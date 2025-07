Garnacho chia tay bạn gái?

Theo tờ The Sun, Garnacho và Garcia huỷ theo dõi nhau trên Instagram - động thái thường thấy khi các cặp đôi nổi tiếng “đường ai nấy đi”. Đến ngày 11/7, cả hai thậm chí không còn là bạn bè trên nền tảng mạng xã hội này. Điều này khiến người hâm mộ không khỏi đặt câu hỏi: chuyện tình của họ đang đi đến hồi kết?

Đây không phải lần đầu tiên mối quan hệ giữa Garnacho và Garcia gây xôn xao. Hồi tháng 1, Garcia từng bỏ theo dõi bạn trai và đăng tải hình ảnh cùng con trai kèm dòng chú thích ẩn ý: “Cả hai chúng ta chống lại cả thế giới”.

Tuy nhiên, sau đó mọi chuyện tưởng chừng êm xuôi khi cô chia sẻ loạt ảnh gia đình hạnh phúc trong những tháng tiếp theo - trong đó có khoảnh khắc ba người cùng nhau xuất hiện trên sân Old Trafford chỉ sáu tuần trước, sau trận đấu cuối mùa giải 2024/25 của MU.

Cặp đôi vừa chào đón con trai đầu lòng vào tháng 10/2023, và từng được xem là hình mẫu “gia đình trẻ” tiêu biểu trong giới cầu thủ. Nhưng với những diễn biến gần đây, dư luận càng thêm hoài nghi về khả năng họ đã chia tay.

Trùng hợp thay, chuyện đời tư của Garnacho lại diễn ra trong bối cảnh tương lai thi đấu của anh tại MU đang bị đặt dấu hỏi lớn. Sau trận chung kết Europa League hồi tháng 5 - nơi MU thất bại trước Tottenham - Garnacho chỉ được vào sân từ ghế dự bị trong 20 phút cuối trận, dù là trụ cột xuyên suốt hành trình vào chung kết.

Ngay sau đó, cầu thủ 21 tuổi công khai bày tỏ sự bất mãn trên mạng xã hội: “Trước trận chung kết, tôi đã chơi tất cả các vòng đấu và đóng góp rất nhiều. Nhưng rồi đến trận quan trọng nhất, tôi chỉ được chơi 20 phút? Tôi không hiểu. Tôi sẽ cố gắng tận hưởng mùa hè, rồi sẽ tính sau”.

Phát ngôn này khiến nội bộ đội bóng thêm căng thẳng, trong bối cảnh tân HLV Ruben Amorim đang muốn thiết lập lại kỷ cương. Theo truyền thông Anh, MU sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị cho Garnacho trong kỳ chuyển nhượng hè 2025, và hiện cả Atletico Madrid lẫn Chelsea đều đã đánh tiếng quan tâm.

Từ trụ cột trẻ được kỳ vọng, Garnacho giờ đây đối mặt với nguy cơ mất chỗ đứng cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân. Với những gì đang diễn ra, mùa hè này có thể là bước ngoặt lớn cho tương lai của tài năng người Argentina.

