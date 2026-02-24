Gánh hậu quả nặng nề sau cuộc nhậu đầu năm

Tê tay, méo miệng sau bữa nhậu nhưng nghĩ do rượu bia, bệnh nhân 54 tuổi chậm nhập viện và đánh mất cơ hội cứu não trong giờ vàng.

Sau cuộc nhậu đầu năm, người đàn ông 54 tuổi (trú tại Hải Phòng) thấy tay phải tê bì nhưng cho rằng đó chỉ là hệ quả của rượu bia. Ông không đi khám mà nằm nghỉ tại nhà. Tuy nhiên, cảm giác tê không giảm mà tăng dần, bàn tay mất cảm giác, xuất hiện nói khó, méo miệng. Tình trạng yếu sau đó lan toàn bộ nửa người phải. Người nhà xoa dầu nhưng không cải thiện.

Sáng hôm sau, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nói ngọng, yếu rõ nửa người phải. Kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não ghi nhận ổ nhồi máu não cấp tại thùy đảo bán cầu trái - khu vực giữ vai trò quan trọng trong điều khiển vận động và cảm giác. Khi vùng này tổn thương, người bệnh có thể yếu, liệt và rối loạn ngôn ngữ.

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh Mạch máu Việt Nam, nhận định đây là trường hợp điển hình bỏ lỡ thời gian điều trị tối ưu chỉ vì nhầm triệu chứng đột quỵ với say rượu.

Theo bác sĩ, các dấu hiệu như tê hoặc yếu một bên cơ thể, nói khó, méo miệng, nhìn mờ, đau đầu dữ dội bất thường xuất hiện đột ngột đều phải nghĩ ngay đến đột quỵ.

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh thăm khám cho bệnh nhân bị đột quỵ. Ảnh: BSCC.

"Chỉ cần một trong những biểu hiện trên, người dân phải gọi cấp cứu ngay. Mỗi phút trôi qua có hàng triệu tế bào não chết đi. Nếu đến viện trong khung giờ điều trị, khả năng cứu não và phục hồi sẽ cao hơn rất nhiều", bác sĩ Đoàn Dư Mạnh nói.

Vị chuyên gia cho hay khai thác tiền sử, bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ: hút thuốc lá nhiều năm, tăng huyết áp không kiểm soát, rối loạn chuyển hóa lipid máu nhưng không điều trị. Thăm khám còn phát hiện xơ vữa động mạch cảnh nặng.

Theo ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, động mạch cảnh là "đường cao tốc" đưa máu từ tim lên não. Khi thành mạch bị xơ vữa, các mảng bám hình thành trong lòng mạch. Nếu huyết áp tăng đột ngột, mảng xơ vữa có thể nứt vỡ hoặc bong ra, tạo thành cục huyết khối trôi lên não, gây tắc mạch và dẫn đến nhồi máu não.

"Trong trường hợp này, nhiều khả năng mảng xơ vữa động mạch cảnh đã bong ra sau một đợt tăng huyết áp, có thể liên quan rượu bia, khiến mạch não bị tắc và gây đột quỵ", bác sĩ Mạnh phân tích.

Ông cũng cảnh báo không ít người chủ quan với tăng huyết áp vì không thấy triệu chứng rõ ràng. Tuy nhiên, đây là yếu tố nguy cơ hàng đầu của đột quỵ. Việc tự ý bỏ thuốc khi thấy cơ thể "vẫn khỏe" có thể phải trả giá đắt.

Từ trường hợp trên, vị chuyên gia nhấn mạnh phòng ngừa là giải pháp quan trọng. Người tăng huyết áp cần tuân thủ điều trị, uống thuốc đều đặn, theo dõi huyết áp thường xuyên; đồng thời bỏ thuốc lá, kiểm soát cân nặng, điều trị rối loạn lipid máu, duy trì vận động và khám sức khỏe định kỳ.

Với người có xơ vữa động mạch cảnh, phát hiện sớm và điều trị đúng cách có thể ngăn ngừa biến cố nguy hiểm. "Đột quỵ không phải tai họa ngẫu nhiên. Phần lớn trường hợp đều có yếu tố nguy cơ từ trước. Nếu quản lý tốt huyết áp, mỡ máu, bỏ thuốc lá và theo dõi mạch máu định kỳ, chúng ta hoàn toàn có thể giảm đáng kể nguy cơ", ThS.BS Đoàn Dư Mạnh khuyến cáo.