Gần 1,07 triệu người thất nghiệp năm 2023

Tổng cục Thống kê đánh giá tình hình thất nghiệp có cải thiện trong các tháng cuối năm, số lao động bị mất việc trong quý IV là 85.500 người.

Theo báo cáo được Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/12, năm 2023, cả nước có gần 1,07 triệu người thất nghiệp trong độ tuổi lao động, giảm 14.600 người so với năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động năm 2023 là 2,28%, giảm 0,06 điểm % so với năm trước.

Riêng trong quý IV, cơ quan thống kê cho biết tình hình thất nghiệp có cải thiện. Do nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp những tháng cuối năm tăng.

Cụ thể, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý IV khoảng 1,06 triệu người, giảm 18.900 người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý IV là 2,26%, giảm 0,06 điểm % so với cùng kỳ năm trước.

Hơn 172.000 doanh nghiệp dừng hoạt động

Theo báo cáo nhanh từ các địa phương, số lao động nghỉ giãn việc của các doanh nghiệp trên cả nước quý IV là khoảng 77.800 người, giảm 187.300 người so với quý trước và giảm 218.200 người so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chiếm đa số là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (chiếm 72,6% tổng số lao động nghỉ giãn việc), chủ yếu ở ngành da giày (chiếm 45,7%), tiếp theo là dệt may (chiếm 25,1%).

Số lao động bị mất việc trong quý IV là 85.500 người, giảm 32.100 người so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tập trung chủ yếu ở các doanh nghiệp ngoài Nhà nước với 75,2% và chủ yếu tập trung ở TP.HCM (khoảng 28.100 người).

Trước đó, trong quý III, số lao động bị mất việc là 118.400 người. Tập trung chủ yếu ở Bình Dương (33.600 người) và TP.HCM (34.600 người) do các địa phương này có nhiều lao động thuộc ngành dệt may và da giày.

TỶ LỆ THẤT NGHIỆP TRONG ĐỘ TUỔI LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2019-2023 Số liệu: Tổng cục Thống kê Nhãn 2019 2020 2021 2022 2023 Số người thất nghiệp Triệu người 1.02 1.23 1.43 1.07 1.06 Tỷ lệ % 2.2 2.68 3.2 2.34 2.28

Năm 2023, cả nước có 217.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 4,5% so với năm trước, tương đương 18.100 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động/tháng. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,6 tỷ đồng , giảm 10,8% so với năm trước.

Ngược lại, số tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 89.100 doanh nghiệp, tăng 20,7% so với năm 2022. Trong đó, 65.500 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 28,9%; 18.000 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 3,1%. Bình quân một tháng có 14.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Thu nhập bình quân người lao động 7,1 triệu/tháng

Tổng cục Thống kê cho biết năm 2023, thu nhập bình quân tháng của người lao động là 7,1 triệu đồng, tăng 6,9%, tương ứng tăng 459.000 đồng so với năm 2022.

Thu nhập bình quân tháng của lao động nam là 8,1 triệu đồng, cao gấp 1,36 lần thu nhập bình quân tháng của lao động nữ (6 triệu đồng). Thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị cao gấp 1,4 lần khu vực nông thôn (8,7 triệu đồng so với 6,2 triệu đồng).

Riêng quý IV, cơ quan thống kê đánh giá đời sống của người lao động quý IV năm nay được cải thiện hơn. Thông thường, những tháng cuối năm nhiều doanh nghiệp gia tăng sản xuất kinh doanh, tốc độ tăng thu nhập bình quân của người lao động thường cao hơn so với quý trước, đời sống của người lao động sẽ cải thiện hơn.

Thu nhập bình quân tháng của người lao động là 7,1 triệu đồng/người. Ảnh: Quỳnh Danh.

So với quý trước, tốc độ tăng thu nhập bình quân tháng của người lao động quý IV năm nay cao hơn gần hai lần so với tốc độ tăng của quý IV/2022 (tốc độ tăng của quý IV/2023 là 2,5% so với tốc độ tăng của quý IV/2022 là 1,4%).

Tính chung cả năm, lao động làm việc trong một số ngành kinh tế ghi nhận tốc độ tăng thu nhập bình quân khá so với năm trước.

Trong đó, thu nhập bình quân tháng của lao động làm việc trong ngành khai khoáng là 10,3 triệu đồng, tăng 11,2%; ngành dịch vụ lưu trú ăn uống là 6,8 triệu đồng, tăng 8,6%; ngành vận tải kho bãi là 9,8 triệu đồng, tăng 8,3%, ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản là 4,1 triệu đồng, tăng 6,6%.