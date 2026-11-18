Mừng 40 năm thành lập, Geely triển khai chương trình dành cho khách hàng đặt cọc mua xe tại Việt Nam với 440 giải thưởng, tổng giá trị 1,2 tỷ đồng.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Tập đoàn Geely (1986-2026), Geely Việt Nam phối hợp cùng hệ thống đại lý triển khai chương trình “40 năm vươn xa, vạn km thả ga” từ ngày 18/11 đến 30/11. Chương trình gồm 440 giải thưởng với tổng giá trị 1,2 tỷ đồng dành cho khách hàng đặt cọc mua xe trên toàn quốc.

Hoạt động do Geely Việt Nam và Tasco Auto tổ chức, áp dụng cho 6 dòng xe thuộc nhiều phân khúc, từ xe đô thị, SUV đến các mẫu xe năng lượng mới. Đây cũng là dịp thương hiệu tri ân khách hàng tại Việt Nam sau gần hai năm hiện diện trên thị trường.

440 cơ hội nhận thưởng với tổng giá trị 1,2 tỷ đồng

Chương trình “40 năm vươn xa, vạn km thả ga” áp dụng tại hệ thống đại lý Geely chính hãng trên toàn quốc, dành cho khách hàng đặt cọc mua 6 dòng xe gồm: Coolray 2026, Geely EX2, Geely EX5, Geely EX5 EM-i, Monjaro, Okavango.

Điểm nhấn của chương trình là 440 giải thưởng với tổng giá trị 1,2 tỷ đồng , gồm 40 giải nhất (20 triệu đồng/giải), tương đương chi phí ước tính cho 40.000 km di chuyển bằng xe điện hoặc 15.000 km bằng xe xăng, gắn với cột mốc 40 năm thành lập Geely. Bên cạnh đó là 400 giải nhì (1 triệu đồng/giải), được nạp vào tài khoản giao thông VETC của khách hàng trúng thưởng.

Chương trình “40 năm vươn xa, vạn km thả ga” áp dụng cho 6 dòng xe Geely tại Việt Nam.

Theo thể lệ, khách hàng đặt cọc tối thiểu 20 triệu đồng để mua xe thuộc phạm vi chương trình sẽ được ghi nhận một mã dự thưởng, sử dụng số điện thoại hợp lệ đã đăng ký khi mua xe. Mỗi xe đặt cọc hợp lệ tương ứng với một mã dự thưởng độc lập; khách hàng đặt cọc nhiều xe được ghi nhận số mã tương ứng.

Theo đó, 6 dòng xe áp dụng chương trình đáp ứng những nhu cầu di chuyển khác nhau, từ Geely EX2 thuần điện nhỏ gọn, Coolray 2026 năng động, Geely đến EX5 thuần điện và Geely EX5 EM-i sử dụng công nghệ hybrid cắm sạc (PHEV). Trong khi đó, Okavango 7 chỗ và Monjaro mang đến những lựa chọn SUV dành cho khách hàng ưu tiên không gian và tiện nghi.

Geely cung cấp danh mục sản phẩm trải dài từ xe điện đô thị đến các dòng SUV dành cho gia đình.

Lễ quay số may mắn dự kiến diễn ra ngày 10/12 tại showroom Geely Long Biên (Hà Nội). Kết quả được xác định ngẫu nhiên trên hệ thống điện tử, dưới sự chứng kiến của đại diện khách hàng và doanh nghiệp. Quá trình quay số sẽ được ghi hình và công bố trên fanpage chính thức Geely Việt Nam.

Sau khi có kết quả, đại lý sẽ liên hệ và hướng dẫn khách hàng trúng thưởng hoàn tất thủ tục nhận giải. Theo thể lệ, khách hàng cần thanh toán toàn bộ giá trị xe trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình và đáp ứng đầy đủ các điều kiện nhận thưởng.

40 năm phát triển từ khát vọng đưa ôtô đến gần hơn với người dùng

Năm 2026 đánh dấu 4 thập kỷ hình thành và phát triển của Geely, từ một doanh nghiệp khởi nghiệp tại Trung Quốc đến tập đoàn ôtô hoạt động trên toàn cầu.

Được ông Lý Thư Phúc (Eric Li) thành lập năm 1986 tại tỉnh Chiết Giang, Geely khởi đầu với lĩnh vực sản xuất linh kiện tủ lạnh trước khi mở rộng sang các ngành công nghiệp khác. Năm 1997, doanh nghiệp gia nhập ngành ôtô với mục tiêu phát triển những mẫu xe phù hợp với khả năng tài chính của đông đảo người tiêu dùng.

Năm 1998, chiếc ôtô Geely đầu tiên xuất xưởng. Đến năm 2001, Geely trở thành doanh nghiệp ôtô tư nhân đầu tiên được chính thức đưa vào danh mục các nhà sản xuất ôtô của Trung Quốc. Một dấu mốc khác là thương vụ Geely Holding mua lại Volvo Cars năm 2010, mở ra cơ hội phát triển năng lực công nghệ và mở rộng hoạt động quốc tế.

Geely đẩy mạnh đầu tư vào điện hóa, công nghệ thông minh và các giải pháp di chuyển mới.

Tiếp nối hành trình ấy, Geely đẩy mạnh đầu tư vào điện hóa, công nghệ thông minh và các giải pháp di chuyển mới. Năm 2025, Geely Auto đạt doanh số toàn cầu hơn 3 triệu xe, tăng 39% so với năm trước; trong đó xe năng lượng mới đạt gần 1,69 triệu chiếc, tăng khoảng 90%.

Những kết quả này phản ánh quá trình chuyển đổi của Geely từ nhà sản xuất ôtô truyền thống sang doanh nghiệp chú trọng công nghệ, an toàn và trải nghiệm người dùng, đồng thời khẳng định định hướng phát triển dài hạn sau 40 năm.

Tiếp nối hành trình 40 năm tại thị trường Việt Nam

Tại Việt Nam, Geely chính thức hiện diện từ năm 2025 thông qua hệ thống phân phối của Tasco Auto, từng bước mở rộng danh mục sản phẩm ở nhiều phân khúc. Việc ra mắt bộ đôi Geely EX2 và Geely EX5 EM-i vào tháng 3 tiếp tục bổ sung lựa chọn xe năng lượng mới cho người tiêu dùng trong nước.

Bên cạnh phát triển sản phẩm, Geely Việt Nam và Tasco Auto chú trọng xây dựng hệ thống dịch vụ hậu mãi nhằm đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sở hữu xe. Thông qua hệ sinh thái Tasco Auto, người dùng có thể tiếp cận các dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa tại Carpla Service, hỗ trợ cứu hộ 24/7, giải pháp bảo hiểm và tiện ích giao thông số từ VETC.

Song song đó, thương hiệu tăng cường kết nối cộng đồng chủ xe thông qua các hoạt động trải nghiệm, giao lưu và ghi nhận phản hồi thực tế, hướng tới hoàn thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ phù hợp với nhu cầu tại Việt Nam.

Năm 2026 đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của Tập đoàn Geely.

Trong tinh thần ấy, chương trình “40 năm vươn xa, vạn km thả ga” không chỉ là hoạt động kỷ niệm dấu mốc thành lập tập đoàn, mà còn là lời tri ân của Geely Việt Nam và Tasco Auto dành cho khách hàng đã tin tưởng, lựa chọn và đồng hành cùng thương hiệu.

Độc giả có thể tìm hiểu chi tiết chương trình, thể lệ và điều kiện áp dụng tại website geely.vn, fanpage chính thức Geely Việt Nam, hệ thống đại lý Geely trên toàn quốc hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng 1900055568.