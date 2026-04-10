9X Hà Nội cầm lái Geely Coolray - khi công nghệ an toàn là ưu tiên

Sau những hành trình dài, chiếc SUV cỡ B đã chứng minh giá trị của bạn đồng hành tin cậy nhờ nền tảng công nghệ an toàn vượt trội.

Trong bối cảnh thị trường ôtô đô thị ngày càng đa dạng, việc một khách hàng trẻ, lần đầu mua xe và chọn đồng hành cùng thương hiệu mới luôn đi kèm với những tiêu chí khắt khe.

Đối với Vũ Hằng Nga (29 tuổi, Hà Nội), quyết định sở hữu chiếc Geely Coolray không đến từ sự ngẫu hứng, mà bắt nguồn từ những đánh giá thực tế về công nghệ và trải nghiệm vận hành.

“Yêu” từ cú chạm lái thử đầu tiên

Hành trình đến với Geely của Hằng Nga diễn ra khá nhanh chóng và đầy cảm xúc. Cô chia sẻ rằng Coolray đã sớm mang lại cảm giác “vừa vặn” ngay từ lần đầu ngồi sau vô lăng.

“Tôi thấy Coolray hay nên quyết định lái thử. Mức giá, trải nghiệm lái và đặc biệt là công nghệ an toàn chính là những yếu tố then chốt dẫn đến quyết định mua xe của tôi”, Hằng Nga nhớ lại.

Đối với cô, chiếc xe không chỉ là phương tiện di chuyển hàng ngày mà còn là sự phản chiếu rõ nét cá tính riêng.

“Chiếc xe này phản ánh sự năng động, trẻ trung trong con người tôi”, Hằng Nga chia sẻ.

Một trong những điểm khiến Hằng Nga hài lòng nhất sau thời gian cầm lái chính là gói công nghệ an toàn ADAS. Những tính năng như cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn hay Camera 360 độ cũng trở thành những công cụ hỗ trợ đắc lực giúp cô tự tin hơn khi di chuyển trong các khu vực phố đông hoặc trên cao tốc.

9X Hà Thành gắn bó với Geely Coolray khi ấn tượng bởi công nghệ an toàn được trang bị trên xe.

Đặc biệt, giá trị của các tính năng này đã được chứng minh qua một tình huống giao thông thực tế. Theo chính chủ, có lần khi đang vào cua, một chiếc xe máy từ bên trái bất ngờ vọt lên cắt ngang đầu xe. Trong khi Hằng Nga chưa kịp phản ứng thì hệ thống phanh khẩn cấp của xe đã chủ động can thiệp, giúp tránh được va chạm. Chính trải nghiệm này đã củng cố niềm tin của cô vào độ tin cậy của chiếc xe, biến Coolray trở thành “bạn đường” thực thụ.

Mở rộng hành trình, gắn kết tình thân

Sức hấp dẫn của Geely Coolray còn nằm ở sự cân bằng giữa hiệu suất và trang bị. Trong phân khúc SUV cỡ B, Coolray sở hữu ưu thế với khối động cơ tăng áp mạnh mẽ, mang lại khả năng tăng tốc linh hoạt - yếu tố giúp người lái cảm thấy phấn khích và làm chủ tay lái tốt hơn.

Từ một người chủ yếu sử dụng xe để đi làm và dạo phố, sự xuất hiện của Coolray đã thôi thúc Hằng Nga chinh phục những cột mốc xa hơn. Những chuyến hành trình đến Quảng Ninh, Ninh Bình hay thậm chí là chuyến đi dài tới Quảng Trị đã trở thành những ký ức đẹp đẽ trong tuổi thanh xuân của cô.

Geely Coolray đồng hành với Hằng Nga trên nhiều hành trình dài hơi.

Cô chia sẻ về sự thay đổi tích cực khi sở hữu xe: “Kể từ khi có Coolray, tôi có cơ hội trải nghiệm nhiều địa điểm hơn, chinh phục các cung đường đa dạng và quan trọng nhất là dành được nhiều thời gian chất lượng hơn cho gia đình”.

Chiếc xe giờ đây đã thực sự trở thành “bạn đường” đáng tin cậy, kết nối niềm vui và sự tự do. Sự kết hợp giữa một mẫu xe có hiệu suất vận hành tốt, trang bị công nghệ an toàn thực tế và hệ thống hậu mãi rộng khắp chính là lời giải cho bài toán lựa chọn xe của Vũ Hằng Nga.

Cô chia sẻ, đối với phụ nữ, quy trình bảo dưỡng xe thường bị coi là phức tạp và tốn thời gian. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế của 9X tại hệ thống dịch vụ của Geely và Tasco lại khá thuận tiện.

Geely và nhà phân phối Tasco triển khai một hệ sinh thái dịch vụ rộng khắp.

Để một thương hiệu mới có thể đứng vững và tạo niềm tin với người dùng, Geely và nhà phân phối Tasco đã triển khai một hệ sinh thái dịch vụ bài bản, từng bước hiện thực hóa cam kết đồng hành lâu dài tại thị trường Việt Nam.

Với mạng lưới gồm 55 showroom và 70 xưởng, Carpla đang mở rộng nhanh chóng, việc tiếp cận các điểm dịch vụ trở nên dễ dàng, ngay cả với những người có quỹ thời gian hạn hẹp. Sự kết hợp với Carpla mang đến một trải nghiệm dịch vụ đa năng, tại đây, khách hàng không chỉ bảo hành, bảo dưỡng mà còn được hỗ trợ trọn gói các dịch vụ từ trao đổi xe cũ, nâng cấp xe mới cho đến các dịch vụ tài chính, bảo hiểm.