Gặp anh em cũng muốn chào, Sợ rằng chị cả dắt dao trong người

  • Thứ năm, 7/8/2025 22:10 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Qua những vần ca dao, các tác giả dân gian thể hiện sự sâu sắc trong nhìn nhận con người, các mối quan hệ, nhân tình thế thái.

    Cach Jensen Huang tu ve hinh anh

    Cách Jensen Huang tự vệ

    Đôi khi, vào lúc Huang đang ở giữa cầu, bọn chúng xuất hiện từ hai phía, nắm lấy dây thừng và bắt đầu đung đưa, cố làm cậu rơi xuống dòng nước lạnh giá phía dưới.

    Qua những vần ca dao, các tác giả dân gian thể hiện sự sâu sắc trong nhìn nhận con người, các mối quan hệ, nhân tình thế thái.

    Em như sen nở giữa đìa hứng sương

    22:10 04/08/2025

    Hoa sen không chỉ gói gọn hạn chế trong một ý nghĩa nhất định. Thơ ca truyền miệng cho thấy hoa sen được sử dụng mang nhiều tầng nghĩa hàm ẩn.

    Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng?

    22:10 06/07/2025

    Từ nhiều đời nay, tranh dân gian có nhiều hoạt cảnh, ca dao, thành ngữ của ta cũng có nhiều câu đề cập tới tâm lý sở hữu và ghen tuông trong tình yêu và hôn nhân.

    Gái chính chuyên lấy được 9 chồng

    22:10 06/07/2025

    Các tác giả dân gian thường sử dụng biện pháp tu từ để khoa trương, diễn đạt một cách đắc địa những nhân vật, hiện tượng vượt ngưỡng bình thường.

