Xoài cảnh, đào tiến vua 10 triệu đắt hàng ở chợ hoa nhà giàu TP.HCM

Ảnh hưởng của bão Yagi tại miền Bắc khiến giá cây đào tăng khoảng 15-20% so với Tết năm ngoái. Bên cạnh đó, chi phí vận chuyển cũng tăng thêm 10-15% do phải bổ sung tài xế để đáp ứng quy định trong Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ mới.