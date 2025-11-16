Gần 2.000 người ở TP.HCM tham gia đồng diễn dưỡng sinh

Chương trình đồng diễn dưỡng sinh tại TP.HCM lan tỏa thông điệp chăm sóc sức khỏe chủ động, khuyến khích người dân luyện tập 15 phút mỗi ngày để nâng cao thể lực và tinh thần.

Đông đảo người dân tham gia đồng diễn dưỡng sinh. Ảnh: BVCC.

Sáng 16/11, sân vận động Phú Nhuận rực rỡ sắc màu khi gần 2.000 người dân cùng nhân viên y tế hòa mình vào chương trình “Đồng diễn Dưỡng sinh vì Sức khỏe Cộng đồng”. Sự kiện do Viện Y dược học Dân tộc TP.HCM phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận tổ chức, tiếp tục khẳng định định hướng đặt sức khỏe người dân ở vị trí trung tâm trong các chính sách phát triển của TP.HCM.

Phát biểu tại chương trình, bác sĩ chuyên khoa II Hồ Văn Hân, Giám đốc Viện Y dược học Dân tộc TP.HCM, nhấn mạnh sự tham gia đông đảo của người dân là minh chứng cho sức sống mạnh mẽ của phong trào dưỡng sinh trong đời sống đô thị.

Hình ảnh để lại nhiều cảm xúc nhất là sự hiện diện và nỗ lực tập luyện của cụ bà Phan Thị Nằng (83 tuổi), thành viên Câu lạc bộ Dưỡng sinh Bệnh viện Đa khoa Củ Chi, vẫn hòa mình trọn vẹn trong đội hình đồng diễn.

“Đó là thông điệp đẹp nhất, dù ở độ tuổi nào chúng ta vẫn có thể sống khỏe, sống vui và lan tỏa năng lượng tích cực”, bác sĩ Hân chia sẻ.

Những bài tập được thực hiện chuyên nghiệp, giúp khí huyết lưu thông. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Ngọc Triệu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, đánh giá chương trình là một phần quan trọng trong quá trình thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, chuyển trọng tâm hệ thống y tế từ điều trị sang dự phòng, chăm sóc sức khỏe liên tục theo vòng đời.

Khi người dân TP.HCM duy trì thói quen vận động mỗi ngày, họ đang góp phần tạo ra một thành phố khỏe mạnh và bền vững hơn. Người biết dưỡng sinh là người biết gìn giữ chính mình.

"Ngành y tế sẽ tiếp tục hỗ trợ các mô hình tập luyện tại gia đình, tổ dân phố và khu dân cư", bác sĩ Triệu nói.

Tại sự kiện, chuyên gia Viện Y dược học Dân tộc hướng dẫn bộ bài tập gồm 7 động tác dưỡng sinh cơ bản giúp khí huyết lưu thông, xương khớp linh hoạt và tinh thần thư thái. Bộ động tác kế thừa công trình của GS.TS Nguyễn Văn Hưởng, là người đặt nền móng cho phong trào dưỡng sinh Việt Nam.

Người dân tích cực tham gia hoạt động dưỡng sinh. Ảnh: BVCC.

Với 15 phút vận động mỗi ngày, mỗi cá nhân có thể tăng cường đề kháng, giảm stress, phòng ngừa bệnh mạn tính và sống vui khỏe hơn.

Bà Huỳnh Thị Phượng (79 tuổi) cho biết là thành viên thường xuyên của đội tập dưỡng sinh gồm 22 người, duy trì tập luyện mỗi ngày tại nhà một thành viên trong đội bằng hình thức tập theo video. Hôm nay, bà Phượng tham gia chương trình cùng toàn bộ đội thuộc câu lạc bộ truyền thống. Theo bà Phượng, dưỡng sinh giúp tinh thần trẻ trung, cơ thể dẻo dai và cuộc sống lạc quan.

Cũng duy trì thói quen vận động đều đặn, bà Bùi Thị Lâm (84 tuổi, Củ Chi) cho biết bà đã tập dưỡng sinh vào mỗi buổi sáng suốt 8 năm qua. Nhờ vậy, sức khỏe và tinh thần luôn ổn định. “Đi vậy là hứng thú lắm, xuống đây là khỏe, tinh thần phóng khoáng”, bà chia sẻ.

Câu lạc bộ nơi bà Lâm sinh hoạt được tổ chức bài bản, kết hợp nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe như đo huyết áp, châm cứu và trị liệu. Thành viên được bác sĩ theo dõi sức khỏe định kỳ vì đây là chi nhánh trực thuộc Viện Y dược học Dân tộc TP.HCM.

Đại biểu tham dự quét mã ủng hộ bà con vùng lũ. Ảnh: BVCC.

Dù đã 84 tuổi, bà Lâm vẫn tự lái xe máy đi tập mỗi tuần, di chuyển gần 5 km đến nhà văn hoá vào thứ ba và thứ tư, những ngày còn lại bà tự tập tại nhà. Nhóm sinh hoạt duy trì 40-50 thành viên lớn tuổi đến từ 4 ấp lân cận.

Trong buổi đồng diễn, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã kêu gọi người dân thành phố tiếp tục ủng hộ, hướng về đồng bào miền Trung và miền Bắc đang chịu ảnh hưởng bão lũ.

Không khí buổi đồng diễn kết thúc trong sự phấn khởi, đầy năng lượng. Những người cao tuổi tại đây cho thấy tinh thần chủ động, tích cực vận động và quyết tâm duy trì sức khỏe bền vững thông qua thể dục dưỡng sinh.