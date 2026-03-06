Gần 35.500 doanh nghiệp thành lập mới trong hai tháng đầu năm

Trong hai tháng đầu năm, cả nước có gần 35.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 70,7% về số lượng và tăng 36,1% về vốn đăng ký.

Cả nước có gần 35,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký đạt gần 313,7 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký hơn 167,5 nghìn người. Ảnh: Vietnam+.

Theo số liệu vừa được Cục Thống kê công bố ngày 6/3, bức tranh đăng ký doanh nghiệp trong hai tháng đầu năm ghi nhận những tín hiệu khởi sắc đáng kể về quy mô gia nhập thị trường.

Cụ thể, cả nước có gần 35.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký đạt gần 313.700 tỷ đồng và số lao động đăng ký hơn 167.500 người; tăng mạnh 70,7% về số doanh nghiệp, tăng 36,1% về vốn và tăng 19,1% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp mới đạt 8,8 tỷ đồng , giảm 20,3% so với cùng kỳ, nhưng tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế đã tăng 20,1%, đạt gần 851.900 tỷ đồng nhờ sự đóng góp từ hơn 538.200 tỷ đồng vốn tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động.

Bên cạnh đó, với 29.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong hai tháng qua đạt gần 64.500 đơn vị, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm 2025, tương ứng bình quân mỗi tháng có 32.200 doanh nghiệp hoạt động mới hoặc quay trở lại.

Xét theo khu vực kinh tế, sự gia tăng diễn ra đồng bộ ở cả ba lĩnh vực chính, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có mức tăng ấn tượng nhất với 145,8% khi có 440 doanh nghiệp mới. Khu vực công nghiệp và xây dựng có 8.199 doanh nghiệp, tăng 71,5% và khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 26.800 doanh nghiệp, tăng 69,6% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Vietnam+.

Riêng trong tháng Hai, do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các chỉ số có sự sụt giảm so với tháng Một với 11,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, giảm 53,2% về số lượng và 26,6% về vốn, tuy nhiên so với cùng kỳ năm ngoái vẫn giữ được mức tăng 11,6% về số lượng doanh nghiệp.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng đạt gần 6.200 đơn vị, giảm mạnh so với tháng trước đó nhưng phản ánh đúng quy luật thị trường vào thời điểm đầu năm Âm lịch.

Ở chiều ngược lại, số liệu về các doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cũng cho thấy những áp lực nhất định đối với cộng đồng kinh doanh trong bối cảnh mới.

Tính chung hai tháng, cả nước có gần 58.500 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Hơn 10,6 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 66,3% và gần 7.900 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, tăng tới 110,2%. Như vậy, tính trung bình mỗi tháng có khoảng 38.500 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Riêng trong tháng Hai, sự sụt giảm về số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và giải thể so với tháng trước là rất lớn, lần lượt giảm 92,2% và 28,6%, phần nào cho thấy áp lực rút lui thường tập trung mạnh vào các tháng đầu tiên của năm.