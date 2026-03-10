Geely EX2 kích thước hạng A nhưng không gian, trang bị vượt phân khúc

Geely EX2 trở thành hiện tượng tại Trung Quốc với doanh số 500.000 xe trong 10 tháng và chuẩn bị gia nhập thị trường Việt Nam.

Geely EX2 với thiết kế nhỏ gọn như xe hạng A, nhưng lại mang không gian và cấu hình vận hành tiệm cận phân khúc B.

Bài toán không gian

Geely EX2 có chiều dài x rộng x cao lần lượt 4.135 x 1.805 x 1.580 (mm), thuộc phân khúc A gầm cao, đáp ứng tiêu chí linh hoạt và dễ dàng căn chỉnh trong điều kiện giao thông đô thị. Điểm khác biệt về mặt kỹ thuật nằm ở chiều dài cơ sở đạt mức 2.650 mm. Tỷ lệ chiều dài cơ sở trên chiều dài tổng thể ở mức cao cho thấy nhà sản xuất đẩy tối đa các trục bánh xe về hai góc, từ đó tạo không gian nội thất tương đương mẫu xe thuộc phân khúc B.

Mẫu EX2 ra mắt toàn cầu vào tháng 9/2024 tại triển lãm Automechanika Frankfurt và được giới thiệu tại Trung Quốc vài tuần sau đó với tên gọi Geely Geome Xingyuan.

Nền tảng xe thuần điện loại bỏ cấu trúc đường ống xả và trục các đăng truyền thống, giúp EX2 sở hữu bề mặt sàn xe phẳng. Đặc tính này tác động trực tiếp đến công thái học của hàng ghế thứ hai, gia tăng không gian để chân và khoảng hở đầu gối cho người ngồi sau. Về mặt tiện ích lưu trữ, Geely bố trí 36 khu vực chứa đồ rải rác khắp khoang cabin, khoang hành lý phía sau có thể tích tiêu chuẩn 375 lít, có thể tăng lên mức 1.320 lít khi gập phẳng hàng ghế thứ hai. Kết hợp cốp chứa đồ phía trước (frunk) dung tích 70 lít, tổng thể tích không gian chứa đồ của EX2 vượt trội so với mặt bằng chung của xe đô thị cỡ nhỏ.

EX2 có chiều dài cơ sở lên đến 2.650 mm (+150 mm) tạo không gian rộng rãi, thoải mái.

Khoang lái của Geely EX2 được thiết kế tối giản chức năng vật lý, tập trung vào giao diện kỹ thuật số. Cụm điều khiển trung tâm gồm bảng đồng hồ điện tử sau vô lăng kích thước 8,8 inch và màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn 14,6 inch. Điểm nhấn trên mẫu xe này là hệ điều hành Flyme Auto. Việc ứng dụng nền tảng do Tập đoàn Geely tự phát triển cho phép tối ưu hóa sự đồng bộ giữa phần cứng và phần mềm, giảm độ trễ trong thao tác tương tác và cải thiện khả năng phản hồi của hệ thống thông tin giải trí. Bảng táp lô của EX2 được thiết kế phân lớp và tích hợp hệ thống đèn viền có khả năng tùy chỉnh 256 màu. Sự kết hợp giữa giao diện màn hình lớn, phần mềm nội bộ phản hồi nhanh và hệ thống chiếu sáng nội thất mang lại cảm quan về không gian cabin tiệm cận dòng xe ở phân khúc cao hơn.

Khung gầm và truyền động

Sự chênh lệch giữa Geely EX2 và dòng xe hạng A hiện hành nằm ở hệ thống truyền động và khung gầm. Phần lớn mẫu xe cỡ nhỏ đều sử dụng hệ dẫn động cầu trước (FWD) kết hợp hệ thống treo sau dạng dầm xoắn để tối ưu hóa không gian và giảm chi phí. Geely lại trang bị cho EX2 hệ dẫn động cầu sau (RWD) cùng hệ thống treo sau độc lập đa liên kết. Điều này giúp xe có ưu điểm tách bạch nhiệm vụ truyền động và nhiệm vụ đánh lái; đồng thời khi tăng tốc, trọng lượng xe dồn về trục sau, hệ dẫn động RWD sẽ cung cấp độ bám đường tốt hơn so với cấu hình FWD.

Geely EX2 sở hữu hệ dẫn động cầu sau, mang đến sự cân bằng lái và khả năng kiểm soát tốt hơn.

Sự hiện diện của hệ thống treo đa liên kết ở trục sau hỗ trợ dập tắt dao động ngang và dọc hiệu quả hơn so với treo thanh xoắn phụ thuộc, gia tăng độ bám đường khi vào cua và cải thiện sự êm ái cho hành khách ngồi phía sau.

Nhìn tổng thể, Geely EX2 cho thấy cách tiếp cận mới đối với xe điện đô thị. Thay vì tập trung kích thước nhỏ gọn và chi phí, mẫu SUV điện này được phát triển với mục tiêu mang lại trải nghiệm cao hơn phân khúc, từ không gian sử dụng, cấu hình vận hành cho đến trang bị công nghệ trong cabin.

Tại Việt Nam, mẫu xe của Geely hiện được phân phối chính hãng bởi Tasco Auto - một trong những hệ thống phân phối ôtô lớn bậc nhất thị trường. Với mạng lưới hơn 150 showroom và trạm dịch vụ trên toàn quốc, cùng kinh nghiệm vận hành nhiều thương hiệu ôtô quốc tế, Tasco Auto từng bước xây dựng nền tảng phân phối và dịch vụ cho Geely tại Việt Nam. Thời gian qua, Geely Việt Nam liên tục mở rộng hệ thống đại lý, giới thiệu mẫu xe chiến lược và triển khai nhiều hoạt động trải nghiệm nhằm đưa thương hiệu đến gần hơn với khách hàng trong nước.

Bên cạnh việc phát triển hệ thống bán hàng, Tasco Auto đầu tư xây dựng hạ tầng trạm sạc nhằm phục vụ các dòng xe điện. Cùng với việc lắp đặt trạm sạc tại showroom trong hệ thống, Tasco Auto hợp tác Esky - doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực trạm sạc nhanh tại Việt Nam, để phát triển mạng lưới sạc trên toàn quốc. Đến nay, hai bên triển khai 24 trụ sạc và đặt mục tiêu nâng con số này lên 50 trụ sạc trong quý I/2026. Sau giai đoạn khởi đầu, hệ thống trạm sạc dự kiến tiếp tục được mở rộng để phủ kín toàn bộ mạng lưới các tỉnh thành, tạo nền tảng hạ tầng cần thiết cho sự phát triển của xe điện tại Việt Nam.