Garnacho bao giờ thì hết 'tiềm năng'?

Alejandro Garnacho đang đứng ở lằn ranh mong manh giữa một tài năng được chờ đợi và một cầu thủ buộc phải chứng minh giá trị thật sự của mình.

Alejandro Garnacho chưa cho thấy được giá trị ở Chelsea.

Alejandro Garnacho không thiếu tài năng, cũng chưa bao giờ thiếu sự chú ý. Nhưng ở tuổi 21, sau nhiều năm được nhắc đến như “viên ngọc thô”, câu hỏi ngày càng trở nên rõ ràng hơn: khi nào tiềm năng phải chuyển hóa thành đẳng cấp ổn định?

Bóng đá hiện đại không chờ đợi lâu, và những gì đang diễn ra tại Chelsea cho thấy Garnacho đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất của sự nghiệp.

Khi sự kiên nhẫn không còn là điều hiển nhiên

Garnacho từng được bảo vệ rất nhiều tại Manchester United. Anh là cầu thủ “cây nhà lá vườn”, được trao cơ hội, được chấp nhận cả những pha xử lý thất bại, những trận đấu mờ nhạt.

Nhưng sự bao dung đó chấm dứt khi mối quan hệ giữa anh và Ruben Amorim đổ vỡ. Việc bị loại khỏi đội một không chỉ là quyết định chuyên môn, mà còn là thông điệp rõ ràng: tiềm năng không thể là tấm lá chắn vĩnh viễn.

Chuyển sang Chelsea với mức phí khoảng 40 triệu euro, Garnacho bước vào một môi trường hoàn toàn khác. Ở Stamford Bridge, không có khái niệm “cần thời gian vì là người của học viện”. Người hâm mộ đòi hỏi hiệu quả ngay lập tức, đặc biệt với những bản hợp đồng đắt giá. Và cho đến lúc này, Garnacho chưa đáp ứng được kỳ vọng đó.

Sau 27 lần ra sân cho Chelsea, Garnacho mới chỉ có hai trận đá trọn vẹn từ đầu đến cuối. Anh ghi 6 bàn, con số không tệ nếu nhìn qua. Nhưng chỉ một bàn đến ở Premier League. Hai bàn khác được ghi vào lưới Cardiff City tại League Cup, một bàn trước Qarabag ở Champions League.

Alejandro Garnacho vẫn được đánh giá là cầu thủ tài năng.

Thống kê ấy phản ánh rõ thực trạng: Garnacho vẫn xuất hiện, vẫn có khoảnh khắc, nhưng chưa đủ sức nặng ở những sân khấu quan trọng nhất.

Trận bán kết League Cup gặp Arsenal là ví dụ điển hình. Được tung vào sân khi Chelsea cần sự đột biến, Garnacho lại chơi an toàn đến mức bất thường. Những đường chuyền lùi, chuyền ngang nhiều hơn những pha đi bóng trực diện.

Gary Neville và Jamie Redknapp đều chỉ ra vấn đề ấy trên sóng truyền hình. Không phải một trận đấu đơn lẻ, mà là xu hướng đáng lo.

Tài năng, cá tính và giới hạn của sự tự tin

Garnacho mới 21 tuổi, và đó là điểm cần được nhấn mạnh. Anh đã đối đầu các hậu vệ Premier League từ năm 17 tuổi, nên cảm giác “già hơn tuổi thật” đôi khi đánh lừa người xem.

Ở độ tuổi ấy, sự thiếu ổn định không phải điều hiếm gặp. Lịch sử bóng đá đã chứng kiến nhiều cầu thủ chạy cánh cần rất nhiều thời gian để hoàn thiện khả năng ra quyết định cuối cùng.

Ryan Giggs từng nói rằng một cầu thủ có thể rê bóng 10 lần, mất bóng 9 lần, nhưng lần thứ 10 sẽ quyết định trận đấu. Garnacho có phẩm chất đó. Anh dám cầm bóng, dám đối đầu, dám thử những điều khó.

Đó là sự dũng cảm cần thiết với một cầu thủ tấn công. George Best từng như vậy. Giggs từng như vậy. Cristiano Ronaldo và Eden Hazard cũng thế.

Alejandro Garnacho nhạt nhòa thời gian qua.

Nhưng đây cũng là điểm bắt đầu của mặt trái. Sự tự tin rất dễ trượt sang kiêu ngạo nếu không được kiểm soát. Garnacho đôi khi dứt điểm từ những góc không cần thiết, bỏ qua lựa chọn phối hợp hợp lý hơn. Khi những quyết định sai lặp đi lặp lại, vấn đề không còn là phong độ hay tâm lý, mà là tư duy chơi bóng.

Tại Chelsea, HLV Liam Rosenior phải đối mặt với bài toán khó. Hệ thống chiến thuật ưu tiên kiểm soát bóng, nhịp độ chậm trước các đối thủ chơi thấp. Hậu vệ biên ít chồng cánh khiến Garnacho thường xuyên rơi vào thế một chống hai. Điều đó không giúp anh, nhưng cũng không thể là lời bào chữa duy nhất. Những cầu thủ lớn tìm cách thích nghi. Những cầu thủ trẻ phải học điều đó nhanh hơn.

Thứ tự ưu tiên ở hành lang cánh của Chelsea cũng nói lên nhiều điều. Pedro Neto và Estevao được đánh giá cao hơn. Garnacho chỉ đứng sau họ, trước Jamie Gittens. Khi Estevao nghỉ phép đặc biệt và Gittens chấn thương, cơ hội mở ra cho Garnacho. Nhưng cơ hội chỉ có ý nghĩa khi được nắm bắt.

Câu hỏi lớn nhất vẫn là: Garnacho thực sự là ai? Một cầu thủ chạy cánh bùng nổ theo khoảnh khắc, hay một nhân tố có thể duy trì ảnh hưởng tuần này qua tuần khác? Chính Sir Alex Ferguson từng nói ông ghét từ “tiềm năng”, bởi tiềm năng không đi kèm hành động chỉ là một lời hứa kéo dài vô tận.

Garnacho có thể xoay chuyển tình thế. Chelsea tin vào điều đó khi quyết định chi tiền. Enzo Maresca từng khẳng định Garnacho dễ làm việc, ham học hỏi và có thái độ tích cực. Nhưng bóng đá đỉnh cao không đo bằng thiện chí. Nó đo bằng những quyết định đúng trong khoảnh khắc then chốt.

Ở tuổi 21, Garnacho chưa muộn. Nhưng anh cũng không còn quá sớm. Sẽ đến lúc, trong sự nghiệp của mọi cầu thủ trẻ, tiềm năng phải thực sự nở hoa. Và nếu điều đó không xảy ra đủ nhanh, bóng đá, một ngành nghề thiếu kiên nhẫn, sẽ tự đưa ra câu trả lời thay cho tất cả.