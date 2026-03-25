Geely EX5-EM-i tái định nghĩa tiêu chuẩn xe xanh 2026

Trong bối cảnh giá xăng dầu biến động khó lường, sự xuất hiện của Geely EX5 EM-i với công nghệ hybrid cắm sạc (PHEV) mang lại giải pháp tiết kiệm kinh tế cho người tiêu dùng.

Geely EX5 EM-i là một trong những "cứu cánh" với thông số tiêu thụ nhiên liệu gây bất ngờ. EM-i (E Motive intelligence) được tích hợp trên EX5 là công nghệ hybrid tiên tiến của Geely, mang lại khả năng vận hành tốt và lượng khí thải thấp hơn.

Giá dự kiến của EX5 EM-i được dự báo khoảng hơn 900 triệu đồng.

Điểm mấu chốt của Geely EX5 EM-i nằm ở hệ truyền động Thor AI Electric Hybrid 2.0 có khả năng tối ưu hiệu suất vận hành và quản lý năng lượng thông minh. So với bản thuần điện, EX5 EM-i bản plug-in hybrid sử dụng động cơ xăng 1.5 L công suất khoảng 107 mã lực, kết hợp mô-tơ điện cho tổng công suất hệ thống đạt 217 PS.

Theo thông số của nhà sản xuất, khi sạc đầy pin và đổ đầy nhiên liệu, tổng quãng đường di chuyển của EX5 EM-i có thể đạt tương đương 1.500 km theo tiêu chuẩn thử nghiệm tại thị trường nội địa Trung Quốc.

Nếu ở chế độ thuần điện, xe có thể chạy tối đa khoảng 200 km. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình được công bố ở mức 3.83 lít/100 km (theo kỷ lục Guiness xác lập tại thị trường Australia) trong điều kiện vận hành kết hợp. Với mức sử dụng tiết kiệm này, trong bối cảnh giá xăng dầu khó lường, chủ xe có thể tiết kiệm được một khoản chi phí nhiên liệu không nhỏ.

EX5 EM-i còn được cho là lời giải của Geely đối với những khách hàng Việt muốn trải nghiệm xe điện trên xe xăng nhưng vẫn lo ngại về hạ tầng trạm sạc. EX5 EM-i thực tế không đòi hỏi hạ tầng trạm sạc phức tạp. Nhưng nếu người dùng có nhu cầu sạc từ nhà phân phối chính thức, Tasco Auto cũng đang tiếp tục mở rộng hạ tầng trạm sạc. Tasco Auto cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Đầu tư Năng lượng Bầu trời (ESKY) - một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực trạm sạc nhanh. Hai bên sẽ hợp tác phát triển hơn 50 trạm sạc nhanh DC tại các showroom Tasco Auto trên khắp các tỉnh thành ngay trong giai đoạn đầu năm 2026, kết hợp cùng hạ tầng sạc sẵn có của Tasco Auto, tiến tới phủ kín toàn bộ hệ thống showroom Tasco Auto trong giai đoạn tiếp theo.

EX5 EM-i trên thực tế thuộc phân khúc C nhưng có kích thước lớn. Khoang hành lý có dung tích lên đến 528 lít, hướng đến nhóm khách hàng gia đình cần không gian rộng rãi.

EX5 EM-i sở hữu “gen” kiến trúc năng lượng mới GEA, được biết đến là kiến trúc thông minh AI 4 trong 1 đầu tiên trên thế giới kết hợp "phần cứng, hệ thống, sinh thái và AI" của Geely.

Kiến trúc GEA tối ưu hóa không gian chứa pin và hiệu suất động cơ, giúp xe đạt quãng đường di chuyển ấn tượng; cấu trúc khung gầm siêu cứng với công nghệ tích hợp pin vào thân xe (CTB), bảo vệ tối đa khoang hành khách và tối ưu khả năng xử lý từ hệ thống hỗ trợ lái ADAS đến hệ điều hành giải trí Flyme Auto một cách mượt mà.

Ngoài ra, kiến trúc Kiến trúc GEA còn mang đến những tiến bộ đáng kể về thiết kế không gian, năng lượng thông minh, an toàn toàn diện, trí thông minh AI và hiệu suất lái xe.

GEA 3.0 tích hợp các công nghệ tiên tiến như AIGC đa phương thức, khung gầm kỹ thuật số AI và lái xe thông minh AI, mở ra kỷ nguyên mới về trí thông minh AI toàn diện trong sản xuất ôtô của Geely.

Việc đưa nền tảng GEA về Việt Nam thông qua EX5 EM-i là lời cam kết của Geely trong việc mang đến những sản phẩm công nghệ cao với chi phí hấp dẫn.

Geely đang cho thấy hãng không chỉ bán xe mà đang mang đến một hệ sinh thái di chuyển xanh, an toàn và thông minh hơn cho người Việt. Sự xuất hiện của EX5 EM-i hứa hẹn có tác động không nhỏ trong cuộc đua xanh hoá tại thị trường Việt năm 2026 khi giá xăng dầu diễn biến khó lường.

Geely Việt Nam đã hoàn thiện hệ thống 52 showroom và hơn 100 điểm dịch vụ trên toàn quốc. Mạng lưới này được xây dựng theo tiêu chuẩn toàn cầu của Geely, kết hợp cùng hệ sinh thái dịch vụ di chuyển toàn diện từ Tasco Auto.

Geely EX5 EM-i (còn có tên Geely Galaxy Starship 7 EM-i, Geely Starray EM-i tại một số thị trường) cũng vừa giành hàng loạt giải thưởng quốc tế về thiết kế uy tín, gồm Red Dot Design, Good Design Award, MUSE Design Awards và IDA Design Awards.