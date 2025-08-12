Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Gấp rút xử lý hai tuyến đê ở Hà Nội lún, nứt do mưa bão

  • Thứ ba, 12/8/2025 10:20 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Do ảnh hưởng của mưa bão, mặt đê hữu Cầu và đê hữu Hồng đã xảy ra sự cố lún, nứt mặt đê. UBND thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan sớm khắc phục sự cố.

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý sự cố lún, nứt mặt đê hữu Cầu (xã Đa Phúc) và đê hữu Hồng (xã Phúc Lộc).

De Ha Noi sut lun anh 1

Mặt đê hữu Cầu tại vị trí K25+630 đến K25+680 đoạn qua xã Đa Phúc xảy ra sự cố sụt lún.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu UBND xã Đa Phúc rà soát lại hồ sơ thiết kế, kiểm tra, tính toán lại ổn định thân đê, nền đê, tuyến kè, đặc biệt đoạn từ K22+500 đến K26+000 đê hữu Cầu (trọng điểm xung yếu cấp thành phố).

Bên cạnh đó, UBND xã Đa Phúc kiểm tra, rà soát lại biện pháp thi công, tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công các vị trí trọng điểm, xảy ra sự cố, có nguy cơ sạt lở. Bên cạnh đó, cần rà soát, cập nhật bổ sung phương án phòng chống thiên tai trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đối với tuyến đê hữu Hồng, UBND TP. Hà Nội yêu cầu UBND xã Phúc Lộc tổ chức cắm biển báo, xử lý theo phương châm "4 tại chỗ", cấm xe tải trọng lớn, xe cơ giới qua lại khu vực sự cố. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến, báo cáo kịp thời về Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, Sở NN&MT. Ngoài ra, cần điều chỉnh phương án bảo vệ trọng điểm xung yếu đoạn K32+000 đến K35+000 đê hữu Hồng, phân công cụ thể cho tổ chức, cá nhân triển khai.

UBND thành phố yêu cầu Sở NN&MT chỉ đạo xử lý mặt đê bị lún, sụt từ K25+630 đến K25+680 đê hữu Cầu (xã Đa Phúc) để đảm bảo an toàn đê điều, giao thông. Bên cạnh đó, cần rà soát, đề xuất danh mục đầu tư năm 2026, ưu tiên xử lý sự cố từ K33+200 đến K34+090 đê hữu Hồng, xã Phúc Lộc.

Như Báo Tiền Phong đã thông tin, do ảnh hưởng của bão số 3, mặt đê hữu Cầu tại vị trí K25+630 đến K25+680 đoạn qua thôn Bắc Vọng (xã Đa Phúc) đã xảy ra sự cố sụt lún thân đê. Khu vực bị sụt lún dài khoảng 70 m, sâu 7 cm, rộng 5 cm. Theo đánh giá ban đầu của Sở NN&MT Hà Nội, nguyên nhân sụt lún được là do đoạn đê trên có nền yếu, đã từng xảy ra sụt lún nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Tại vị trí sụt lún, chính quyền địa phương đã trải bạt, ngăn vị trí sụt lún lan rộng. Hiện tại, UBND xã Đa Phúc đã bố trí lực lượng ứng trực để hướng dẫn, phân luồng và hạn chế các phương tiện giao thông.

Tại xã Phúc Lộc, lực lượng chức năng đã ghi nhận sự cố nứt dọc mặt đê Hữu Hồng. Tổng chiều dài các đoạn nứt dọc mặt đê là 631 m, vết nứt rộng từ 0,1-5,0 cm và lún xuống so với mặt đê hiện trạng từ 0,1-5,0 cm, chiều sâu khe nứt từ 0,1-8,0 cm. Sự cố tại các vị trí nêu trên đang có xu hướng phát triển thêm.

https://tienphong.vn/gap-rut-xu-ly-2-tuyen-de-o-ha-noi-bi-lun-nut-do-mua-bao-post1768402.tpo

Thanh Hiếu/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Đê Hà Nội sụt lún Hà Nội Bão Đê Hữu Cầu Đê hữu Hồng Đê Hà Nội Đê sông Hồng Đê Hà Nội lún

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Hà Nội

      • Diện tích: 3.358,9 km²
      • Dân số: 7.328.400 người (2016)
      • Phân chia hành chính: 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã
      • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
      • Mã điện thoại: 24
      • Biển số xe: 29, 30, 31, 32, 33

    Đọc tiếp

