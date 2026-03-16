Đằng sau nền tảng GEA và cách Geely kiến tạo xe điện thế hệ mới

Ngành công nghiệp ôtô đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu sắc, nơi giá trị của chiếc xe không chỉ nằm ở thiết kế, mà được quyết định bởi nền tảng kiến trúc bên trong.

Trong bối cảnh đó, nền tảng GEA (Global Intelligent New Energy Architecture) do Geely Auto nghiên cứu phát triển được giới thiệu như một giải pháp kỹ thuật toàn diện, nhằm thiết lập tiêu chuẩn mới về an toàn và hiệu suất cho xe điện toàn cầu.

Dấu ấn R&D tỷ đô và “mã gen” an toàn Bắc Âu

Để hiểu được sức nặng của GEA, cần nhìn vào chiến lược đầu tư công nghệ dài hạn của Geely trong hơn một thập kỷ qua. Tập đoàn đã xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu và phát triển quy mô toàn cầu, nghiên cứu thành công nhiều nền tảng xe có tính modular cao như CMA hay SEA. Trên cơ sở kinh nghiệm tích lũy từ các nền tảng trước đó, GEA được phát triển hướng tới những dòng xe điện và xe năng lượng thế hệ mới.

An toàn là nền tảng của kiến trúc GEA do Geely nghiên cứu.

Kế thừa “mã gen” an toàn từ Volvo, GEA đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cao nhất toàn cầu như E-NCAP, C-NCAP, thông qua cấu trúc khung gầm sử dụng thép cường độ cao và hệ thống hấp thụ lực đa chiều.

Geely đã đầu tư một nguồn lực khổng lồ vào hoạt động nghiên cứu, giúp tập đoàn hoàn thiện công nghệ từ vật liệu pin, phần mềm tự lái đến hệ thống truyền động điện. Theo các báo cáo thường niên được hãng công bố, Geely đã duy trì mức đầu tư khổng lồ cho R&D, vượt mốc 100 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng 14 tỷ USD ) trong vòng một thập kỷ qua. Chỉ tính riêng năm 2024, chi phí nghiên cứu và phát triển của Geely ước tính chạm ngưỡng gần 20 tỷ nhân dân tệ (tương đương gần 2,8 tỷ USD ). Nền tảng tài chính vững chắc là cơ sở để Geely và các đối tác châu Âu tự tin đưa GEA từ phòng thí nghiệm ra dây chuyền sản xuất thương mại.

Giải mã GEA - nền tảng định hình lại tiêu chuẩn xe điện toàn cầu

Geely tự hào gọi GEA là kiến trúc AI “4 trong 1” đầu tiên trên thế giới, khi tích hợp đủ yếu tố gồm phần cứng, hệ thống, sinh thái và trí tuệ nhân tạo. Cách tiếp cận này giúp chiếc ôtô không chỉ là một cỗ máy cơ khí, mà trở thành thiết bị động thông minh có khả năng tự học và nâng cấp liên tục.

Hệ thống khung xe chịu được cường độ va đập cao tương đương các dòng xe cao cấp của Geely.

Về mặt kỹ thuật, điểm ưu việt cốt lõi đầu tiên của GEA là sự linh hoạt ở các mẫu xe. Nền tảng này được thiết kế để tương thích với cả cấu hình xe thuần điện (BEV), hybrid cắm sạc (PHEV), xe điện mở rộng (EREV) và xe sử dụng nhiên liệu xanh như methanol. Sự linh hoạt này giúp các mẫu xe dùng chung nền tảng GEA có thể dễ dàng tiếp cận nhiều thị trường với đặc thù hạ tầng trạm sạc khác nhau.

Đồng bộ với khung gầm là hệ thống truyền động điện tích hợp “11 trong 1” có thiết kế nhỏ gọn, giúp giảm đáng kể trọng lượng và giải phóng không gian xe. Đi kèm với đó, động cơ hybrid thế hệ mới trên nền tảng GEA đạt hiệu suất nhiệt ở mức 46,5%, chuyển hóa tối đa năng lượng từ nhiên liệu thành lực kéo, giúp xe đi được quãng đường xa hơn và tiết kiệm năng lượng hơn.

Một yếu tố không thể bỏ qua trên GEA là công nghệ pin tích hợp vào thân xe (Cell-to-Body - CTB). Các cell pin đóng vai trò như một phần tử chịu lực cấu thành nên bộ khung, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người sử dụng: Gia tăng sự an toàn khi xảy ra va chạm; hạ thấp trọng tâm giúp xe vận hành ổn định hơn; tối đa hóa khoảng để chân và không gian trần xe trong cabin.

Công nghệ pin CTB giúp tăng sự an toàn khi xảy ra va chạm.

Cuối cùng, trái tim của hệ sinh thái này là kiến trúc điện tử GEEA 3.0 với mạng lưới kết nối dữ liệu nội bộ tốc độ cao. Hệ thống này cho phép các cảm biến, hệ thống lái và phanh trao đổi thông tin với độ trễ gần như bằng không, giúp các tính năng hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) hoạt động mượt mà và an toàn hơn.

Với sự ưu việt của GEA, hãng xe Pháp lừng danh Renault đã chính thức ký kết thỏa thuận sử dụng nền tảng GEA của Geely để phát triển các mẫu xe thế hệ mới cho thị trường quốc tế. Trong một ngành công nghiệp mà công nghệ thường chảy từ Tây sang Đông, cú “chuyển giao ngược” này đã khẳng định vị thế dẫn đầu của Geely.

Nền tảng GEA đang được ứng dụng trên mẫu xe Geely EX2, dự kiến ra mắt tại Việt Nam vào cuối tháng 3.

Sự xuất hiện của nền tảng GEA cũng cho thấy bước tiến dài của Geely trong việc làm chủ công nghệ ôtô thế hệ mới, mang đến một giải pháp kỹ thuật toàn diện, cân bằng giữa hiệu năng, độ an toàn và chi phí. Đối với người tiêu dùng, sự phổ biến của các nền tảng như GEA được xuất hiện trên những mẫu xe như Geely EX2, Geely EX5 sẽ mở ra cơ hội sở hữu những chiếc xe rộng rãi hơn, vận hành hiệu quả hơn và thông minh hơn trong kỷ nguyên điện hóa.

Tại Việt Nam, thương hiệu Geely được phân phối chính hãng bởi Tasco Auto - hệ thống phân phối và dịch vụ ôtô hàng đầu Việt Nam với 13,7% thị phần (VAMA). Tasco Auto hiện sở hữu mạng lưới hơn 150 showroom và trạm dịch vụ trên toàn quốc, đồng thời đang từng bước mở rộng hệ thống đại lý Geely tại nhiều tỉnh, thành nhằm mang đến trải nghiệm bán hàng và dịch vụ hậu mãi đồng bộ cho khách hàng.