Geely EX5 EM-i: Mẫu SUV hybrid đạt kỷ lục Guinness chốt lịch ra mắt VN

Geely EX5 EM-i sở hữu hệ truyền động tiết kiệm nhiên liệu đạt kỷ lục Guinness thế giới cùng nhiều giải thưởng thiết kế quốc tế.

Sản phẩm Geely EX5 EM-i dự kiến gia nhập thị trường Việt Nam vào cuối tháng 3, làm nóng thêm cuộc đua ở phân khúc SUV cỡ C.

Nền tảng công nghệ và kỷ lục nhiên liệu

Sự tự tin của Geely khi đưa EX5 EM-i về Việt Nam đến từ hệ thống truyền động plug-in hybrid (PHEV) thế hệ mới mang tên EM-i, hay còn gọi là NordThor 2.0. “Trái tim” của hệ thống này là khối động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, đạt hiệu suất nhiệt ở mức 46,5% - con số thuộc nhóm dẫn đầu ngành công nghiệp ôtô hiện nay. Đi kèm với đó là cụm dẫn động điện thông minh 11in1 có thiết kế nhỏ gọn, giúp tối ưu hóa trọng lượng và không gian xe.

Geely EX5 EM-i lập kỷ lục Guinness thế giới về mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất đối với mẫu SUV hybrid cắm sạc với 3,83 lít/100 km.

Ngày 11/12/2025, EX5 EM-i được Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới chứng nhận là mẫu SUV sản xuất thương mại công nghệ PHEV có mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong phân khúc. Kết quả được ghi nhận qua bài thử nghiệm thực tế kéo dài 1.056 km dọc tuyến đường ven biển từ Sydney đến Melbourne (Australia), trong điều kiện vận hành hỗn hợp bao gồm giao thông đô thị, đường đèo dốc và cao tốc, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của xe đo được ở mức 3,83 lít/100 km. Con số thực tế này còn thấp hơn mức tiêu thụ lý tưởng trong phòng thí nghiệm (4,4 lít/100 km theo chuẩn NEDC) do hãng công bố.

Geely EX5 EM-i trong bài kiểm nghiệm an toàn của tổ chức Euro NCAP (châu Âu).

Việc ứng dụng hệ thống PHEV tối ưu hóa như EM-i cho phép xe vận hành linh hoạt, tận dụng tối đa mô-tơ điện trong môi trường đô thị chật hẹp, đồng thời phát huy sức bền của động cơ đốt trong, giải quyết bài toán về giới hạn tầm hoạt động của xe thuần điện.

Được phát triển trên nền tảng GEA, xe sở hữu cấu trúc khung gầm cường lực cùng hệ thống hỗ trợ lái ADAS cấp độ L2, mang lại khả năng bảo vệ toàn diện cho người sử dụng trong nhiều tình huống vận hành. EX5 EM-i đạt chứng nhận 5 sao từ Euro NCAP và ANCAP - 2 tổ chức đánh giá an toàn xe hơi uy tín hàng đầu thế giới.

Dấu ấn thiết kế qua loạt giải thưởng quốc tế

Không chỉ dừng lại ở những thông số vận hành ấn tượng, giá trị của EX5 EM-i được định hình bởi ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của Geely: Đề cao tính thẩm mỹ, công nghệ và tính ứng dụng giao thoa.

Với ngôn ngữ thiết kế hiện đại và định hướng công nghệ rõ rệt, Geely EX5 EM-i giành nhiều giải thưởng quốc tế, trở thành một trong những mẫu SUV điện đáng chú ý của Geely.

Sự đột phá trong tư duy thiết kế giúp mẫu SUV này của Geely chinh phục hàng loạt giải thưởng thiết kế về xe hơi danh tiếng trên toàn cầu. EX5 EM-i xuất sắc giành giải thưởng Thiết kế xe hybrid của năm 2025, thiết kế ghế ngồi ôtô của năm 2025 do Red Dot Award vinh danh. Tiếp nối thành công đó, mẫu xe tiếp tục nhận về giải Bạch kim tại MUSE Design Awards, giải Nhất hạng mục thiết kế tại Good Design Award và giải Vàng của IDA Design Awards. Những thành tích này là minh chứng khách quan cho chất lượng hoàn thiện và giá trị thẩm mỹ đạt chuẩn quốc tế của sản phẩm.

Trung thành với triết lý lấy người dùng làm trung tâm, không gian nội thất của EX5 EM-i được thiết kế theo hướng tối ưu hóa công thái học. Hệ thống hiển thị kính lái HUD 13,8 inch kết hợp cùng màn hình trung tâm được định vị hợp lý, giúp người lái dễ dàng kiểm soát thông số vận hành. Geely cũng áp dụng tiêu chuẩn vật liệu khắt khe, trang bị dàn âm thanh Flyme Sound 16 loa công suất 1.000 W. Khoang cabin của EX5 EM-i vừa đáp ứng trải nghiệm giải trí cao cấp, vừa đảm bảo môi trường di chuyển an toàn cho sức khỏe hành khách.

Nội thất bên trong xe mang phong cách tối giản với màn hình trung tâm lớn và đèn viền tinh tế.

Việc chốt lịch ra mắt vào cuối tháng 3 cho thấy Geely có sự nghiên cứu về nhịp độ thị trường. Dù phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam vốn chật chội với nhiều tên tuổi đã có vị thế vững chắc, EX5 EM-i vẫn sở hữu lợi thế cạnh tranh mang tính định lượng rõ ràng.

Song song với kế hoạch ra mắt sản phẩm mới, Geely Việt Nam đang đẩy nhanh quá trình hoàn thiện nền tảng phân phối và dịch vụ với 56 showroom, kết hợp hơn 150 xưởng dịch vụ của Carpla trên toàn quốc. Bước sang năm 2026, mạng lưới này tiếp tục được mở rộng để tăng độ phủ và rút ngắn khoảng cách tiếp cận dịch vụ cho khách hàng. Bên cạnh hệ thống đại lý, việc chuẩn bị hạ tầng sạc và hậu mãi theo hướng đồng bộ cũng cho thấy Geely đang có kế hoạch đầu tư bài bản cho cả vòng đời sản phẩm, sẵn sàng đưa thêm mẫu xe chất lượng vào thị trường.