Gattuso trở thành trò lố khi Italy thảm bại

Sau khi Italy để thua tan tác 1-4 trước Na Uy rạng sáng 17/11, HLV Gennaro Gattuso trở thành tâm điểm chế giễu trên mạng xã hội và các diễn đàn bóng đá .

Gattuso không cứu nổi Azzurri.

Dù cố gắng, Italy vẫn không thể khỏa lấp khoảng cách quá lớn về trình độ với Na Uy. Ở lượt cuối, "Azzurri" vượt lên dẫn trước trên sân San Siro nhưng lại để đối thủ lội ngược dòng thắng 4-1. Trong đó, Erling Haaland tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng trong hiệp hai.

Gattuso vì thế trở thành tâm điểm chế giễu và gây phẫn nộ, không chỉ vì kết quả thảm bại, mà còn bởi những phát ngôn “cay cú” của ông trước trận.

Gattuso vài ngày trước cho rằng có sự bất cập trong phân bổ suất châu Âu: "Thời của tôi, đội nhì bảng thành tích tốt nhất được vào thẳng World Cup, giờ luật đã thay đổi rồi".

Sau đó, ông còn đề cập đến việc năm 1990 và 1994 chỉ có vài đội châu Phi tham dự, giờ là 9. Thuyền trưởng tuyển Italy cũng gây bức xúc khi đề cập đến việc Nam Mỹ có tới 6 trong số 10 đội vào thẳng World Cup và đội thứ 7 vào vòng play-off với một đội đến từ châu Đại Dương.

BBC cho rằng dù Gattuso có lý khi chỉ trích sự bất cập trong phân bổ suất châu Âu, nhưng thất bại 1-4 trước Na Uy là lời nhắc nhở rõ ràng: bóng đá không chờ đợi lời bào chữa.

"Italy quá tệ, và những lời phàn nàn của Gattuso giờ trở nên lố bịch", tờ báo của Anh nhận xét. Truyền thông Italy cho rằng thất bại hôm nay chỉ là "hậu quả tất yếu".

Gazzetta dello Sport viết: "Giấc mơ World Cup tan vỡ từ trận mở màn. Gattuso còn kêu ca luật lệ thay vì tập trung vào hàng thủ tan nát? Italy chơi như 'đám điên rồ', thủng lưới 4 bàn chỉ trong 25 phút cuối, giống hệt lời ông tự nhận sau trận thắng Israel 5-4'.

Gattuso và Azzurri phải đối mặt với rủi ro ở vòng play-off.

Nhà báo Sebastiano Vernazza gay gắt cho rằng chiêu trò họp báo của Gattuso chẳng có ý nghĩa gì khi chiến thuật trên sân của ông quá kém.

Corriere dello Sera cho rằng Gattuso thay Spalletti để "sửa chữa", nhưng giờ ông lại biện minh bằng luật bất công, nghe như bào chữa cho sự yếu kém. Họ chỉ trích Gattuso "quên" lịch sử: Italy từng hưởng lợi từ hệ thống cũ, giờ yếu thì kêu ca.

Huyền thoại Italy, Antonio Cabrini (vô địch World Cup 1982), công kích: "Gattuso làm tốt việc thắng trận dễ, nhưng các cuộc chiến quyết định thì sao? Ông ấy sẽ thay đổi hệ thống trước Na Uy, nhưng đã muộn. Thất bại này phản ánh sự suy tàn của bóng đá Italy".