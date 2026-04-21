Geely tung ưu đãi tạo cơ hội sở hữu SUV công nghệ với chi phí tối ưu

Với ưu đãi hấp dẫn như hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tặng tiền mặt trực tiếp, Geely Việt Nam mở ra cơ hội giúp người dùng sở hữu những mẫu xe công nghệ hàng đầu.

Geely Việt Nam chính thức thiết lập mặt bằng giá mới cho dải sản phẩm chủ lực gồm Coolray, EX5 và Monjaro thông qua chương trình ưu đãi hấp dẫn. Bằng cách đưa mức giá khởi điểm thực tế xuống còn từ 484 triệu đồng cho xe đô thị và dưới 1 tỷ đồng cho dòng SUV hạng sang, hãng đang tạo nên một đòn bẩy tài chính mạnh mẽ, hỗ trợ người tiêu dùng hiện thực hóa kế hoạch mua xe ngay trong tháng 4.

Mở đầu danh mục ưu đãi là mẫu SUV đô thị Geely Coolray với mức giá tiếp cận hấp dẫn. Sau khi áp dụng giảm giá tiền mặt, phiên bản Coolray Standard còn 484,03 triệu đồng, bản Premium cũng được điều chỉnh xuống 522,83 triệu đồng.

Phiên bản cao cấp nhất Coolray Flagship có mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cùng gói quà tặng tiền mặt tới 15 triệu đồng (áp dụng cho màu xanh/đỏ), giúp khách hàng tiết kiệm hơn 50 triệu đồng so với giá niêm yết.

Sở hữu khối động cơ 1.5 Turbo công suất 177 PS mạnh mẽ, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp và các công nghệ an toàn hàng đầu như kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), Coolray được ví như bạn đồng hành linh hoạt từ phố thị đến đường dài.

Tiếp nối bài toán kinh tế cho tương lai xanh, dòng xe năng lượng mới Geely EX5 đang trở thành lựa chọn thông minh trong tầm giá 800 triệu đồng. Khách hàng lựa chọn Geely EX5 Pro trong tháng 4 sẽ nhận ngay 45 triệu đồng tiền mặt, đưa giá xe về mức 794 triệu đồng, trong khi bản Max nhận ưu đãi 30 triệu đồng.

Giá trị ưu đãi này còn tăng thêm sức hấp dẫn nhờ chính sách tặng sạc cầm tay 3,5 kWh. Bên cạnh đó, nếu khách hàng có nhu cầu lắp trụ treo tường, Carpla sẽ hỗ trợ lắp đặt với mức giá ưu đãi.

Với khả năng di chuyển ấn tượng tới 495 km sau mỗi lần sạc đầy cùng hệ thống âm thanh Flyme Sound 16 loa công suất 1.000 W, Geely EX5 không chỉ tối ưu chi phí vận hành, mà còn mang đến trải nghiệm tiện nghi vượt tầm phân khúc.

Đặc biệt, “cơn lốc” ưu đãi mạnh mẽ nhất được dành cho mẫu SUV Geely Monjaro. Hiện nay, phiên bản Monjaro Premium nhận được đặc quyền hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và tặng 1 năm bảo hiểm vật chất, đưa giá lăn bánh thực tế giảm sâu xuống mức 999,63 triệu đồng. Phiên bản cao cấp nhất Monjaro Flagship cũng được hỗ trợ 50% thuế trước bạ, đưa giá thực tế về mức 1,151 tỷ đồng .

Song song các chương trình ưu đãi hấp dẫn, Geely Việt Nam đang đẩy nhanh lộ trình phủ sóng mạng lưới để phục vụ khách hàng tốt hơn. Điểm nhấn trong tháng 4 này chính là sự xuất hiện của Showroom Signature Nguyễn Văn Trỗi tại TP.HCM. Đây là không gian trưng bày hiện đại, đẳng cấp - nơi khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm dải sản phẩm của Geely trong một môi trường dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế.

Không dừng lại ở TP.HCM, Geely đang chứng minh tốc độ tăng trưởng dưới sự hậu thuẫn của hệ sinh thái Tasco Auto. Dự kiến cũng trong tháng 4, loạt đại lý mới sẽ chính thức đi vào hoạt động như Geely Vĩnh Long (1S), Geely Biên Hòa (3S) miền Nam và Geely Bình Định (3S) tại miền Trung.

Sức mạnh của Geely tại Việt Nam còn được khẳng định thông qua sự đồng hành của Tasco Auto. Theo đó, khách hàng mua xe Geely sẽ được thừa hưởng trọn vẹn hạ tầng từ hệ sinh thái dịch vụ ôtô hàng đầu cả nước của Tasco Auto, với mạng lưới hơn 150 showroom và hệ thống 75 xưởng dịch vụ Carpla trên toàn quốc. Sự cộng hưởng này đảm bảo mọi nhu cầu từ khâu tư vấn, bảo hành đến hỗ trợ đổi xe về sau đều được thực hiện minh bạch, chuyên nghiệp và nhanh chóng.

Việc sở hữu xe giờ đây trở nên dễ dàng nhờ quy trình số hóa tối ưu, cho phép khách hàng đăng ký lái thử và tra cứu thông tin trực tuyến. Với dải sản phẩm đa dạng cùng chính sách hỗ trợ thực chất, tháng 4 được xem là cơ hội “có 1-0-2” để người tiêu dùng đưa Geely vào danh mục ưu tiên.

Do số lượng suất ưu đãi có hạn và chương trình có thể kết thúc sớm theo tiến độ doanh số, khách hàng nên sớm liên hệ với hệ thống đại lý chính hãng để nhận tư vấn cũng như tận hưởng mức giá tốt nhất từ trước đến nay.