Gần 150.000 căn condotel bị 'mắc cạn'

Cả nước có khoảng 146.438 căn condotel, trong đó hầu hết các dự án condotel được đầu tư trong giai đoạn 2007 - 2020 bị vướng mắc do chưa có đủ các quy định pháp luật để điều chỉnh hoặc do hạn chế của một số địa phương trong công tác “thực thi pháp luật”.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản góp ý dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi. Theo HoREA, hoạt động đầu tư, kinh doanh các loại sản phẩm bất động sản là “công trình xây dựng có công năng phục vụ mục đích văn phòng, du lịch, lưu trú” bắt đầu phát triển ở nước ta từ khi Luật Kinh doanh bất động sản 2006 có hiệu lực thi hành và phát triển rất mạnh trong giai đoạn bùng nổ từ 2015 - 2019.

Tuy nhiên, Luật Kinh doanh bất động sản 2014, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi vẫn chưa có đủ các quy định cần thiết để điều chỉnh toàn diện hoạt động đầu tư kinh doanh các loại sản phẩm bất động sản là “công trình xây dựng có công năng phục vụ mục đích văn phòng, du lịch, lưu trú” này.

HoREA dẫn số liệu của Hiệp hội bất động sản Việt Nam cho thấy, hiện cả nước có khoảng 82.900 căn condotel, hơn 28.000 biệt thự du lịch, hơn 12.600 phòng khách sạn, tập trung chủ yếu tại Hà Nội, TP.HCM, Khánh Hòa, Ðà Nẵng, An Giang, Lâm Đồng... Ngoài ra, Hà Nội và TP.HCM hiện có hơn 10.000 căn officetel.

Còn theo số liệu của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cung cấp cho HoREA ngày 18/8/2026, từ năm 2022 đến tháng 6/2026 đã phát triển 35.538 condotel, gồm 24.767 căn hộ du lịch, 10.771 biệt thự du lịch, nhà phố du lịch.

Từ năm 2022 đến tháng 6/2026, cả nước đã phát triển 35.538 condotel.

Như vậy đến nay, cả nước có khoảng 146.438 căn condotel, trong đó hầu hết dự án condotel được đầu tư trong giai đoạn 2007 - 2020 bị vướng mắc do chưa có đủ các quy định pháp luật để điều chỉnh hoặc do hạn chế của một số địa phương trong công tác “thực thi pháp luật”.

Điều này dẫn đến vi phạm pháp luật khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng “đất ở ổn định lâu dài không hình thành đơn vị ở” cho condotel được xây dựng trên “đất thương mại dịch vụ” thuộc loại đất sử dụng có thời hạn tối đa 50 năm hoặc do chủ đầu tư đã cam kết lợi nhuận quá cao.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho rằng, việc phát triển các loại bất động sản “có công năng phục vụ mục đích du lịch, lưu trú”, trong đó có condotel cần phải được quy định đầy đủ, đồng bộ, thống nhất trong dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi và các luật có liên quan để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước, bảo đảm hài hòa lợi ích của khách hàng, nhà đầu tư, chủ đầu tư dự án.

Để gỡ vướng cho condotel, HoREA đề nghị cho phép cá nhân nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam được mua bất động sản nghỉ dưỡng, tương tự như chính sách của dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi đối với cá nhân nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam được mua nhà ở là căn hộ chung cư.

HoREA cũng đề nghị bổ sung Hợp đồng mẫu giao kết cho thuê bất động sản ngắn hạn của các nền tảng điện tử kết nối quốc tế được phép hoạt động tại Việt Nam theo pháp luật về giao dịch điện tử.

Đồng thời công nhận hợp đồng điện tử, trong đó có hợp đồng của các nền tảng quốc tế như Airbnb, Booking.com, Agoda… mà bên cho thuê và bên thuê lưu trú ngắn hạn phải thực hiện và theo Luật Giao dịch điện tử thì các nền tảng điện tử kết nối quốc tế này có trách nhiệm trích nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho người cho thuê lưu trú ngắn hạn.