Garnacho khiến fan MU phẫn nộ

Tiền vệ Alejandro Garnacho đã có những phát biểu ca ngợi đội bóng mới Chelsea, khiến nhiều cổ động viên MU không hài lòng.

Garnacho ra mắt Chelsea.

Hôm 30/8, Chelsea đã hoàn tất thương vụ chiêu mộ Garnacho từ MU với mức phí 40 triệu bảng. Cầu thủ 21 tuổi này ký hợp đồng dài hạn tại sân Stamford Bridge đến năm 2032.

Trong buổi phát biểu trên trang chủ Chelsea, Garnacho bày tỏ sự phấn khích: "Đây là một khoảnh khắc tuyệt vời cho gia đình tôi và tôi khi gia nhập một câu lạc bộ vĩ đại như thế này. Tôi đã theo dõi FIFA Club World Cup và việc gia nhập đội vô địch thế giới thật đặc biệt. Chúng tôi là đội bóng hay nhất thế giới!".

Phát biểu của Garnacho ngay lập tức nhận chỉ trích từ cộng đồng mạng, đặc biệt là từ các fan MU. Một tài khoản chia sẻ trên X cho biết: "Hắn ta làm khổ MU trong cả mùa hè và giờ lại tiếp tục quay lưng lại đội bóng cũ". Một cổ động viên khác lên tiếng: "Garnacho là nỗi hổ thẹn của MU". Người hâm mộ khác viết: "Lẽ ra Ruben Amorim nên tống khứ Garnacho đi từ lâu".

Trước khi đến Chelsea, Garnacho đã gây nhiều áp lực cho MU trong việc tìm bến đỗ mới. Tiền vệ này kiên quyết muốn đến sân Stamford Bridge thi đấu, buộc "Quỷ đỏ" phải chịu lép vế trên bàn đàm phán với Chelsea.

Garnacho còn chọc giận fan MU với hàng loạt bài đăng trên mạng xã hội, đặc biệt là khi anh mặc áo Aston Villa in tên Marcus Rashford. Động thái này khiến Garnacho bị nhiều cổ động viên MU quay lưng.

