ. Google cho biết đây là lựa chọn phù hợp khi người dùng muốn trao đổi các câu hỏi mang tính riêng tư hoặc tránh để thông tin được tham chiếu trong tương lai.