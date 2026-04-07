Geely EX5 EM-i - tân binh SUV phá vỡ giới hạn xe xanh

Ngày 27/3, Geely Việt Nam chính thức trình làng mẫu SUV plug-in hybrid (PHEV) EX5 EM-i, đánh dấu bước tiến chiến lược trong việc xanh hóa thị trường ôtô trong nước. Với mức giá khởi điểm từ 789 triệu đồng, tân binh này không chỉ sở hữu hệ động lực hybrid dẫn động hoàn toàn có giá hấp dẫn nhất phân khúc hạng C mà còn trực tiếp thách thức các giới hạn về vận hành và chi phí sử dụng.

Phá vỡ giới hạn về hiệu suất và quãng đường di chuyển

Điểm khác biệt lớn nhất giúp Geely EX5 EM-i xác lập vị thế về mặt công nghệ chính là hệ truyền động Thor AI Electric Hybrid 2.0. Hệ thống này kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L có hiệu suất nhiệt kỷ lục 46,5% và mô-tơ điện mạnh mẽ công suất 217 PS, mang lại khả năng vận hành linh hoạt và phản ứng tức thời.

Ngay tại lễ ra mắt, mẫu xe đã xác lập 3 kỷ lục Việt Nam được tổ chức VietKings công nhận: Tổng quãng đường di chuyển đạt 1.823,7 km sau một lần nạp đầy, quãng đường thuần điện dài nhất đạt 228,3 km và mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 3,02 lít/100 km.

Geely EX5 EM-i có hiệu suất và mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng.

Đáng chú ý, phiên bản Ultra cao cấp nhất sở hữu khối pin LFP dung lượng lên tới 29,8 kWh, cho phép xe di chuyển thuần điện khoảng 170 km (theo chuẩn NEDC). Con số này vượt xa khả năng của các dòng hybrid thông thường, giúp người dùng hoàn toàn có thể đi làm hàng ngày trong phố mà không tốn xăng. Khi cần sạc, công nghệ sạc nhanh DC mất khoảng 20 phút để nạp từ 30% đến 80% pin, xóa bỏ rào cản về thời gian chờ đợi vốn là điểm yếu của xe thuần điện.

Không gian và tiện nghi cao cấp

Song song với sức mạnh động cơ, Geely EX5 EM-i còn gây ấn tượng bởi kích thước nhỉnh hơn đối thủ cùng tầm giá. Với chiều dài 4.725 mm, rộng 1.905 mm và trục cơ sở đạt 2.755 mm, Geely EX5 EM-i lớn hơn hầu hết mẫu SUV hạng C phổ biến hiện nay và thực tế đã tiệm cận phân khúc D. Thiết kế hiện đại dựa trên nền tảng kiến trúc điện toàn cầu GEA không chỉ mang lại ngoại hình bề thế mà còn tối ưu hóa không gian nội thất, mang đến sự rộng rãi cho cả hai hàng ghế.

Bước vào khoang lái, người dùng sẽ được trải nghiệm một không gian sang trọng với kính cách âm cao cấp và hệ thống công nghệ dẫn đầu phân khúc. Xe được trang bị màn hình trung tâm lớn 15,4 inch, màn hình HUD 13,8 inch cùng chip xử lý Dragon Eagle-1. Hệ thống giải trí với 16 loa Flyme Sound tạo nên một "phòng khách di động", điều mà hiếm mẫu xe nào trong tầm giá dưới 1 tỷ đồng có thể đáp ứng được.

Không gian trong xe được ví như “phòng khách di động”.

Chi phí vận hành tiết kiệm

Một trong những lý do khiến Geely EX5 EM-i trở thành lựa chọn "đáng xuống tiền" hiện nay là chi phí vận hành thấp. Nhờ công nghệ PHEV tiên tiến, khả năng tiết kiệm nhiên liệu 3,02 lít/100 km, chi phí nhiên liệu của Geely EX5 EM-i chỉ bằng khoảng 1/3 so với các đối thủ chạy xăng thuần túy cùng tầm giá. Đặc biệt, sự hợp tác giữa nhà phân phối Tasco Auto và đối tác chiến lược ESKY mang lại chính sách độc quyền cho người dùng sở hữu xe: Giảm 35% phí sạc tại hệ thống trạm sạc công cộng.

Geely không chỉ bán một chiếc xe, mà còn cung cấp giải pháp di chuyển kinh tế bền vững. Để khẳng định cam kết, 200 khách hàng đầu tiên được hưởng đặc quyền miễn phí 5 năm bảo dưỡng và cứu hộ, giúp xóa bỏ áp lực chi phí bảo trì định kỳ. Không chỉ vậy, sau 5 ngày mở cọc tiên phong, đã có những chiếc Geely EX5 EM-i đầu tiên được bàn giao tới tay khách hàng Việt.

Chi phí vận hành của Geely EX5 EM-i ở mức thấp trong phân khúc.

Đạt chuẩn an toàn, giá bán tốt

Xét về yếu tố an toàn, Geely EX5 EM-i đạt chứng nhận 5 sao từ cả Euro NCAP và ANCAP. Xe được trang bị đầy đủ gói hỗ trợ lái thông minh ADAS cấp độ L2 và cấu trúc bảo vệ pin đa lớp, đảm bảo an tâm trên mọi hành trình. Tất cả giá trị này được gói gọn trong một biểu giá hấp dẫn: Bản Pro giá 789 triệu, bản Max 909 triệu và bản Ultra 969 triệu đồng.

Khung giá này giúp Geely EX5 EM-i không chỉ cạnh tranh với các đối thủ xe năng lượng mới cùng tầm giá mà còn trực tiếp "phả hơi nóng" vào các dòng xe xăng phân khúc C và D có giá bán ở ngưỡng 1,1- 1,3 tỷ đồng .

Với sự kết hợp giữa công nghệ hybrid thế hệ mới, không gian rộng rãi và chi phí sử dụng rẻ, Geely EX5 EM-i hứa hẹn là lựa chọn sáng của người tiêu dùng Việt trong năm 2026.